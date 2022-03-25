考試院通過公務人員特考規則修正，明年起部分特考不再考公文，民進黨立委鄭運鵬質詢時稱，還有一個「食古不化」可廢考的是國文，「年輕人不該把青春浪費在古文上！」綠委三不五時欲「去中國化」而後快，一點都不令人意外。但這也應了清朝學者龔自珍說的「欲要亡其國，必先亡其史，欲滅其族，必先滅其文化」這句話。

今年又逢選舉年，民進黨的選舉症候群又發作了。鄭運鵬「廢考國文」之說，不過是討好年輕選民的慣用手法之一。從修改課綱，到文化部擬定的《國家語言發展法》2018年獲立法院通過，不就是一味以抹去、扭曲、稀釋，遂行「文化台獨」的招數嗎？幾年過去了，「國家語言」工程進行得如何？保障了什麼母語？多少老師開始用「母語」教數學、理化？台灣空耗幾年、付出的代價還不夠嗎？

偏偏行政院長蘇貞昌在立法院受詢時唸了大陸夯劇《走向共和》的一首詩，才發現原來拿掃帚也要和大陸周旋到底的蘇揆竟愛看《延禧攻略》；相信鄭運鵬或不知「食古不化」，乃源自清朝作家閻爾梅筆下的《破山和尚語錄序》；而陸委會主委邱太三竟搞不清兩岸方向，丟出互相承認主權之說。長此以往，綠營諸君豈不人格分裂才怪。

大陸文革時興「破四舊」、打倒孔孟，如今深受其害，深覺文化根基不可毀，於是大陸孩童從小學習四書五經，中小學生多能出口成章；如今學習中文的風潮襲捲全球，連美國前總統川普的外孫女唐詩兒歌都琅琅上口，偏偏只有台灣綠色執政，為貪痴幻想、為選票利益自毀長城，將台灣年輕一代帶向無根的浮萍。

國家的文明和文化成正比，哪天台灣墮落為沒文化的國家，正是拜綠營執政之賜。