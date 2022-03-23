303大停電造成全台549萬戶受影響，民怨沸騰，企業損失估達百億；隨後的半個月，幾乎每天各地都傳出大小停電事件，縱使經濟部不斷強調比起馬政府時代已經減少許多，但人民的實際感受與憤怒不會因此而消解，是以台電高層陸續引咎去職負責，但主管機關經濟部長王美花卻屹立不搖。

經濟部雖然不斷解釋停電均屬個案，都屬人為疏失、基層員工操作不當，或因人竊取電纜、小動物誤闖，並非缺電；但高檢檢察長邢泰釗同時也表示，所謂小動物誤闖的停電，「真的是動物造成的嗎？」、「不能排除這些動物是被人從外頭丟進去，刻意造成停電」；桃園機場偷剪電纜，「也可能不是單純竊盜，而是要造成停電，要使國內人心恐慌，應該求以重刑。」似乎行政、檢察部門正打算把全台停電事件拉升到國安層級，懷疑可能涉及境外勢力，欲將這些「人為疏失」或是「管理不善」的基層員工塗抹上政治目的。

3月21日橋頭地檢署檢察官認為台電3名員工涉犯刑法準放火罪、妨害公共事業罪而發動偵查，並對3名員工的辦公室及家宅進行搜索。然在刑事偵查法制中，搜索是相當高度侵害人權的強制手段，其發動之門檻亦受法律嚴格的限制，搜索要件所稱之「必要」，是指非予以搜索，難以發現犯罪證據；若於調查之始，另有其他較為便捷、有效之合法蒐證方法，即難認為有聲請搜索之必要。換言之，若僅有單項之情資、線報或跡象，而檢警機關尚未深入求證，且可能存在更簡便，侵害人民權利程度更低的偵查手段時，此時發動之搜索即可能逾越必要性之要求。

回到本案，針對國家權力的行使，不能僅要求形式正當，更應講求實質正當，橋頭地檢發動搜索之時，距離303停電已有3個星期左右，此際前往搜索，縱有證據也早已流失；兼以王美花部長業於答詢時稱，經台電內部調查認屬一時疏失，檢察官對於過失犯罪之被告本可傳喚即可，卻同時發動家宅搜索，實難想像有何理由，無疑係大砲打小鳥，根本無法通過憲法上比例原則之審查。

若認檢察官已取得法官簽發之搜票，即不須再去考量比例原則，這實非現代法治國家之思維，反凸顯執法者仍停留於過去，是否係因揣摩上意，依邢檢察長之指示，有意無意將過失犯罪辦成陰謀犯罪，「以儆效尤」。另可勾稽之處，即係3月22日，高雄市議員質詢高雄市長陳其邁，因303大停電造成市民因呼吸器中斷而不幸罹難，陳其邁市長表示「針對此不幸之事件，希望台電有誠意解決，除了釐清真相外，也要追究相關人員責任」，橋檢隨即於同日發布搜索台電員工之新聞稿，更不顧是否違反偵查不公開之嫌，直接將案情公開「釐清真相」，且表明台電3名員工涉嫌準放火罪及妨害公用事業罪，此等行為若非係為市長之答詢說法背書、護航，只能說是無巧不成書。

筆者對於國家能源政策的理性建議分為三個層次：究竟該把單次停電歸咎於台電營運、人員疏失的行政問題，還是要通盤檢討供電系統穩定、電網脆弱問題，更甚者是全面檢視非核家園政策的政治問題。得先釐清，才能細談個案的情況，這或許才是個思索方向。

只是執政黨面對停電問題的態度，也相當令人玩味。從頭到尾都不願承認是自己的過失，不是推給基層就是影射國安危機，意圖將「共諜」這種高度政治敏感的字眼攪入停電問題。看到高檢檢察長邢泰釗的評論，還以為是「抗中保台」大將軍的分身。檢察體系的首長，公開就案情預下指導棋，不禁令人感嘆，檢察體系充當政治打手的噩夢，究竟何時能遠離台灣？

（作者為執業律師，前北院法官）