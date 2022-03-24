去台灣屏東大學交換之前，我並沒有刻意去瞭解台灣，因為不想有任何先入為主的感覺，我想留一個空白，待自己親自體驗後填滿。

剛抵達台灣屏東的時候，我覺得她像是一名略施粉黛，披著如同絲巾一樣柔軟的薄紗的女子輕盈地走來。我貪婪地看著眼前陌生的一切，除了忍住到處是繁體字帶給我的輕微眩暈感之外，更多地是感受到了這個地方透出的清新和文藝，不禁感歎，這真的是一座低調精緻的小城。喜歡這裡在喧囂世界裡一個無人煩擾的小角落，喜歡這裡落葉鞦韆上慵懶緩慢的時光。一步一個驚歎聲，像是心中一個小鈴鐺記錄我開始喜歡上這座小城的心跳聲。

這是一種微妙的感覺。

它像極了在紛擾喧囂的十字路口，坐落著那麼一間隔音的咖啡屋，不動聲色地隔開了塵世，走進去甚至會有一種突然聾掉的錯覺，世界一下子安靜了。

身處其中，時間被無限拉長，任由屋外四季變換、物是人非，裡面依然只有一面平靜的湖面不曾起風、結冰。在這裡會不知不覺忘記時間、忘記煩惱、忘記目的、忘記呼吸甚至忘記自己。這是一個不容易感到饑飽寒暖，只剩下舒適的迦南美地。

屏東這個小城的街道雖然沒有那麼寬敞和繁華，頗有幾分舊時上海灘的韻味。大大小小的商店的廣告牌都是從牆上伸展出來，像一幅幅相互重疊的條幅。又因為全部都是繁體字，倒有幾分穿越到舊時民國的感覺。有趣的是，屏東這個小城儼然就像是一個縮小版的中國，因為貫穿其中的有北平路、上海路、太原路、廣東路、南京路、廣州街、廈門街、青島街......街道上幾乎沒有一個垃圾箱，沒有保潔人員，即使這樣，路面上能見到的人工垃圾極少，只有落葉肆意地躺在地上，卻不覺得髒，反而覺得踩在上面「噌噌」作響，多了一絲人情味。

我一直很好奇，生活在屏東的人是什麼樣的，不停地看不停地思考，發現生活在這裡的人就像是眷村的貓。白天，眷村是一個不起眼的安靜的角落，隨著夜幕降臨，各個角落昏黃溫柔的光開始亮起，白日裡的死氣沉沉漸漸褪去。整個眷村像是精靈為夜晚準備的禮物，它屬於夜晚。這裡的餐廳、咖啡屋小店有著獨特風格，這些老房子更像是將軍住過的家，隨意搭建的房梁赤裸裸地露在屋頂，與黑漆漆的長條桌椅遙相呼應。還有隨處可見的漫畫中的元素，尤其是宮崎駿漫畫中的元素，讓幽靜的眷村充滿了神秘浪漫的氣息。巷子的盡頭有一家，住滿了貓。人們輕手輕腳地走過去，還是嚇跑了一些警惕性極強的貓。屋頂上有幾隻靜靜盯著路面的花貓，院牆上有幾隻輕聲走過的黃貓，牆下陰影的地方躺著幾隻白貓，還有與黑夜融為一體的黑貓。人靠近，它們便躲起來，很謹慎但不慌張。它們也似乎並沒有反感擾亂它們清淨生活的陌生人，只是靜靜地看著他們，與他們保持一定的距離不聲不響。它們靜靜地看著週遭的一切，走走停停，聽聽看看。我覺得生活在屏東的人，他們的溫柔低調、沉靜不浮躁的感覺像極了眷村的這些貓。

與這些可愛的人相處讓我放下了背在身上沉重的戒備，與陌生人的相處也變得簡單、單純而且真誠。我不知道什麼時候開始被教育「不要和陌生人說話」，在這裡這樣的話變得寡淡可笑，因為這裡的陌生人傳遞給我的更多的是溫暖。記得有一次，我乘坐從阿里山到嘉義的巴士，中途下車入住一家民宿，幾個小時之後我才發現手機落在了巴士上，出門的時候和民宿老闆隨意地聊了一下這件事。沒想到，晚上我再次返回民宿的時候，手機已經躺在了我的房間，我記得很清楚當時的心情，一直在心裡不停說：「這怎麼可能......這怎麼可能......」原來是民宿老闆幫我聯繫到了巴士公司，找到了我乘坐的那一班車的司機，司機把手機交給下一班往返的巴士，送了回來！

我覺得在這裡可以找回一些我們內心小心隱藏後漸漸失去的東西，包括對人的熱情和人與人之間的信任。

記得剛到屏東的時候，同學們總是津津樂道，為什麼當地人一眼就看出了我們是陸生，有的是根據口音，有的是根據長相，有的是穿著打扮。其中有一個原因讓我聽後心裡五味雜陳，同學和我分享，她坐捷運的時候，有一個阿姨問她：「你是大陸來的嗎？」我同學很好奇：「您是怎麼看出來的？」「因為你的雙肩包背在前面啊。」雖然這樣的判斷的正確存在一定的偶然性，也像是一句玩笑話，但它真的能反映出一些東西。這是我們在大陸養成的習慣，我們總是拿「人多所以比較亂」來解釋，但是卻很少思考問題究竟出在了哪裡，「人多」和「亂」是不是一定成正比？

這樣的感動還有很多，在這裡我要特別感謝兩個人。一位是我的學習導師——張院長，一位是我的生活導師——李老師。

我記得有一次我請院長幫我修改論文，院長竟然用了他整個的元旦假期輔導我，我一面覺得十分過意不去，一面也被院長的做法深深感動不已。記得當時，我站在教學樓下看著黑壓壓的教學樓只有一間是亮著燈的，我仔細地數了樓層，發現正是院長的辦公室，當時的敬佩之情油然而生，敬佩他對學術的態度和對時間的珍惜。

另一位是李老師，他是一個常常面帶微笑的人，像大哥哥一樣照顧我們的人，他給我的第一印象是，即使是重複走過無數次的路，他都能懷著萬分的好奇和期待再走一次。和他在一起的時候我們都可以不拘小節很輕鬆，也正因為這樣，他成了我們的好朋友。重要的是，他教會我放慢腳步，用眼睛去看，用心去體會。

我一邊觀察一邊學習，「環境造就人」是沒錯，但如果我們沒有能力改變環境，我們可以從改變自己開始。台灣人教給我更多的是生活態度。

與台灣短暫的緣分，它的美好是一點點滲透的。僅僅一個學期的時間，它的美好就已經太多。墾丁美麗的沙灘似乎寫滿了故事，九份山城如詩如畫，從小時候的教科書中走出來的日月潭活靈活現，看到阿里山日出的小幸運，還有帶給我無數感動的台灣人，讓我靈感迸發奮筆疾書的圖書館，路遇的有緣人以及難得的好朋友，所有的這些美好在我還沒有準備好的時候就逝去了，但它卻深深留在了我的記憶裡。

走出的是時間，留下的是記憶。

時間是虛擬的，記憶是真實的。

（田瑩/屏東大學交換生）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）