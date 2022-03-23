民進黨立委鄭運鵬日前向考選部呼籲國考廢除國文，他表示公務員平時用不到古文，認為繼續考國文是食古不化，有趣的是，就在鄭運鵬要求廢考國文的前兩天，即將卸任的台大校長管中閔才在臉書分享一則軼事，寫到校內同仁跟他說做好永續工作，校長就可以「含笑而去」，讓他不禁慨嘆「中文教育真的不能等」。事實上，若只以「用不用得到」的標準去評斷國文測驗存在的價值，別說離職是「含笑而去」，未來大家下班恐怕還會互道「駕鶴西歸」呢。

鄭運鵬提議廢考國文的理由，主要是他認為古文沒有實用性，這個論點包含了兩大錯誤，第一是古文並不等於國文，經過民國初年胡適先生領導的白話文運動，近代中文早已跳脫了之乎者也的桎梏，呈現出豐富多元的發展，散文、小說、新詩……無一不是中文演變的結晶，也都有機會出現在國考的閱讀理解題中，此外字音字形、詞語使用更是國考的必考題，若說古文沒有用，難道閱讀能力、字詞能力也沒有用？只因反對古文就要全面廢除國文，可說是因噎廢食，也顯示出質詢國考議題的鄭運鵬立委，對於國文命題結構根本一知半解，對中文的理解還停留在古文就等於國文的八股時代，如此觀之，食古不化的究竟是誰？

因為「用不到」就摒棄古文的另一大盲點，則源自對古文價值的錯誤理解，受到科舉脈絡影響，過去對於古文的教學偏重背誦，導致大眾誤以為學習古文的結果，就是變成如孔乙己一般囫圇吞棗、酸文假醋的迂腐之流，但現代國文教育已與過去大相逕庭，古文教學注重讓學生理解作者要傳達的意見或思想，而這也才是古文的精髓所在，或許會有人反駁，古代思想放在科技時代未免失於陳舊，但若循此邏輯，歷史的價值恐怕更是不值一哂，如果年輕人真的不應該把青春浪費在古文上，那又何必浪費青春了解深埋在時間洪流中的過去？

「以古鑑今」，正如過去歷史的漣漪仍在我們每日的生活中擺盪，古文蘊藏的許多啟示在現代也依然價值不斐，蘇轍透過《黃州快哉庭記》分享面對人生挫折的心態，《戰國策》記錄各個謀士的談判與溝通技巧，這些涵義即使放在當代也依然讓人實用，而蘇軾在《題西林壁》中強調看事情的角度要全面，不也正與民主社會包容多元的價值不謀而合？文字不過是思想的載體，學習古文的目的不是要滿口子曰子曰的鸚鵡學舌，而是要理解作者貫穿古今的處世智慧。古文不是無用，端看讀者懂不懂得使用。

除了背後涵義，古文的另一價值在於作者敘事說理的邏輯與技巧，筆者擔任大學講師時，常收到學生請求幫忙的信件，其中有些來信，讓筆者不禁懷疑對方是在醉酒的狀態下寫出，內容冗長、詞不達意不說，論述事情顛三倒四、邏輯不通，口語用詞、錯別字一堆，讀畢內文，筆者反想拜託學生，在老師幫你寫推薦函之前，先把自己的文字表達能力訓練好，免得進入職場以後，在書信往來、專案報告時貽笑大方。

古文雖不是國文的全部，但其中蘊藏的理解能力和表達能力，卻正是語文教育最重要的兩項目標，就算這些技能可以改從白話文習得，也不構成全面廢除國文的理由，畢竟公務人員肩負與民溝通的重要任務，若不能正確理解人民需求、準確傳達政策內容，政府與民眾漸行漸遠，說出「何不食肉糜」的謬論也就不足為奇了。國考之所以設計國文測驗，是為了確保未來的公務人員具備一定的閱讀理解及文字表達能力，但現行的國考制度也確有可議之處，以作文而言，現在國考作文仍不時出現「論廉潔」這種生硬八股的題目，不是說廉潔對公務人員不重要，而是在實務工作上，公務員究竟有多少機會需要向人民或長官「論廉潔」呢？更何況就算把廉潔的價值寫得妙筆生花，也不保證真能身體力行。考慮到現今科學治國的趨勢，國考作文命題應該參考大學學測，納入資料分析及論點闡述題型，才更貼近未來公務人員專案報告或政策提案的實務需求。

古文之於國考固然有其存在價值，但也並非不可觸碰的禁忌，隨著公務人員工作內容演變，國考題型自然該相應調整，惟相關議題牽涉語文教育、考科價值及職務需求，茲事體大，做為負責任的民意代表，本應在通盤了解現行制度癥結和測驗目的後提出優質的建議，而不是用邏輯不通的理由武斷要求全面廢除，還放話要刁難未來的考試委員。被點名出戰桃園市長的鄭運鵬，藉由廢考國文的倡議拉抬聲量，另一方面，蔡政府卻大力宣傳對外華語教學，雙方矛盾的政策對比，不禁讓人懷疑，在執政黨的眼中，中文是否只剩下做為政治籌碼的價值？若真是如此，近日爆紅的「現在我有冰淇淋」恐怕就不只是搞笑迷因，而是人民未來國文能力的真實寫照了。（作者為民眾黨副秘書長）

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