國防部為強化後備制度改革，今年起將教召延長為14天，強化建置武器射擊及戰場經營訓練，號稱「史上最硬教召」，引發媒體關注，蔡總統也親自前往視導，陸軍卯足全力把所有家底拿出來，野戰沐浴機、新式照明尾車、加熱式餐盒等一應俱全，更有移動廁所與全新的野戰帳篷，後勤支援堪稱完美，應召員也身著全新戰鬥個裝，在國人及總統面前英姿煥發，讓人耳目一新。

國軍欠缺反映管道

第一梯次即將大功告成，輿論一片溢美之詞，陸軍特指部一位志願役士兵卻投書總統信箱，戳破一切假象。他說入伍已兩年，仍然沒有自己的戰鬥個裝，教召用新的，現役卻用舊的，同時對長官的管教也提出意見。文末更說總統不處理就算了，「有怎樣的總統，就會有怎樣的國軍」，此文引起軒然大波，民眾這才知道，連最精銳的特戰部隊都裝備老舊，一般部隊會好到哪裡去？後備部隊裝備精良顯然是假象。

蔡總統甫上任時就宣示：「要國防部在3年內全面提升國軍的服裝以及個人裝備」，並編了50億預算來購買換裝，結果5年過去，特戰部隊小兵上書蔡總統說沒有裝備，陸軍司令部發新聞稿說要到113年完成撥發，那豈不是打總統的臉。到底是哪一個環節出了問題，是招標不順利？廠商延遲交貨？還是驗收沒過？陸軍應該向國人說清楚，畢竟這些都是保命的東西，不可輕忽。過去60萬大軍時代，財政困難只得省吃儉用，現今陸軍部隊不到10萬，戰備部隊還補不足，竟需要發「庫存堪品」給陸軍使用，世界軍力排名第13的國軍，真是情何以堪。

由這個案子可知兩件事，一是國軍反映管道功能不彰，二是國軍造假文化猖獗。當年陸軍司令部成立司令部落格，廣開言路，各軍司令及各級指揮官紛紛設立長官信箱，讓官兵抒發己見，不過長官精力有限，不可能一一回覆，就交辦各科室處理，科室的參謀視官兵提出問題為麻煩，久了都變成制式化的回覆，官兵知道反映也無效。反而民間版的「靠北長官」網站持續熱絡，很多主官甚至要求保防官監看，看有沒有單位的人員反映問題。

部隊由個體組成，不會沒有問題，若問題得不到解決，往往尋求「體制外」管道反映。特戰小兵想請假，向單位輔導長求助，長官卻百般推諉，怎不叫士兵心寒，士兵對長官沒有信心，上級覺得下級反映問題是在找麻煩，如何上下一心。

國防部長恐嚇小兵

蔡總統視導部隊時，曾提示國軍「光是油漆與除草，不會讓國軍更好」，但任何單位接獲總統要來視導的通知時，就是「災難」的開始，油漆與除草只是最基本，如果是營級單位，總統府會派「大員」先到被視導單位了解情況，再來就是旅級、指揮部級、軍團級、司令部及國防部的層層預檢，繁瑣的行政事宜，每個活動時間都算到分鐘，做成圖文並茂的厚厚一本「行動準據」，一路上呈到國防部，如此，總統到部隊都照行程走，一切行禮如儀。

總統視導是否有提振士氣的功能還不確定，但各級長官的「關切」與「指導」，卻先造成基層對部隊的莫大壓力，總統得到的卻是錯覺，誤認為部隊沒有問題，殊不知光鮮亮麗外表下，連個人保命的防護裝備都發不齊，又如何要年輕人在戰場奮勇抗敵。

俄烏戰爭打了快一個月，俄羅斯與烏克蘭都不富裕，但對士兵個裝絲毫不打折扣，畢竟人命關天，共軍對個裝花費亦不手軟，國軍久訓不戰，早已沒有戰爭的迫切感，長期以來不重視後勤補保，演習、校閱借人、借裝備早就習以為常，軍容壯盛是假象。

國防部長邱國正對士兵投書總統很不以為然，宣稱「被我抓到爆料者是誰的話，不會放過他。」國軍建軍百年，至今仍下情不能上達、造假文化盛行，顯然管理有問題，負責任的國防部長應劍及履及推動組織文化改革，革除官僚習氣與虛偽造假，而不是恐嚇小兵。敢說真話才是誠實的好戰士，掩蓋真相的部長只是懦弱。