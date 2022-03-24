桃園市長鄭文燦在接受專訪時，特別點名羅智強在臉書文中，把桃園的「新屋」寫成「新烏」。原來鄭文燦是羅智強臉書的忠實讀者，這到底是在虧羅，還是在捧羅？

鄭文燦以「不分藍綠」施政風格，在2018年順利連任，這是鄭文燦的支持度，不是民進黨的支持度；公投桃園「四個不同意」佔多數，更證明了桃園人對於民進黨施政的不滿。

鄭文燦要更上一層樓，必須確保民進黨在桃園能夠繼續執政，因此把羅智強當成最大假想敵，不僅自己每天看羅智強臉書，他的前秘書，現在要參選的藍士博，也在羅智強關注桃園火災時，如此護航鄭文燦：

「大型企業，總公司或是集團底下多數公司都設在台北」「最精華的商業利益以及稅收補助，都集中在台北這座城市。具有物流空汙及工安風險的倉儲，則都設放在我們桃園市」「台北的經濟發展是建立在全台灣其他縣市的協助與分擔之上。但台北收到的中央統籌補助款卻因此比桃園高了將近一倍。」

連鄭文燦的秘書都知道，統籌分配款對桃園不公，但現在桃園、中央、立法院都是民進黨執政，卻完全無意改善。如此欺負桃園市的執政黨，選民看得下去嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※