我國兵役自從改成4個月的「軍事訓練役」後，國人對於這些役男是否有戰力，始終表示存疑，國防部也是再三保證，訓練完4個月的役男，每個都是合格的「戰鬥兵」，但是服過一至二年兵役的中壯年男性都知道沒有參加過演訓、下基地，怎麼能算是合格的戰鬥兵？而國防部也是有口難言，政治人物將役期縮減，當成討好年輕人及家長競選的籌碼，一減再減，既沒有聽取軍人的專業意見，也沒有針對未來的安全環境的評估，每年訓練出大量的無效兵力，不但浪費訓練資源、經費，還要選派大量幹部費心管教，真是吃力不討好。

面對軍事訓練役戰力不足，連美方都深表疑慮，直到最近國防部長邱國正終於坦承，4個月的軍事訓練役役男無法作戰，國防部以深化後備戰力為解決方案，希望以「補救教學」的方式來強化戰力，但號稱「最硬的教召」的課程端出來，反而引起對岸網民的一陣訕笑，因為訓練強度與共軍相差甚遠，而國軍志願役官兵的待遇雖然不錯，但畢竟是拿青春跟自由換來的，所以從軍對於年輕人絕對不是就業的首選，雖然國防部大力招募，目前的編現比已經是招募的極限了，而面對少子化，往後能招募的基數越來越少，若再此惡化下去，未來就算買再多的先進武器，無人操作或操作的人素質不好，也是枉然。

過去國際上有戰爭發生時，國人總覺得戰爭離我們很遠，但是這幾年兩岸關係不睦，中共對我方的武力威脅越來越嚴重，使得國人覺得戰爭其實離我們並不遠，「俄烏戰爭」爆發後，國人因為感同身受特別關心烏俄戰事，看到烏克蘭士兵以劣勢裝備，還能抵抗俄軍的攻擊，打得有板有眼，令國人對於國軍戰力與目前台灣的處境也十分關切，自然役男的役期也是許多人關切的重點。

國防部對於役期太短、訓練不夠，是心知肚明的，但是民進黨政府歷任國防部長都是「外人」，沒甚麼發言權，所以當「上面」尚未鬆口時，都只能說還在評估中，不能輕易表態，直到連內政部都說願意支持延長為一年時，國防部仍然非常謹慎，但確實風向已經轉變，連民調都有近8成的民眾同意延長役期，相信國防部已經展開先期評估，對於每年的收訓量，現行營區、營舍的容納量以及還要增加多少幹部，甚至重新招考預備軍士官，都已經在計算之中，如果延長服役時間，總兵力勢必增加，所需的人員維持費也會增加，是否會排擠其他的作維費、軍投等項目，再加上新武器過幾年即將到貨，也是付款的高峰期，國防預算是否能夠如實的增加，也是要考量的部分，所以這些都要時間去評估，而不是如市場喊價一般，說延多長就多長。

總統對於延長兵役的政策卻非常謹慎，目前俄烏戰爭堪稱民氣可用，若戰事消停，年底地方選舉開始，這個議題就會迅速消失，所以現在是討論延長役期的最好時機，若蔡政府不願延長役期，也應該強化各級學校、政府機關及民眾的「全民國防教育」，使國人認識國防進而支持國防施政，而不是共機都侵門踏戶了，我們的民意代表還去軍機場「會勘」軍機飛起噪音的問題，如果有這樣的民代，對於國軍的戰備訓練處處掣肘，那役期延再長也是枉然。（作者為退伍軍官）