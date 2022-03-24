2月底立法院法制局提出重新調整、縮小ADIZ範圍的建議報告，避免兩岸軍事對峙擦槍走火的風險。可惜的是這份報告在民進黨立委封殺下，已自立法院網站「下架」。但，攸關台灣飛官們疲於奔命的問題，不能就這麼封殺了事，這些年我們犧牲太多飛官生命、也失去太多戰機了。

根據國防部《國防報告書-110》及發布的新聞稿，共機2021年累計擾我空域238天，958架次，其中絕大多數是侵擾防空識別區（ADIZ）（藍色區塊）西南角的國際空域（紅色區塊），這個區域已達廣東外海，船艦、潛艦往巴士海峽必經航道，否則就必須航行台灣海峽，且此區域距大陸近、離台灣遠。

立法院法制局調整、縮小ADIZ範圍並非沒有道理。中共機艦若要威懾台灣，從福建過來最近，不會大老遠從廣東過來，油料更省些、滯空時間更長些。其次東南角劃設時就缺了一角方便美軍進出；而西北角更誇張地劃到對岸江蘇去了，這不荒謬可笑嗎？

冷戰時期為了圍堵中國、蘇聯、北韓，美國協調西太平洋的日本、韓國、中華民國和菲律賓，劃定各國的ADIZ，讓第一島鏈的空防能夠密接。比立法院法制局更早，2021年5月戰略學者羅慶生就曾為文提出解決方案：刪去台灣ADIZ西南角，以及東北角海峽中線以外部分。當然，台灣老早不提西北角「太犯規」的事了。果能如此，中共機艦擾台次數恐怕只剩兩位數，台灣飛官勤務也得以大幅減少。

中俄兩國若跟著美國主張的「航行自由」，你來我家走走、我去你家走走，經過這個交通頻繁的國際水域，只因我們ADIZ負擔過大的區域聯防，就變成「擾台」，且數字還騙很大，英國《經濟學人》說台灣是世界最危險的地方，搞得台灣人一頭霧水。

真正攸關國家安全的戰爭危險未必在台海，根據《華盛頓郵報》記者出書披露美國參謀首長米利上將曾兩度致電中共解放軍參謀長李作成保證不開戰；米利兩度熱線電話的時間分別是2020年10月30日、美國大選前4天，以及2021年1月8日，川粉侵入國會大廈、美國時任駐聯合國大使克拉芙特訪台前的敏感時刻。可見，挑釁中共解放軍的是美國，並不是台灣。

台灣縮小ADIZ是合理的，我們為飛官請命，不然美國就該賣更安全的F-35給台灣！

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