美國總統拜登與大陸國家主席習近平上周視訊通話，兩人各自闡述立場，而且相互恐嚇。拜登警告中國不得援助俄羅斯，否則將造成嚴重影響；習近平則警告不得違背不支持台獨的承諾，否則雙方關係將招致顛覆性影響。

雙方關係不能良性發展，習認為關鍵在於「美方有些人沒有落實我們兩人所達成的共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處」，他進而指控「美方對中方的戰略意圖做出了誤讀誤判」。拜登對習的說法未強烈表達異議，但著力於俄羅斯入侵的問題上，拜登警告如果中方對於俄國作出實質支持，將會遇到嚴重後果。在中方看來，拜登「四不一無」承諾是會談最大亮點，習將這個承諾重述一遍，表示十分重視。言外之意，就是要說到做到，不要再說一套做一套。

兩國交鋒的攻防策略取決於誰比較怕誰以及誰求誰更多？美國深知目前只有中國有力量促使俄羅斯結束戰爭，無論經由調解、威逼、利誘還是制裁的手段，中方都是動見觀瞻，即使無意主導和戰大局，至少要與克里姆林宮切割。大陸表現得一副對美國不以為然的態度，儼然無所畏懼，一切聽便，在行動上則雖不配合制裁，也要避免被抓到援俄的辮子。

大陸對於美方的要求是否言及交換條件，雙方迄未露餡，但在國際政治上本來就免不了交換的關係，因此，習近平和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪大談台灣問題並要求華府落實承諾，是否意在要美國讓步作為回報，則值得密切關注。現在只能說彼此都沒有被對方嚇到，但是否有所妥協與交換，就有待分曉了。

烏克蘭戰爭引發台灣是否成為下一個戰場的熱議，對於「今日烏克蘭，明日台灣」的疑慮，美台兩方都極力否定，認為台灣為戰略要衝，美國的對台灣的承諾堅如磐石，不會重演烏克蘭慘劇。這是「疑美論」的一個面向，另一面向是美國會不會為了拉攏中國而出賣台灣？尤其是美中實力差距縮小，國際上有些事美國辦不通，需要中國協助，兩邊會不會因此拿台灣做交易？

這個疑慮不是無中生有。美國的單極霸權已經搖搖欲墜，華府有求於北京者越來越多，不奉上一些好處，就想促使北京乖乖配合，是否高估了中國人「以德報怨」的美德？還是想吃免費的午餐？

對於北京來說，美國能給的最大好處當然是「台灣問題」，習近平必定期盼拜登將美國的一中政策向中國的一中原則挪動，在對台關係上不要踩中國畫下的紅線，甚至做出一些中方期望的保證與承諾。拜登所期於中國者，無非是習近平與普丁保持距離，他為此而允諾與台灣拉開距離，是合乎情理的，而且是中國期待的起碼禮數。

美國如果求助中國殷切，捍衛台灣的承諾還會堅若磐石嗎？或者把台灣當作籌碼，談出好價錢後在妥協性的交易中把它給賣了？台灣必須擔心美國實現承諾的現實困難，還要擔心自己會不會成為強權交易的資產，被拿來與中方做某種程度的妥協，以換取中方配合。我們相信也希望不會，但「疑美」絕對是必要的，否則成為別國運用的戰略棋子，成為棄子後還執迷不悟。