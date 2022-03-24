陸委會主委邱太三23日在立法院詢答時，對兩岸協商釋出訊號，表示如果「維護中華民國主權」不算台獨的話，是跟中國大陸談判時一個比較好的基本條件。此言一出，引發政壇一陣騷動，也引起大陸方面的反彈，認為是「謀獨」的表態。

邱太三並於24日進一步說明，他的主張與過去藍營的說法不太一樣，因為他認為「互不承認主權、互不否認治權」已不足以因應兩岸的現實現狀，所以主張兩岸應該要「互相承認主權」，如此無異於脫離了「一中框架」、公然主張「法理台獨」之舉，挑戰中國大陸對於「一中」以及「台獨」的底線與紅線。

在兩岸關係定位的層次上涉及到四個議題，包含有自我定位、相互定位、國際定位、未來定位，其中在自我定位的問題上有兩種面向，一為「國家定位」，另一則是「名稱定位」。

「國家定位」的問題，主要是在於目前的情況下，台灣是否是一個國家、假如是一個國家，那國家的主權和領土範圍為何？至於「名稱定位」的問題是在「國家定位」確認之後，正確的國名為何？在上述基本問題解決之後，立刻要處理的就是把自我定位放置到兩岸之間如何來相互定位的問題了。

同時，無論台灣內部要如何為兩岸關係定位，都無法忽視國際社會與中國大陸方面的反應，所以在兩岸相互定位的問題上還涉及了另一個面向，那就是台灣的對外關係面向。畢竟，上述的國家和名稱定位的問題，最後都必須在國際社會間獲得普遍認同才算是真正解決了定位問題。

最後，在兩岸關係定位的層次還涉及到了對於未來兩岸走向的規畫。因此，主張兩岸「互相承認主權」的兩岸定位，已經從「一個國家、兩個政治實體」及「主權與治權分開、治權分別擁有」的平等關係，轉換到了「分裂分治」、「各自擁有主權」的「兩個國家」認知，從根本上反對兩岸是「一個國家」。

在此定位下，「台海兩岸，一邊一國」是此一觀念的清楚寫照，所有論及兩岸是「一個國家」的制度設計、定位和名稱，都在反對之列，不論現在或將來，不論一國兩制制度設計是否寬大，都沒有任何談判的空間。

誠如民進黨黨綱中所言，國家領域主權和國民身分的確立是現代主權國家對內建立法政秩序、對外發展國際外交的前提。雖然「台獨黨綱」中並無明確指出兩岸的相互定位為何，但「台獨黨綱」清楚的自我定位，卻也間接描繪出了民進黨眼中的兩岸關係。

因此，他們反對在台灣承認自己是中國人的人，只有自認是台灣人、不是中國人，才是做自己的主人，那些住在台灣還承認自己是中國人的人，就是不愛台灣、不願做自己的主人，而且他們還仇視這些人，將之打成「台奸」。

台灣社會對於「台灣認同」與「中國認同」在兩岸關係的定位上有著極大歧異。首先在民族面向上，「台灣認同」者認為兩岸分屬台灣民族與中國民族兩個不同民族，「中國認同」者則認為兩岸同屬於一個中華民族，但也有一些「台灣認同」者認為台灣雖然是中華民族、但文化上是與中國大陸分流的。

其次在國家面向上，「台灣認同」者傾向於兩岸分屬兩個國家，一個是中華人民共和國、一個為「台灣國」或者「中華民國」；而「中國認同」者則傾向於兩岸同屬一個中國，但「中國認同」者內部又對這個「中國」的國名出現分歧，有的人主張這個「中國」為「中華民國」，也有人主張這個「中國」是指「中華人民共和國」。

可以發現，有一個國家名稱同時出現在「兩岸分屬兩國」與「兩岸同屬一國」的主張中，那就是「中華民國」。因為「中華民國」此一名稱至今仍然受到多數台灣人民的認同或接受，因此許多「台灣認同」者仍將「中華民國」視為其「國名」，但又主張該「中華民國」與「中華人民共和國」為兩岸的兩個「國家」。

而「中華民國」的名稱也受到部分「中國認同」者所支持，認為在法理上視為兩岸共同的國家名稱；不過就兩岸相對實力的現實面來說，在現實狀況中是已經無法由「中華民國」來統一中國的，反而比較有可能是被「中華人民共和國」所統一，因此主張「中國認同」者裡面的「中華民國派」，在兩岸未來統獨立場上，便傾向獨立於「中華人民共和國」之外了。

這樣的歧異性與包容性，使得「中華民國」此一符碼成為一個「台灣認同」與「中國認同」彼此對抗、交融的領域，也讓兩個不同的民族認同對於兩岸關係的定位更加複雜化。

民進黨為了能夠對主張「台灣認同」的國族主義支持者們可以有所交代，在鞏固既有本土基本盤的同時並擴展、籠絡廣大中間選民們的支持，蔡英文口中的「中華民國台灣」這個「四不像」特殊稱法便油然而生，因此，從「中華民國(台灣)」到「中華民國台灣」的演變，可以說是明目張膽的在落實「法理台獨」了。（作者為國立聯合大學助理教授，台灣國際戰略學會研究員）