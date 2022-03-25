烏克蘭總統澤倫斯基希望和中國國家主席習近平對話，烏克蘭總統辦公室主管葉爾馬克表示，期望中國成為烏克蘭安全的其中一位擔保人。在美國多次警告中國不要支持俄羅斯對烏戰事下，大陸外交立場沒有動搖，堅持獨立自主。大陸外長王毅在巴基斯坦伊斯蘭堡發言時指中方支持俄羅斯與烏克蘭和談，談出停火、止戰及和平。而聯合國安理會日前則否決中國支持的俄羅斯關於烏克蘭的人道主義決議。

中共二十大在即，在大陸國內疫情形勢反彈和俄烏戰爭風暴的影響下，大陸經濟更加複雜難治。王毅7日在兩會記者會上表示願在時機成熟時調停俄烏衝突，國際間希望中國出手調解俄烏戰事，那到底大陸會否成為戰火兩國的中間人？在北京召開和談性有多大？?

北京冬季奧林匹克運動會前，歐美西方諸國在沒有受邀的情況下稱不會參加北京冬奧，西方與中國關係僵冷。直至烏克蘭爆發戰事，當事人烏克蘭、俄羅斯與背後鼓動者美國多次與中方接觸，中方至今仍表示理解俄方在安全問題上的合理關切。中國大陸作為美歐多國無理制裁的受害者，不傾向制裁俄羅斯，無非是清楚西方制裁俄羅斯只是侵奪經濟利益的動作，對於制止普丁心意已決的戰事無濟於事。

習近平的外交思想強調分析國際形勢時要把自己擺進去，明確中國成為世界格局演變背後的主要推動力量，意思即是審時度勢、適時應務去改變世界。中國海關數據顯示，2021年中烏貿易額達193億美元，同比增長29.7%；對烏出口94億美元，增長36.8%，而同年中俄貨物貿易額高達1468.7億美元。作為「一帶一路」上的重要驛站，中國明白俄烏持續戰事將不利中國「一帶一路」的推動，利用歐亞鐵路運輸中國貨品更具難度。

作為世上有責任的大國，中方希望戰事平息。如今北約表明不介入，烏克蘭多座大城被圍，幾乎出現彈盡糧絕的局面，烏克蘭亟欲在停戰上達成一些目標以換取空間。烏克蘭若不退一步妥協，國土有機會成「東西德分治」局面，對於烏克蘭政府而言，更可能成為無經濟、生產實力可言、完全依賴西方援手的「西烏政府」。

中國大陸作為聯合國五常之一、俄烏兩國的主要夥伴，實力上、道德上對於這場戰事可以背負更大的國際角色，通觀全局、拓展國際影響力、遏阻人道危機。白俄基於與俄羅斯同屬一陣營，而土耳其則是北約成員國，對於擔任調停國可能有所障敝。目前戰況慘烈，雙方兵疲馬困，各方在此時需要有一大國加以調停，中國大陸若在此時為雙方力陳利害，可望為世界和平和人道主義獻力。（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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