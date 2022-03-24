陸委會主委邱太三指稱，如果「維護中華民國主權」不算台獨的話，是跟大陸談判時一個比較好的基本條件；而他的主張跟藍營不太一樣，過去國民黨馬前總統的說法「互不承認主權、互不否認治權」已然不足，兩岸應「互相承認主權」。這段論述乍聽之下頗有道理，但實則處處陷阱，而且不僅是唬弄不了大陸，連對台灣也是挖坑給自己跳。

兩岸若互相承認主權，請問根據《中華民國憲法》，民進黨當局宣示的中華民國主權是否能及於大陸？如果連蔡政府自己都不是這樣主張，大陸當局更不可能接受。相對的，中華人民共和國主權也宣示及於台灣，請問民進黨政府會接受嗎？

馬英九時代主張的兩岸「互不承認主權、互不否認治權」，看似消極被動，但思前想後，卻是最為保險穩健的論述，前者為兩岸各自保留主權延展的彈性，後者更等於尊重各自治權存在的現實。這遠比邱太三「互相承認主權」的陳義過高、不切實際，還要精準務實得多，更為兩岸的交流融合留下未來和平發展的空間。

邱太三還說，台獨這個用語太模糊、抽象了，無論是國際社會還是國內，對台獨的定義都不同。這話沒錯，正如「一個台獨、各自表述」，中華民國現在不只在台灣，連在大陸也是「橫看成嶺側成峰」。中華民國的主張內涵不但各自有異，各取所需，有真有假，還常常是說的做的不一樣、選前選後不同款。

如果是論真的，中華民國和台獨當然不一樣，哪裡不一樣，內行人都清楚。台灣可以批判大陸不了解台灣現在民意的真貌，但台灣內部也總是自欺欺人；說白了，選舉又到了，民進黨有時需要兩岸交流一下，有時又得對抗一下，所以中華民國又被拿出來玩兩下！