延長兵役期一事，國人關注。國防部長邱國正表示，國防部已成立專案小組，會盡快研議。總統府發言人張惇涵則說，就各方意見評估中，尚未定案。

兵役期延長為一年又如何？現代戰爭是體能、科技與專業的對抗，兵役延長期為一年，役男體能或許有所提升，但對軍事科技與兵種專業的掌握，就能嫻熟無礙？訓練一年的籃球隊員，豈能與美國NBA的球員同場競技？民進黨執政以來向美國軍購的大宗，無論是F16V戰機、魚叉反艦飛彈、M1A2T艾布蘭戰車、MQ-9無人機，都需要長期的訓練、操作與實彈演練，絕非義務役役男可以勝任者。義務役役男訓練期間，連槍支、迫擊砲、火箭彈的實彈射擊的機會都少得可憐，如何能期望他們保家衛國？

換句話說，即使服役一年，役男個個精壯如藍波，小米加步槍，對抗敵軍的電子戰、網路戰、無人機、巡弋飛彈密集轟炸、艦砲攻擊，不啻是以卵擊石罷了!兵在精，不在多。現代戰爭，需要的是嫻熟高新科技武器裝備、百煉精鋼的職業軍人，而不是那些稍息立正、匍匐前進、只懂單兵攻擊的大頭兵!

恢復一年期徵兵制，無論訓練基地、營房設施、個人裝備、糧餉、後勤補給，都需龐大的經費支應，與其訓練出一大批不知如何操作精密武器的兵員，何不將這筆預算轉而用於精實國軍戰力，大幅提高職業軍人的待遇、讓志願役者無後顧之憂?

兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。國家領導者與政客言兵，必須著眼「生」與「存」，哪裡可以自陷於軍備競賽的陷阱、升高兩岸敵意，將國家社稷推入「死」與「亡」的險境呢? 恢復徵兵制之議，可以休矣!

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