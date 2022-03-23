2022智慧城市論壇22日於南港展覽館開幕，卻在近午時分傳出有新冠肺炎確診者足跡曾到南港展覽館，主辦單位立即清場，由消毒人員清消。（鄭任南攝）

2022智慧城市論壇衍生的專案泡泡防疫破口，已從1名確診者，增加到3名確診者，不僅論壇緊急喊卡，且所有外賓活動取消。而讓人感到氣餒的是，當專案泡泡出現防疫破口後，防疫單位官官相護的態度，恐讓國人對日後持續鬆綁邊境的規畫失去信心。

無論是外交泡泡或專案泡泡，都有制訂一套詳盡的防疫規定，只要大家都照規定來做，相信不會出現防疫破口。只是，偏偏就是有人老大心態、搞特權，而督導防疫政策的指揮中心也不敢攖其鋒；等到出事了，還要提出兩個版本說，試圖為闖禍的國發會解套。倘若，今天負責邀請外賓的單位不是蔡政府部會一員，而是不同黨派的地方政府，指揮中心會這麼好心幫忙解套？

此次國發會負責的專案泡泡，共有30名外賓在同一天入境，有13人在機場落地採檢，另17人於飯店採檢，為何出現兩種不同採檢方式？倘若指揮中心的說法為真，國發會跟指揮中心都難辭其咎，因為，為何國發會要提送兩套計畫？既然改變採檢地點公文還在簽核中，應該所有外賓都是依照第1版計畫在飯店採檢，為何又會出現不同的採檢方式？相關問題，指揮中心不是含糊其辭，就是避重就輕。

台灣防疫迄今已兩年餘，每當出現防疫破口，都免不了便宜行事及推卸責任的戲碼上演。去年本土疫情爆發，當外界都指稱「機組員3+11檢疫制度」是防疫破口，但是，蔡政府始終堅決否認，硬拗到底。去年底，境外移入確診數大增，且有7成確診者來自美國，當眾多學者專家都疾呼，應將美國列入高風險國家名單，但是，即便從美國入境確診比例的數據再高，蔡政府就是無動於衷。

蔡政府執政近6年來，最讓人詬病的就是雙標與硬拗，所有防疫破口，不是跟政府決策有關，就是有些部會便宜行事，沒有確實執行相關防疫規定。出事了，就編個說法唬弄外界，甚至硬拗打死不承認，反正千錯萬錯都不是蔡政府的錯。此次專案泡泡出包，陳時中部長還大言不慚地表示，篩檢以外賓方便為主，可在機場採檢，也可以到飯店採檢，並沒有違反防疫規定。防疫是何等大事，倘若蔡政府官員依舊是這種吊兒郎當不在乎的態度，難保改天開放國境後，本土疫情死灰復燃。

陳時中曾表示，台灣本土疫情持續穩定控制，幾乎可用奇蹟來形容；為了防疫及抗疫，全體國人展現高素質，全力配合政府各項防疫政策。只是很無奈，每逢一段時間，就會因為蔡政府的決策及便宜行事，導致出現防疫破口，讓本土疫情風險再起。既然事情已經發生，已有學者專家提出呼籲，外交泡泡或專案泡泡入境外賓，統一在機場採檢，才能減少接觸、降低風險。只是，指揮中心為了幫國發會解套，已定調在哪裡採檢不是問題，陳時中及指揮中心有沒有誠實補過的勇氣，從過去的經驗來看，恐怕很難！

（作者為自由撰稿者）