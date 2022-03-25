合縱連橫（簡稱縱橫）是源於中國戰國時期，合縱是由公孫衍首先發起，蘇秦遊説六國，推動六國完成聯合抗秦的外交和軍事政策；連橫簡言之，就是秦、齊兩國拉攏一些國家，共同進攻另外一些較弱的國家。

如今，俄烏戰爭僵持不下，烏克蘭總統澤倫斯基完美演出現代版的合縱政策，先後對歐洲議會、英國、加拿大、美國國會、日本國會、法國國會、瑞典國會進行視訊演說，爭取支持，誓言烏克蘭絕不會投降，將戰鬥到底。與此同時，澤倫斯基也預告準備與普丁談判終結戰事，能否順利，有待觀察。

澤倫斯基為現代戰演示一場以小搏大的範例，他利用科技資訊、媒體、輕武，以及政府、人民團結一氣精神，對抗侵略者。無論外交合縱成效如何，確實達到嚇阻與拖延效果，民主國家也紛紛對俄國展開現代戰的經濟制裁。然，美歐國家舉著民主大旗全力挺烏，其根本涉及美歐自身利益。一場戰爭，只有俄烏兩國是輸家，俄烏兩國經濟與人民基本生活都需要花長時間來重建。

我們都明白俄烏家事、國事，已成天下事，間接影響著美國是否還能主導世界秩序、歐盟與北約重新思考武力自主、削弱中俄同盟合作，加深民主國家與社會主義國家的對立。過去學者常提的「修昔底德陷阱」，美國因中國崛起備受威脅，只有美國才需要一場戰爭來重建全球領導地位，且幾乎每一場戰事，也都不會發生在美國本土。澤倫斯基看似當了近一個月的美國馬前卒，是該讓烏克蘭人民得以喘息，免於戰火之中。

最後反觀台灣，兩岸若發生戰事，能否像烏克蘭一樣，受到各國的禮遇？美國會因為擁有印太主導權出兵援助？我們就不得而知了。古有云：兵凶戰危最好能不戰為勝。未來任一執政黨都不該像烏克蘭總統，把人民硬生生推上火線。兩岸應建立和平溝通管道為上策，共同面對歷史共業，習拜會，美方重申不支持台獨，完全體現1971年聯合國大會第2758號決議。中華民國與中華人民共和國的家事，清官難斷，又怎能期待遠在太平洋另一端的美國人主持公道。

（作者為輔大學士後法律系、台灣師範大學休旅所）

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