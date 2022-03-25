美國歷史上第一位女性國務卿歐布萊特因癌症逝世於美京， 享年 84歲， 她的辭世是美國政壇的損失， 因為她在上個月才投書華盛頓郵報， 痛陳普丁攻打烏克蘭是犯下歷史的錯誤， 而當年普丁第一次接任俄羅斯總統時， 他所會見的第一位美國高官正是時任國務卿的歐布萊特， 沒想到在20年後， 歐布萊特是以一介小民去評價仍大權在握的俄羅斯一國之君， 現在歐布萊特在憂患世局之際告別歷史，真是令人感慨!

歐布萊特有非常傳奇的人生經歷， 她出生於捷克，小時候生活在飽受戰爭摧殘的歐洲，她的父親原為駐南斯拉夫大使， 由於反對捷共上台而被迫辭職逃離家園，後舉家流亡至美國成為政治難民， 從小勤學不倦的歐布萊特博覽群書，精通多國語言， 在她的自傳中曾回憶自己年輕時曾與丈夫住過芝加哥，她因向芝加哥太陽時報應徵記者遭拒而失去從事新聞工作的機會，後來重返校園苦讀， 在修得哥倫比亞大學博士學位後擔任喬治城大學教授與國政中心主任，又憑藉真才實學， 獲柯林頓總統任用擔任美國駐聯合國大使， 之後再升任為國務卿， 致力於推動中東和平，並在全球倡導女性人權，為女性樹立下勇者形象與榜樣 。

歐布萊特曾說過：「世界似乎有足夠空間容納平庸的男人，但卻沒有足夠空間容納平庸的女人，身為女人，必須非常努力工作才可立足於世界。」

身居要津的歐布萊特曾在冷戰後指導西方外交政策，她有力地支持北大西洋公約組織(NATO)東擴以防禦俄羅斯， 這也是造成今日俄烏戰爭的遠因， 事實上，當冷戰結束，全球相互依存的新時代到來時，她成為美國在聯合國的聲音，然後執掌國務院，匯集成一股為自由、民主和人權而充滿激情的力量。

對於許多回憶起冷戰結束和911恐怖襲擊之間那段時期的人來說，歐布萊特的威嚴形象代表著一種樂觀主義，即外交確實能夠取得成果，她總有一種體面，一種高於政治的體面，她堅定而直率，在巴爾幹各國仍未擺脫戰爭創傷的時候，她積極支持在科索沃對塞爾維亞採取軍事行動， 那就是一種堅毅的體現。

歐布萊特曾獲頒自由勳章，這是美國公民的最高榮譽， 這份殊榮將使她彪炳寰宇，永垂不朽。

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