俄烏戰爭打得火熱，台灣隔岸觀火，除了汲取教訓，國人多半同情弱者。然而，民進黨政府除了譴責俄羅斯軍事行動，還昭告世人，台灣將參與國際社會對俄經濟制裁。由於台灣被俄羅斯列為「不友善國家」，外交部長吳釗燮「深感自豪」，還呼籲民主國家「團結對抗極權侵略、使中國知所警惕」，彷彿身兼國防部長，活像發怒的眼鏡蛇，有違一般「外交是避免戰爭之手段」的認識。

影響外交政策的因素不外外部壓力、國內政治及決策者的人格特質，那麼，民進黨政府為何不惜得罪俄羅斯？最便捷的解釋是懾於淫威，不得不順手做個人情給美國。其次是為了轉口內銷用，畢竟年底選舉快到了，中國領導者習近平近年避談台灣、為了年底的二十大自顧不暇。再來是決策者的人格特質，特別是吳釗燮賣力演出，僭越職權的傾向耐人尋味。

左右決策的人格特質包括理念、經驗、訓練及風格。我在念博士班的時候，比較外交政策有兩名老師擅長政治心理學，讀了不少對於各國領導者的心理剖繪；留學生寫論文，通常指導教授會鼓勵寫自己的國家，除了得心應手，也是藉機幫忙瞭解政情。吳釗燮的專長應該是比較政治學，原本論文打算寫黎巴嫩，因為不諳阿拉伯文而作罷，只好回頭寫李登輝，精心透過牛津大學（香港）出版。

當年在俄亥俄州立大學政治系，前後期總共有十名左右的台灣留學生，最後只有一半拿到博士學位，只有我主攻國際關係。當時聚會的不成文規矩是不談政治，相當尷尬，不過，或許是因為吳釗燮來自彰化、又是台中一中的學長，私下比較談得來。少有鴻志的他在密蘇里拿到碩士學位後，返國參加外交領事人員考試，口試被問到吳XX是你的誰，當然就過不了關，只好又到美國念博士。

我回國後到淡江，擔任台教會法政組召集人，吳釗燮欣然答應入會，沒有想到遭到所謂的「土獨」學者強烈反對。其實，他也不過就是參與《大漢風》的編務、偶而到芝加哥開會。陳水扁連任總統，耿耿於懷駐美代表不幫詮釋「四不一沒有」，要我分析三個人選的優勢，吳釗燮果真外放，終究擔任外長雪恥。

有好一陣子，媒體要找非藍學者寫評論，國內政情是吳釗燮、國外兩岸歸我，等他跑去當官，我就躲不掉了。蘇貞昌在2012年入主黨中央，吳釗燮任政策委員會兼智庫執行長，他還是每天西裝筆挺，面帶微笑、躊躇滿志。蔡英文在太陽花後班師回朝，他進一步出任秘書長，AIT覺得不可思議，韌性可見一斑。蔡英文政府上台，不管哪一個位置，吳釗燮的角色比較像是學舌的九官鳥。

儘管外交政策難免受制於強權，外交成就卻是珍貴的政治資源，也就是所謂的兩級博弈，關鍵則在於主事者的自我定位。具體而言，當政治人物政績亮麗、地位穩固之際，既然沒有後顧之憂，外交政策就可以維持相當程度的自主；相對地，缺乏安全感又沒有自信的政府為了自保，就必須操作外交策略，一方面強化國內同仇敵愾的愛國主義，另一方面無條件投靠恩寵庇護者而犧牲獨立自主。

蔡英文政權充斥在威權時期「選擇服從」者，取而代之、借屍還魂，外交只是鞏固權力的工具。（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）