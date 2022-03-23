當前中國周邊部分選舉多為美國「印太戰略」佈局的一部分，在極大程度上受中美博弈影響。韓國和菲律賓的選舉之所以備受關注，是因為觀察者普遍認為，一位「對華溫和」的領導人即將被「激進反華」的領導人取代。但至少就目前的地緣政治局勢來看，尹錫悅當選的實際衝擊很可能比媒體渲染的影響更加有限。無論從中韓還是其他國家角度出發，尹錫悅總統都將發現中韓對抗弊遠大於利。

尹錫悅政府的「親美反中」強硬姿態是東北亞大國博弈中，美國勢力範圍內國家的必然選擇，並沒有出人意料之處，也不是俄烏衝突這一短期衝擊的結果。由於美自2010年以來持續強化與韓軍事合作，韓國實際上已長期處於美「影響範圍」而非中國「影響範圍」，無論是立場偏左的文在寅還是立場偏右的李明博等人都沒有改變這一趨勢。2016年的「薩德」部署問題實際上是一系列美韓軍事合作，以及軍事合作帶來的半島緊張局勢相互激化的結果，中韓領導人無法獨立為半島局勢降溫。而拜登上台後，將強化美日韓合作作為「印太戰略」的重點，2021年的美韓合作一度令朝韓聯絡熱線在恢復兩周後再度中斷一個月，所謂「親朝」的文在寅總統也難以避免這類外交糾紛。尹錫悅、李在明競選期間的強硬表態都是美國不斷加強對韓影響力的結果。

另一方面，儘管尹總統意圖重塑中韓關係，韓國卻並沒有太多的外交工具可用。部署更多「薩德」當然是一個選項，但當前韓已經部署了「薩德」系統，新部署的實際作用存疑。此外，「薩德」對高超音速武器的防禦能力有限，並不能給韓國提供額外防禦，實際上是在沒有益處的情況下增加了韓國面臨的風險。當然，對於美日而言，「薩德」的預警和情報偵查作用具有一定價值，部署「薩德」實質上是犧牲韓國利益保衛美日。考慮到尹錫悅是一位高度親日的總統，在競選期間就宣稱將強化韓日關係、建立美日韓軍事同盟，新的「薩德」系統可能是打造美日韓軍事同盟的新進展。而在經濟領域，韓在中韓貿易中佔有順差，韓中貿易接近韓與美歐日貿易的總和，而韓出口向中國的商品大多可以被替代，或短期內即將被替代。如韓使用經濟工具，實際上是殺傷力有限的自殘行為，韓企有可能永遠失去中國市場。因此，這實際上也是有利美日、犧牲韓國利益的政策。在外交領域，當前韓國的靈活立場實際上確保韓處於左右逢源的有力位置，即中朝與美日之間的「樞紐國家」，以及半島和平談判的主動方。一邊倒的外交政策將完全剝奪韓外交自主性，使韓受制於美日甚至歐、澳的外交決策，屬於自斷經脈級別的不智行為。儘管在競選期間經常被稱為「韓國川普」，尹總統卻是一位擁有多年政治經驗的領導人，應該明白對華外交工具的利弊。

中韓關係很大程度上取決於韓方是否抱有善意。從中國的角度來看，習近平主席早已指出周邊外交「是實現『兩個一百年』奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢的需要」，中國當然要盡可能爭取每一個鄰國。中國當前具有威懾韓國右翼分子的軍事、經濟工具，同時與朝鮮保持緊密夥伴關係。但中國對於運用力量保持高度克制，正是因為中國意圖維持以合作為基礎的中韓關係，建立「確保相互依賴」機制，維護朝鮮半島和東北亞和平。但從近期形勢來看，由於日、韓的政治投機性，中國在東北亞的外交工作空間很有限，更加合適的策略是重點爭取東南亞等區域的國家。因此，菲律賓選舉的重要性高於韓國，當然中國在東南亞方向上的政策工具、對話渠道和外交斡旋空間都會更大，仍有從美國包圍網破局的可能性。至於中國對韓政策，則應採取「又拉又打」的原則，一方面適當反擊和威懾，另一方面保持克制，不輕易使用軍事、經濟牌。

而對於韓國，整個社會適應中國崛起仍需要一段時間。當前韓社會對中國國力上升普遍採取「憤怒加否認」的態度，先前冬奧會上小小的判決爭議已經讓人窺見整個韓國社會日漸升溫的反華情緒。一個大國的崛起必然引發周圍國家的擔憂，中國仍需時日證明自己無意向朝鮮半島擴張，韓國社會的情緒情有可原。但隨著中國繼續發展，即使強硬如尹錫悅總統，最終也將認識到與中國交好的重要性，以及反華政策的危害性。或許尹錫悅意圖利用中國的克制進行政治投機，借美日壓中國繼續「讓利」；但沒有互信和政治信用的投機行為無法持續，尹政府在投機的同時也必須做好遭到還擊的準備。韓國需要認識到它與日本的地緣條件不同，不可能效仿上世紀五十年代的日本成為「冷戰樞紐」。

近期的俄烏衝突給韓國敲響警鐘，美歐日這類「離岸平衡手」為了消耗戰略對手，會毫不猶豫地將最前線的「盟友」投入火坑。當前尹總統可能為了迎合民意投向美日，但最終韓國社會將會意識到，一邊倒的親美日政策可能使自身成為東北亞博弈中最大的輸家和最無足輕重的一方，與其「全球樞紐」的願景背道而馳。相信韓國社會最終將走出反華情緒發洩，回歸外交理性，為東北亞穩定發揮建設性作用。（作者為中國社科院世經政所助理研究員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※