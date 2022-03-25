●1945年10月6日（晚）美軍前進小組和日方聯絡組初次見面

中美前進小組到達台北的第二天晚上，總督府新設的聯絡組人員來到美方軍官所下塌的永樂旅館（位於今迪化街永樂市場）；進行拜會。這是雙方第一次見面，主要是相互認識。貝格上校告訴日方：艾文思中校是美軍聯絡組在台灣的G5負責人。艾文思中校則繼續補充道：他負責民政、經濟事務、接管日本在台灣的財產等。

貝格上校於1947年在庭上作證時特別強調：根據美軍總部所頒布的台灣聯絡組工作指令 ，艾文思絕對沒有自行接收或者代表中方接收日方資產的權力。

●1945年10月7日（上午）中、美、日三方舉行初次正式會議

中、美、日三方在「食糧部」的辦公樓舉行第一次會議。日方出席人員計有：食糧部長、農商局長、台灣拓殖株式會社長、礦工局部長、礦工局工業課代表、專賣局部長、台灣銀行社長以及翻譯鈴木源吾。中方的出席人員有：農林處長趙連芳博士、以及工礦處長包可永。艾文思則是美方唯一的代表。據艾文思回憶：一下飛機後，他平均每天要和中、日相關人員舉行3到4次的會議；希望盡快了解台灣當下的經濟狀況。在他的印象中，中方的官員希望：各部門日常的運作不要有任何變動或中斷。

當時台灣行政長官公署既定的原則是：行政不中斷、工廠不停工、學校不停課；冀使台灣戰後的重建不至間斷。台灣方面並要求大量留用日人，但東京麥帥總部卻堅持只能留用1000名技術人員，後經行政院長宋子文出面交涉，台灣才得以留下7179名的專業人員。該年底又遣返了其中的大部分，只留下917名，而後再逐步減少直至1949年，日本技術人員全部離台（見下表）。

歐素瑛〈 戰後初期在台日人之遣返與留用〉

這天也是艾文思第一次和本案的另一主角原田佐少校見面。自此以後，他們一共會面了約30次；而大部分的時間，都是由鈴木源吾居間翻譯。原田當時是台灣日本陸軍（1944年改稱第十方面軍）參謀長諫山春樹幕僚團中的12名成員之一。雖然只是少校，但卻獲有諫山春樹充分的授權與信任。雙方第一次見面時，除了透過翻譯互相認識外，並沒有交談。

而此時統治南韓的美國軍政府（USAMGIK），卻經歷了另外一種波折；由於事前缺乏規畫，又沒有韓籍的專業人才隨行，結果美軍在登陸南韓後短短數月之內，被迫採用了兩種極端的作法；首先在登陸第二天的受降典禮上（1945年9月9日），軍政府就宣布：留用日本總督及其下所有日本官員，並保留一切殖民機構、制度；日常工作照常運作。結果南韓人民大失所望，感覺似乎仍舊生活在日本殖民統治之下，因而立即群起激烈的反應（react violently），幾乎引發暴動。／ 占領軍政府一看苗頭不對，數周之內立刻宣布替換所有日人。但問題是，不同於台灣有從內地趕來的工礦主管團隊，又有各行各業的基層人員前來支援，南韓則完全沒有自身的專業人才；根據文獻記載，殖民時期，日本連稍具操控技術，但事關行車安全的鐵道換軌員（railway yardmen），都吝於在南韓培養。／ 日人走後，南韓工商界的管理及技術階層呈真空狀態，大部份政府的管理職務，也就多任基督教團體引介，由略懂英文，但毫無對應學歷、經驗的韓人來接手；1945年12月，當台灣大都還由日人運作時，南韓已經遣返了160多萬的日籍平民（含眷屬），也已經有75000韓人填補到政府各部門。而各級政府（中央、州、市）也只能由美軍各級部隊（軍、師、團）的主管，及其參謀團隊來領導。這又是一個矯枉過正的作法；對南韓往後數年的重建產生了不良的影響。一直到韓戰爆發的數年間，南韓一直動盪不安；勞工、農民暴動不絕。／ 自此，台灣、南韓經濟民生的發展逐漸分野；台灣藉著充沛的技術人才、穩紮穩打的重建，逐漸在各方面領先南韓近40年。與此同時，1950年代亞洲各國家的偶像菲律賓，則更被台灣遠遠拋後在數十年之外。（見以下圖表）

1946-2002 台、日、韓、菲 各國 人均 GDP （單位 ： 1990 年美元） 資料來源 ： Historical Statistics for the World Economy： 1-2003 AD （Copyright Angus Maddison）

●第一次會議主要討論的是糧食的問題

該次會議主要討論的是糧食。艾文思在法庭上曾經談到：當時台灣面臨到相當嚴重（critical）的糧食供給問題。

（圖片來源 ： 農復會1952年報告，炳文提供） 從這張農復會的統計表可以看出：戰後的台灣，由於有了充足的肥料 （進口、自產），以及大量返鄉農民所復耕的農地， 稻米產量迅速回升。 而此時的日本和南韓，因產量不足，仍舊採取糧食配給制。而每人每日所能分配到的卡路里也嚴重不足；需要依賴大量美國援助的糧食。 南韓美國軍政府更因糧荒，而於1946年1月25日頒布的稻米徵收令 （National Rice Collection policy, Ordinance no. 45,）；由美軍主導，帶領南韓警察強制執行了近3年 （1946-1948）；期間引起了南韓農民極大的反抗，民怨不斷，並進而導致了 1946年10月的大邱農民暴動事件。

附錄一：〈筆者註：台灣為何曾經領先南韓40年〉──節譯自：美國援外總署特約專題研究報告，FEEDING THE TIGERS：Rogers International Inc, 1988

戰後的台灣和南韓有其共同點 ： 貧窮。在經濟上，菲律賓是他們共同的偶像及追趕的目標。 另一方面，台灣和南韓也有其不同點 ： 南韓不具有在地的建設人才。

中華民國敗退到台灣後，帶來了一批高水準的技術官僚。 這群官員大部分曾在美國拿到高等學位 。而韓國則不然， 在美援的前段期間，韓國政府的官員很少有大學畢業的，更談不上曾經去過美國。韓國一直到1960 年才從美國請回來了兩位博士；南悳祐 和 Dr. Kim Manh Je，參與經濟事務。但他們都只有美國「州立大學」的博士學位（奧克拉荷馬大學及密蘇理大學），不能和台灣當時那批出身於美國一流大學的博士官員們相比。

在台灣，美國是透過「美援會」及「農復會」兩所機構來運用所有的經濟援助，該兩單位的台灣官員絕大多數都曾經在美國拿到高等學位，因而美國只需派遣10幾位官員參與他們的決策；美國並沒有涉入到台灣經濟及農業執行層面的工作。

不同於台灣，戰後的南韓由於極度缺乏工程及工廠經理人員，美國必須派遣大量的技術人員來到韓國；實際參與最底層的建設工作。這些美國的技術人員穿梭於南韓各級政府的辦公室，也遍布於火車修理廠、大小發電廠、麵粉工廠、肥料廠、鄕間小路、城鎮公路、農村灌溉工程、醫院、水井、出版社、課程修訂、學校興建、電話缐架設以及房屋建築等等。他們在韓國無所不在，而所涉入的範圍也令人嘆為觀止。

附錄二：〈戰後世界性糧荒，聯國稱 ： 世界飢餓最為淒涼的情況已臨到〉

二戰後，台灣立即面臨了糧食、財政、生產、失業以及治安等問題。其他的問題都還可以拖一段時間或延後處理，唯獨糧食問題必須立刻解決。這也就是為什麼中、美、日三方面代表在台灣第一次碰面，就是討論糧食問題。

戰後初期，前總督府官員曾經向陳儀團隊警告，由於缺乏肥料及農村勞動力，台灣在1945年底及1946年初，將嚴重缺糧。

戰後，聯合國善後救濟總署署長李門也向聯總報告：各收復國小麥及其他糧食奇缺，聯合國面臨最大危機。 並宣稱人類飢餓最為淒涼的情況已臨到。 李們向聯合國建議，為救濟千百萬人飢餓，各收復國應實施糧食配給制。

1945.12.5 日本全國飢民代表包圍首相幣原喜重郎官坻，抗議日本行政停頓、糧荒嚴重、失業增多。而各界也認為日本米荒危機為今後數月內所無法避免者。一直到 1948年4月，日農林大臣永江在會見美調查團時 （1948年4月2日新亞社東京電），還要求美國增加援助日本糧食，使人均日攝熱量從該年的1200卡，提高到戰前的2400卡的水凖。

台灣居民1946年的人均熱量是1748卡路里（農復會資料），遠較日韓配給1100卡上下為佳。而且由於地理位置及勤奮的農民，1946年開始，台灣稻米產量回復得很快。據農復會年度報告， 1950年的生產量已達到戰前水準，並開始恢復外銷 。

【未完待續，炳文專欄每周五刊出】