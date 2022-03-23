律師張靜的事務所日前遭台東地檢署持搜索票，以張靜涉妨害秘密、個人資料保護法為由進行搜索。台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍（左起）、現任理事長陳為祥及律師魏憶龍22日舉行「律師事務所被搜索！執業律師權益遭侵犯！」記者會，呼籲檢察署在處理類似案件時應小心謹慎，切勿跨越法治紅線，侵害台灣好不容易建立的民主及人權法治。（劉宗龍攝）

律師張靜遭台東地檢署大陣仗突襲搜索並聲請羈押，張靜聲請提審、法官認拘提不合法裁定當庭釋放。張靜到底犯了什麼滔天大罪，讓檢方無視程序正義一味想押人？合理懷疑，張靜窮追猛打蔡英文論文門，還擔任前台大新研所長彭文正的辯護律師，整死這律師在現今司法體系想必大功一件。

台東地檢署聲押不成，張靜痛批國家機器查水表，法界更集體重炮抨擊，包括民間司改會及各地律師公會，都發聲明聲援張靜，強調律師獨立性不容侵害。檢方被法官打臉、又被在野法曹群起圍攻，臉上無光兩度發布新聞稿，直指張靜與黃姓女友共同經營按摩店，裝設隱藏式監視器偷拍。

更有趣的是總統府發言人張惇涵的回應：「張靜所涉案件與總統博士學位相關案件毫無關聯，政治臆測大可不必。」府方快速撇清總統的手沒伸進司法，反而讓人有更多聯想，尤其台東檢方不可能不了解搜索法律事務所在實務上十分忌諱，一連串違反經驗法則的搜索、拘提及聲押，擺明為了表功。

司法改革是蔡總統上任6年來，喊得最響的口號之一，改革迄今最大改變就是辦案政治正確最重要，總統府私菸案走私變成「超買」就是例證。這也是為何303全台大停電事件，橋頭地檢署大舉搜索興達電廠並搬出準放火罪辦人，高檢署檢察長邢泰釗甚至召集橋頭與桃園兩檢署檢，追查最近停電是否有人蓄意擾亂民心。

檢察總長江惠民即將卸任，邢泰釗接任呼聲高，看看邢泰釗的主動、積極「辦案決心」，把停電原因導向有人搞破壞、絕不是缺電，如此辦案模式在蔡總統的司改體系就「對味」了。上有所好，下必甚焉，司法已成了為政治服務的橡皮章，台東地檢署甘為政治馬前卒，也就不足為怪！