烏克蘭遍地烽火，百姓苦難流離，歐美紛紛援助民生與軍事物資，但說到參戰助拳或劃設禁航區，卻避之唯恐不及。看在台灣民眾眼裡，宛如被兜頭澆了一盆冷水，面對俄羅斯核武，包括美國在內，無不投鼠忌器，國際現實如此，未來台灣若遇到類似狀況，處境只會更糟。台灣民意基金會最近的民調，完全反映出民眾在烏克蘭震撼下，對現實更椎心的體認。

對美信心半年崩3成

該民調詢問，若中共犯台，美軍有沒有可能出兵協防？結果近6成不相信，而且其中近3成一點也不信，只有35%民眾相信老美會出兵幫台灣。很顯然的，烏克蘭被俄羅斯入侵，美國和歐盟、北約因為不敢和俄國開戰，就算祭出了前所未有的強力制裁，卻一槍一彈也不肯動，說明核武大國之間會盡一切可能避免交火，以免給自家帶來傷亡，加上之前美國丟下阿富汗倉皇撤軍，足證必要時，美國完全可以坐視其他國家的淪亡。如此冷酷而清楚的現實，狠狠給了台灣民眾當頭棒喝。

去年的民調中，受訪民眾還有高達65%相信美國會出兵助台，29%不相信。現在經歷烏克蘭震撼後，相信美國會出兵助台的暴跌了30.5%，不相信美國會出兵的成長了27.4%。距離才短短半年，民眾對美國老大哥就信心崩盤，這是多麼痛的領悟！今天這個領悟是因烏克蘭而來，若哪一天台灣自己成了受害方，國際現實是不是會讓台灣更加痛徹心扉？

烏克蘭血淋淋的例子，讓台灣民眾對所有外援都悲觀了起來。民調中也詢問，如果中共犯台，日本會不會派兵協防台灣？有43%的受訪者相信，49%不相信。去年的調查中，有58%相信日本會出兵助台，35%認為日本不會，同樣呈現了信心下滑的趨勢。但因為下降幅度沒有美國大，以致於相信日本會出兵的竟比相信老美的還多了8%，台灣民意基金會對此評之為：「非常諷刺」，的確中肯。

過去台灣民眾對美國的保護過度期盼，如今到了夢醒時分，但對日本的期望，則根本是嚴重脫離現實。無論是去年58%還是今年的43%相信日本會派兵，在現實中完全找不到任何依據。首先，日本的憲法先天上就嚴格限制了自衛隊在海外的活動，至今也只在聯合國的行動中扮演一些周邊後勤的角色。其次，日本民意並不支持捲入台海戰火，更無意與一個核武強鄰硬碰硬。美國雖然拉著日本組成抗中聯盟，但美國自己都不想和大陸交火了，日本怎會出這個頭？

烏克蘭敲醒台外援夢

何況美國遠在太平洋另一岸，若真鎮不住大陸，可以縮回去過自家的安逸日子，日本可是直接面對大陸的壓力。至於希望大陸能在北韓問題上幫忙，更是不用說了。台灣這些年來過度強調台日友好，也過度想像了日本對台灣的支持，一廂情願地把戀日情結膨脹成對日本出兵的相信，其實只是因為自覺弱勢，對外援產生不切實際的幻想，自我欺騙出虛假的安全感罷了。

民眾對兩岸局勢倒是有清楚認知的，有6成擔心成為烏克蘭第二，78%認為台灣不可能單靠自身力量阻止中共進犯。77%覺得目前的4個月軍事訓練不合理，有76%主張延長為1年。當初為了討好年輕人，把長期以來徵兵制改成募兵制，軍事訓練縮短為4個月，簡直和夏令營差不多了。和台灣同樣處於戰爭威脅的以色列，男女皆服兵役，南韓男性服役至少2年，連新加坡男性也要服兵役，台灣面臨戰力對比懸殊的敵人，到底有什麼本錢可以放下對民眾抗敵作戰的訓練，大家一起躲在蝸牛殼裡抱著小確幸過日子？

烏克蘭已經用鮮血教導台灣，自己的仗要自己打，自己的國家要自己找生路；危急時刻，所有外援都不可靠。世界上大部分國家承認的是中國，且同意或認知台灣是中國的一部分。台灣不是聯合國成員，和任何國家都沒有協防條約，台海一旦有事，在國際法上實在沒什麼保障，連想告國際法庭都不得其門而入。冷酷的國際現實給了烏克蘭慘痛的教訓，台灣不想也遭教訓，就要從幻想中清醒，認清現實環境，處理好與大陸的關係。