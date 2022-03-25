俄烏戰爭結果如何尚未可知，但俄烏戰爭後的世界，全球化倒退，甚至全球在各領域都分裂成二大體系，已不再是難以想像的景況，台灣應及早籌畫因應。

全球能源體系分裂

俄烏戰爭最大、最明顯的影響，當然是地緣政治。歐美再次團結，聯手對付俄羅斯；大陸是否與俄羅斯結合成緊密同盟，或在西方與俄國之間坐收漁翁之利，猶在未知之數。印度與部分中東國家可能保持中立，其中印度的態度最值得玩味，印度是民主國家，也是美國組建「印太聯盟」的要角，但在聯合國投票譴責俄羅斯時投棄權票，同時拒絕參與制裁，強權間的合縱連橫因俄烏戰爭而出現變化。

在全球地緣政治出現變化的同時，金融、能源、甚至整個經濟，也都同樣出現位移。以金融而言，歐美聯手把俄羅斯「踼出」環球銀行金融電信協會（SWIFT），這是被外界視為「核彈級」的金融武器，對俄羅斯對外的金融、貿易，當然是一個重擊。以能源而言，英美已決定禁止俄羅斯石油進口，即使是對俄國的能源依賴度高的歐洲，也準備降低對俄國的依賴，轉向其他國家購買。

不過，在看似俄羅斯「被全球孤立」的表象下，其實潛藏更多的變化與可能。以金融而言，早幾年前，在看過美國「公器私用」，以踼出SWIFT作為制裁其不友好國家的案例之後，與美國有「潛在衝突」的國家，都開始建造本國的金融清算資訊系統，俄羅斯有自己的Mir支付系統，並於2017年開始運行，大陸也建立了「人民幣跨境支付系統」（CIPS），連美國堅定的盟邦歐盟，看到美國悍然單邊決定把伊朗逐出SWIFT，也搞出一個「INSTEX機制」作為與伊朗的非美元交易之用。

在被美國逐出SWIFT之後，加上中俄貿易額的節節高升，可以預期俄國會轉移到CIPS，同時更多以人民幣為交易與清算貨幣。事實上，中俄之間的貿易在克里米亞戰爭前的8年前，還有超過9成是以美元結算，之後雙方「有意識」的規避美元，現在已降到6成以美元結算，未來這個比例必然持續降低。

與此同時，大陸正與沙烏地阿拉伯協商，考慮購油改以人民幣計價及結算，如果此事成真，代表的是原先作為支撐美元霸權重要基石的「油元」，就此崩落一大塊。而俄羅斯開始要求歐洲要以俄國貨幣盧布結算，一定程度上也是力圖「脫離原先的全球金融體系」。

總結來看，俄烏戰爭會讓全球金融支付與結算可能分裂成至少2套以上的體系，美元當然仍會是全球最重要的計價與結算貨幣體系，但人民幣也會逐步建立其體系，大陸會更努力推動以人民幣計價與結算的貿易，外界視俄烏戰爭可能讓人民幣獲利，著眼即在此。

歐洲放慢以氣代煤

全球包含天然氣與原油的能源體系中，俄烏戰爭後可能「一分為二」；原本仰賴俄羅斯提供能源的歐洲國家，因為向俄羅斯購買能源等於提供其外匯資金，短期而言要制裁俄國，勢必盡量減少購買；長期而言，歐洲國家體認到對俄國「能源依賴」不可過高，例如歐盟龍頭德國，就一直無法減少從俄國進口能源，未來即使不可能歸零，但必然會降低從俄國進口的數量與比例。

俄羅斯是全球第3大產油國，每天出口近500萬桶原油，同時也是全球最大的天然氣出口國，全球能源市場少了這麼一個重要的賣家，影響可想而知。與此同時，那些未追隨西方制裁俄羅斯的國家，則仍會持續從俄國進口能源、甚至數量會更多、價格也較便宜，這些國家中最重要的就是大陸與印度兩個大國。

如果未來能源市場分裂為兩個市場，中間必然又會出現「地下黑市」，對全球能源的使用、減碳的推動都會有影響。歐洲國家已減緩「以氣代煤」的步調，重新啟用煤電廠，核電有望再次受青睞，如比利時為此讓核電廠延役、英國準備大幅增加核電。

從中美貿易戰、科技戰到新冠疫情，再到俄烏戰爭，每個重大事件都衝擊著走了30多年的全球化腳步。台灣算是全球化的受益者，也深深地整合在全球化的貿易與供應鏈體系中，面對未來可能的全球化倒退與分裂化的風險，台灣會受到多大的影響、該如何因應，政府該及早評估並籌畫對策。