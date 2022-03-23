俄羅斯總統普丁因發動侵烏戰爭成眾矢之的，但如果認為他會在壓力下屈服，則低估了這位「戰鬥民族」的政治強人。普丁的行事風格讓外界難以捉摸，反映的正是俄國作家貝查也夫筆下，充滿矛盾特質的俄羅斯民族性。

烏克蘭戰爭談談打打，西方媒體已把普丁下台作為終局的一個「想定」，但忽略了普丁出兵的動機，除了不滿北約東擴外，還有個人權力因素作祟。2024年俄羅斯將舉行總統大選，普丁因公投修憲成功有望連任，甚至作到2036年。如果普丁此時發動「懲烏戰爭」，能夠產生當年中越戰爭鄧小平「給越南一個教訓」的效果，也算是投下的一個賭注。只是，普丁沒想到對手是如此頑強抵抗，讓他付出了不小的代價。

美國總統拜登與中共領導人習近平這次視訊對話，關注的是中共對俄烏戰爭的真正想法。中共的「戰略模糊」，讓美國搞不懂習近平「葫蘆裡究竟裝什麼膏藥」。拜登的如意算盤是讓戰爭拖垮一蹶不振的俄羅斯，然後再來處理中共這個主要矛盾，因此不希望任何人對俄扮演「雪中送炭」或「助紂為虐」的角色。

習近平當然不是省油的燈，在談了一番中國歷史文化和國際關係的大道理後，給拜登的答案只有一個，那就是中國會「獨立自主作出判斷」。拜登把烏克蘭戰爭說成是代表專制與民主之間的真正鬥爭，意味著也把中共推向意識形態的對立面。「對敵人仁慈，就是對自己殘忍」，中共怎會敵友不分，助拜登一臂之力？

冷戰時期確實有中美聯手對抗前蘇聯的經驗，但如美國圍堵政策設計者肯楠所預言，當全球因北約東擴而進入「新冷戰」時代後，過去「戰略三角」中的敵我關係和力量對比，現在都已發生重大變化。除非俄羅斯在這埸戰爭後被「打趴」，否則「新冷戰」就會出現新的「戰略三角」。對拜登而言，中俄聯手對抗美國是一個夢魘；但對習近平而言，除非美國放棄以中共為假想敵的印太戰略，否則讓美國在東西兩個戰線「疲於奔命」，是最符合中共的戰略利益。

烏克蘭戰爭總有結束的一天，只是時間的問題。交戰雙方與美歐都期待中共當「和事佬」，但在拜習視訊對話中，習近平以「解鈴還須繫鈴人」一句話帶過。中共與俄、烏皆維持良好的關係，確實是有條件扮演謀和的角色；只是，中共不願掉進別人設下的陷阱。習近平曾說「時與勢在我們一邊」，我認為北京會選擇適當的時機「出手」。

或許是擔心「今日烏克蘭，明日台灣」，國人最近對於烏克蘭戰爭，表現出前所未有的關注。所謂「望遠能知風浪小，凌空始覺海波平。」以台灣的地理環境，本就要有凌空望遠的國際視野；但烏克蘭情勢發展至今，我們周遭充斥各種真假難辨的訊息，讓人眼花撩亂。如果根據一些假消息從事價值判斷，結論必然遠離事實，容易讓人產生誤判。

如果「實踐是檢驗真理的唯一標準」，那麼「沒有永久的朋友，也沒有永久的敵人，只有永久的利益」這句名言，就是判斷當前烏克蘭形勢的一個標準。回顧中共與前蘇聯當年都是社會主義國家，中共為了自身利益而「聯美制蘇」；美國為了「聯中制蘇」而與同屬民主陣營的台灣斷交，也都是為了自己的利益。在國家利益的考量下，中美俄在烏克蘭戰爭和戰後的合縱連橫，都是國際政治現實中的常態。

從川普執政時期開始，中美關係每況愈下，台美關係則是水漲船高；民共不相往來，致使兩岸關係嚴重倒退。這次蔡政府緊隨美國之後，加入制裁俄羅斯的行列。如果這個決定是基於台灣整體利益的考量，應是無可厚非；但在台灣被俄羅斯列名「不友好國家和地區」後，政府官員還「深感自豪」，那就大可不必了！

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）