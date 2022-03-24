重慶方面，馬歇爾於3月11日返美後，由吉倫將軍代理其職務，與國方代表張治中、共方代表周恩來繼續商談東北問題。開會多次，未能獲致協議。

依周恩來之說，是由於蔣之「兩面派的做法」，致協議無成。謂蔣在二中全會對政協決議，一面贊成，另方面又通過決議案，企圖推翻政協決議；對東北問題，一面承認共軍地位，另方面又不願政治與軍事同時解決，不願放棄接收蘇軍撤退區的權利；對國民黨革新派，一面放縱，另方面辱罵他們；對主和派，一面讓革新派痛罵，另方面又為之解釋。

因此，周要利用蔣之兩面派的弱點，打擊其反動派，使之不能「模糊哄騙」，要其明確地回答和解決問題。但其真正的原因，周氏無意解決問題也。因於3月21日回延安，避不商談。這是因為蘇軍撤退，共軍已囊括東北，造成既成事實了。

在美方代表力邀下，周恩來於3月25日返回重慶，和吉倫、張治中連日商談停戰及派遣執行小組去東北問題。經過延安方面批准，於3月27日由三方面（周恩來、張治中、吉倫）簽訂了《調處東北停戰的協議》，規定：

1.小組之任務，以調處軍隊事務為限。

2.小組應在政府軍及中共區域內工作，並避免進入蘇軍駐留之地區。

3.小組應從速前赴衝突地點，及勢將接觸或衝突之地點，使其停戰，並依據停戰命令中之基本協定，作必要及公平之調處。

雙方另同意關於東北軍事問題，由三人會議繼續商談。關於政治問題，另行商談，迅求解決。蔣介石認為：此乃中共最近一再推諉延宕，終以政府代表極端忍讓，並允其加入「政治問題另行商談，迅求解決」之附記。至此彼乃無法規避，加以美方代表再三敦促，卒令中共不得不勉強成立協議。

東北停戰協議簽訂後，戰爭並未停止。依共方之說：是三人會議未就東北停戰日期達成協議，國民黨軍在東北繼續進攻，迫近四平和本溪。此時三人會議之政府代表由陳誠接替，陳謂協議之推翻與發生衝突，乃因中共阻止政府軍隊接收主權，與攻擊政府已接收之地區，故須中共讓開道路。陳誠主張規定：「政府軍隊有權自由進至長春。」周恩來不同意，會議終無結果。

執行部美方代表饒伯森向馬歇爾報告，是周恩來之破壞，他說：

自公（馬）行後，東北三人小組派遣之三項規定，雖得簽署，但迄無進展。很明顯地，周恩來態度已經變更，他已用種種延宕方法，以破壞該小組進行之訓示。我的看法是，中共自與蘇俄取得某種瞭（諒）解之後（接管蘇俄撤兵之地區），深慮我們小組入滿，便將凍結其軍事活動。所以雖簽訂3月27日之協議，而卻只許國軍進入蘇俄現在撤退之地區（即瀋陽一帶）。

在此之前，蘇軍自3月18日撤出四平，共軍即進入該城，從而阻斷了國軍沿長春鐵路北進的通路。同時，瀋陽的國軍開始向遼陽、撫順、鞍山、海城、營口、鐵城、法庫等地推進，並先後占領上述各城市。這是東北停戰協議簽訂之前的情況。而共軍最大的憑藉，是得自蘇軍的掩護，據國方駐蘇軍之軍事代表團團長董彥平的報告說：

本（4）月30日前，東北蘇軍可全撤至蘇聯國境。按此時在東北之中共軍隊，受蘇共庇護與接濟，其勢已甚猖獗。一面在四平街及公主嶺等地集結兵力，阻止政府軍隊北上接收；一面則在長春、哈爾濱、齊齊哈爾等重要城鎮，潛伏武裝暴力，與蘇軍暗通聲氣，將俟蘇軍撤退，隨即乘機竊據。故蘇軍雖揚言已確定自東北撤出日期，然按之事實，實乃以其撤出地區，逐一交由中共占據，重以割裂我東北疆土也。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】