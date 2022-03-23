烏克蘭戰爭引發台灣「今日烏克蘭，明日台灣」詭譎氛圍之際，俄羅斯人權組織「Gulagu.net」公布俄羅斯聯邦安全局（FSB）一份報告，指「習近平曾考慮過今年秋天全面接管台灣，因為他需要取得小勝利讓自己三度連任」。兩岸瀕戰真真假假、輿論沸沸揚揚、民眾人心惶惶，真相究竟如何？

減輕空軍聯防負擔

近年台海緊張情勢陡升，大陸機艦對台動作頻頻，不過長期觀察大致可以歸納三種目的：一是對台灣政治人物涉及台獨言行的回應，二是對外國重要人士以官方身分訪台的回應，第三是軍事目的。常見的「侵擾台灣西南國際海空域」大多在應對南海情勢，包括美軍對大陸的沿海抵近偵察、南海自由航行、多國軍演等，多半與台灣安全沒有直接關係。在台灣北方、東北角的活動則在應對釣魚台的需要。

國防部自前年9月17日起，比照日本防衛省在官網設置「即時軍事動態」，以展示國軍有效掌握空情動態的能力，根據國防部公布的資料，共機2021年累計擾我空域238天，958架次。假如這個數字全是威懾台灣，當然壓力如山，但顯然不是如此，其中很大一部分是因為台灣負擔過大的區域聯防防空識別區（ADIZ）造成的。

台灣的ADIZ是冷戰時期的產物，當時美國基於圍堵與分工的概念，協調西太平洋的日本、韓國、中華民國和菲律賓，畫定各國的ADIZ，讓第一島鏈的空防能夠密接。如此中國大陸、蘇聯或北韓戰機，無論從哪個地區進入太平洋，都可以得到預警。美軍參謀繪製各國ADIZ時多以直線繪製成方形、梯形或長條形，離譜的是把台灣西北方的大陸華東地區一大塊領土也畫進去，這就有點可笑，但東南部分則缺了個角，這是因為東南角區域是美國軍機往返日本與南海的航線所在。美軍來往頻繁，若要通報很麻煩，於是直接畫掉，雙方兩便。

既然美軍可以圖方便，台灣自然也可以檢討ADIZ範圍是否過大，實際上這個西南方的國際海域是潛艦經過頻密的通道，距大陸近，距離台灣反而遠，威脅有輕重緩急之分，一視同仁並不務實，只會讓空軍飛官疲於奔命。

事實上，解放軍戰機若真想進犯台灣，從福建飛過來最快，不必從廣東繞飛過來，油料更省些、滯空時間更長些。這與2015年中國大陸在上海飛航情報區海峽中線西側畫設M503航道紓解壅塞的民航機交通，造成台灣防空預警時間不足的情況截然不同。台灣縮減ADIZ西南方無涉防空安全，反可減輕空軍肩負第一島鏈區域聯防沉重的負擔。

避免擦槍走火風險

ADIZ並不是領空，無國際法依據，只是提供防空預警，與領土、主權概念無關。2022年2月立法院法制局也提出重新調整、縮小ADIZ範圍的建議報告，避免兩岸軍事對峙擦槍走火的風險。可惜的是這份報告在民進黨立委封殺下，已自立法院網站「下架」。

國軍遇到民進黨立委反對，就不敢據理力爭，擔心被罵「怯戰」，連開放討論的勇氣也沒有，但近年飛官事故頻傳，避免對解放軍戰機例行訓練作過度反應，反而讓國軍面臨「消耗戰」，有必要重新檢討ADIZ的合理範圍，堆疊出對台灣安全沒有實質威脅的虛胖「侵擾」數據，除了供大內宣消費，看不出來對國家有什麼好處。 美國冷戰時期畫下第一島鏈圍堵中國戰略，如今已不切實際，中共建軍規模日漸強大，遼寧號航母、山東號航母肩負遠海長航使命，南來北往要麼走海峽中線、要麼繞台而行，還有第三條路線嗎？

以3月18日山東號航母航經台灣海峽為例，長期觀察中共軍事動態的專家指出，駐地在海南三亞港的山東號沒有隨行護衛艦，顯非軍事任務，應是北返大連港定期保修。但就是有唯恐天下不亂的好事者，與「今日烏克蘭，明日台灣」作出緊張兮兮的聯想。

大陸隨著綜合國力增強，建軍規模逐步擴展，海軍、空軍穿越宮古與巴士海峽進入太平洋將常態化，台灣應務實檢討ADIZ的合理性，劃出防衛國土必要的警示範圍，絕不准共軍跨過雷池一步。把大陸所有接近台灣的軍機艦活動都視「侵擾」，只會惡化兩岸民間感情，長期而言對台灣反而不利。