俄烏戰爭從2月24日開打至今，美國對於俄羅斯的制裁，層面愈來愈廣，力道愈來愈強。歐洲國家對於配合近乎「無上限」的經濟與金融制裁，反應不盡相同。然而，對於抵制俄羅斯的石油和天然氣，德國和前蘇聯的中東歐國家，則有不同意見的表達。

聯合國氣候變遷委員會在2021年8月，公布一份由234位科學家聯名撰寫的報告，揭示無可迴避、而且愈來愈嚴重的氣候危機，是人類必須共同面對的歷史共業。這對於2019年就提出「歐洲綠色協議」，以1990年的碳排放量做為基礎，在2030年減碳排55％，希望在2050年實現碳中和的歐盟當局來說，無異是一個重要的警訊。歐盟執行委員會也因而於去年12月31日，提議並希望將「核電」列為所謂的「綠色能源」。但是，歐盟成員國家基於各自的能源配比和供應來源，對於「碳中和」的終極目標雖然明確一致，但對於如何在歐盟規劃的時程內做到，意見相當的分歧。

由於這項提議造成擁核的法國和反核的德國之間的矛盾，歐盟的輪值主席國（今年1月到6月），法國總統馬克宏「核能=綠能」的主張，激化兩國的歧見。對於德國政府而言，「核能不是乾淨的綠色能源，更不是再生能源」，這種看法直接衝撞的是，馬克宏總統「要減少碳排，也要減少天然氣進口，就必須邁向核能之路」的主張。

「減碳排」與「碳中和」，兩種不同的路徑思維，原本只是歐盟「茶壺內的風暴」，在俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發，美國總統拜登公開要求歐洲盟友，抵制俄羅斯進口的石油和天然氣之後，歐盟的能源政策，已經成為疫情過後，經濟發展的重要議題。

「究竟歐洲各國能不能切斷，長期以來對於俄羅斯石油和天然氣的高度依賴？」 俄烏戰爭之後，美國希望世界各國共同制裁俄羅斯的油氣出口，這項呼籲除了英國決定今年底不再進口俄羅斯油氣，歐盟與北約的歐洲國家「排除能源的制裁」，顯示出三個意義：其一，戰爭可能會影響到核能電廠的安全。其二，各國不同的能源供應與配比，直接影響到配合美國制裁俄羅斯的能力。其三，廢核的德國和擁核的法國，在俄烏戰爭之後，將使得歐盟的能源政策，進入另一個新階段。

首先，核能電廠在歐洲，所在多有；戰事發生之前，並沒有人想到過，1986年車諾比核電廠的事件，有可能再發生。供應烏克蘭全境用電一半的4座核能電廠，有15個核子反應爐。戰事的升級，是否影響核電廠的安全，關係到歐洲各國甚巨。不同的情況見於瑞士和比利時；瑞士在2017年廢核公投後，5座核能電廠陸續除役，2019年已經有1座電廠退役。但是，有一半電力來自核能發電的比利時，2003年立法廢核，原定2025年除役的2座核能電廠（7個核子反應爐），比利時政府則在俄烏戰爭後，於3月18日決定將各自保留部分發電機組，並延役運轉到2035年。

其次，歐洲有三成的原油、以及四成的天然氣，都來自於俄羅斯，要在短期一年內，甚至三、五年之內，都很難以再生能源取而代之。以德國為例，就有35％的石油和40％的天然氣，來自於俄羅斯，就算是從大西洋彼岸的美國（德州），遠道而來，還涉及到LNG（液化天然氣）的接收站興建和船隊抵達，乃至於大量32萬噸級以上的超級油輪，勢必不是當前鹿特丹（荷蘭）、漢堡（德國）、安特惠普（比利時）等歐洲各大港埠所能夠負荷。而千里之外而來的油輪和LNG船隊，本身就需要大量的燃油成本，抵港後的輸送管線之鋪設，也不是一朝一夕能夠完成。完成後的油氣價格，必須加計燃油運輸成本，對於原本就是歐洲首屈一指高昂電價的德國，民眾的負擔和企業的經營，將受到嚴重的影響。

最後，堅持在今年廢核，並希望達成2035年100％綠電的德國，形勢相當複雜。德國在俄烏戰爭之後，停止審查已經興建完成的北溪二號。然而，如果沒有俄羅斯的「東氣西送」，因為綠黨擁有聯合政府的副總理和外長，被迫重新使用燃煤的政策選項，沒有政治上的可行性。相較於法國以核能為主體的能源政策，對於3.8兆美元GDP的德國而言，就算是天然氣，也只是能源轉型的一環，追求百分百再生能源的政策目標，在全面廢核的今年，如果也抵制俄國油氣，對於經濟將是不可承受之重。

俄烏戰爭的延宕，一方面，有些國家開始省思核能電廠安全性的同時，另一方面，由於抵制俄國油氣，將有礙歐盟能源轉型的政策目標之達成。而對於2035年追求「100％再生能源（綠電）」、歐洲最大經濟體的德國而言，更是一個短期無解、中期未必能夠做到，而長期目標的達成，仍有漫漫長路要走。