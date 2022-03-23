台海安全問題是最大的國際問題之一，台灣面臨被中共武力統一的壓力，台海安全取決於印太地區的穩定與安全。對此，日本不時展現出對台海安全的擔憂與立場，努力維持台海現狀。尤其去年日本前首相安倍晉三在台灣演講時提出「台灣有事等同日美同盟有事」，引起國際大幅關注，日前安倍與總統蔡英文會談時再度重申「絕不能允許武力片面的改變現狀」。

根據台灣民意基金會發布最新民調顯示，若中共犯台，35%相信美軍會參戰協防台灣，56%不信；43%相信日本自衛隊會參戰，49%不信，相信日本參戰者高於美國。可見安倍操作「抗中保台」宣傳戰奏效，影響台灣人對日本觀感的認知，成功擄獲台灣人的心。

根據日本憲法「第9條」規定，禁止日本擁有軍隊以及攻擊性行為。實際上自衛隊擁有武力，還是世界上最強大的十支軍隊之一，但是憲法過度管制，自衛隊無法在緊急情況下行使的權力，凸顯日本缺乏自行保證國家安全的能力困境。即便是號稱日本固有的領土北方四島，礙於憲法限制，也無法以武力解決，更何況是使用武力幫忙他國的問題？

日本政府為了思索解決憲法限制的方案，2015年《新安保法制》通過之後，允許自衛隊使用最低武力保護日本領土以外友好國家，自然台灣也包含在內。防衛大臣岸信夫對「台灣有事時自衛隊的應對方針」明確表示，「重要影響事態階段，自衛隊可對美軍進行後勤補給及救援活動」。此話清楚表示，自衛隊扮演協助美軍後勤支援的角色，自衛隊沒有動用武力的能力。

去年安倍發表「台灣有事」說之後，日本自衛隊與美軍擬定了一份聯合作戰方案，為台灣出現緊急狀況（受到入侵）做好應對準備。此份聯合作戰方案也只是「嚇阻」中共進攻台海的行動依據。

無論是美日聯合作戰方案，還是「台灣有事」說，都是美日同盟的綜合性威懾新戰略，此一戰略取決於敵方在採取進行侵略行為之前，採取行動後必須付出沉重代價的「恐懼感」。也就是讓敵方採取侵略手段時，無利可圖，攻擊變得更加困難，而無法堅持下去。無論是威懾還是嚇阻都屬於心理戰的運用，並不等同於行使武力，這點需要有清楚的認知。

建構多層次社會、經濟、工業嚇阻條件，這種威懾形式是基於經濟因素。台日關係得到彼此人民、社會、經濟、工業各個層面的支持，涵蓋公共生活的所有領域，刺激彼此國家發展，有助於形成一股威嚇的力量。這也是日本總是不斷在國際舞台上聲援台灣加入CPTPP，或者在醫療、半導體、氣候變遷、網路安全、通訊、犯罪預防等領域加強與台灣的合作的原因。無論是贈送疫苗、極力支持台灣加入國際組織、CPTPP，日本「半導體戰略」向台積電提供補貼的方案等等都是創新嚇阻策略。

在台日關係層次上來看，日本台灣最大的障礙是沒有正式外交關係，沒有外交關係，何來正式的軍事合作？現實層面上，兩軍確實缺乏戰略對話機制，不具同盟關係，更沒有提供彼此軍事援助之義務，認清日本在安全領域上確保台灣安全能力有限，國人不應該對日本防衛台灣能力有過度的期待，畢竟自己的國家還得自己救。

即便如此，日本台灣雙方政府目前應該思考的方式是，如何升級戰略夥伴關係，包括建立定期官方高層政治經濟戰略對話會議，針對特定的議題範圍達成協議，包括情資交換、經貿等議題，更有助於達成共識、共同理念，讓雙邊關係升級為真正的戰略夥伴關係。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員）