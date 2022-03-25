二次拜習會雖然成局，但不到2個小時就結束，而且兩人彷彿雞同鴨講，拜登警告中方支持俄羅斯的後果，習近平則強調台灣問題的危險性。「台灣不是烏克蘭」是兩岸共識，在美中激烈博弈的現實下，台灣和烏克蘭隱隱然存在對價關係。

戰略模糊智慧避戰

外界都注意到此次習拜會後，雙方發布的官方通稿淪為各自表述，尤其是美方完全沒有提及陸方通稿中多次出現的拜登「四不一無意」承諾。但可以確定一件事，無論拜登是否一字一句說出「不支持台獨」，陸方都對美方近期的涉台言行強烈不滿，批評拜登政府說一套做一套，實際行動與所謂「不支持台獨」南轅北轍。

正如陸委會主委邱太三所言，中美台對台獨的定義本來就不同，難免各說各話。不過，蔡政府無意改變中華民國憲政體制、不追求法理台獨，美方表述「反對單方面改變現狀」，隱含了反對台灣透過修憲、制憲、公投以追求法理獨立的立場，那麼為何北京還堅持認為美方「一些人向台獨勢力發出錯誤訊號」？這裡面恐怕有三個層面的訊息需要釐清。

首先，北京認為美台高層次政治互動等同於「支持台獨」，如3月初拜登派遣朝野議員團訪台會見蔡總統，儘管團員並非華府行政官員，也符合美台交往慣例，但這個團毫無疑問屬於官方性質。其次，北京認為美方有意為台灣「正名」的動作也屬於「支持台獨」，如美方有意對台灣駐美代表處更名、立法要求地圖正確標示台灣等，雖然這些動作都不大，但在北京眼中都是消極訊號。另外，北京認為印太戰略是「亞太版北約」，台灣若以任何形式參與其中都是無法忍受的，所以習近平才會強調台灣可能會給中美關係帶來「顛覆性影響」。

由此可見，陸方眼中的台獨已經完全由其定義，似乎與蔡政府是否改變中華民國憲政體制無關。只要美方支持民進黨政府，那就是「支持台獨」，只要美方提升台灣的政治軍事地位、或支持台灣的國際空間，也是「支持台獨」。換言之，當兩岸之間沒有九二共識時，陸方就會收緊解釋權，並且按照「自己的辦法」單方面解決問題。這一幕在過去幾年的香港已經出現，反送中運動造成社會震盪之後，原本「反共不反中」的泛民力量也被北京貼上「港獨」標籤，北京閃電祭出港版《國安法》、修改選舉制度，幾乎將所有非建制派陣營一網打盡，亦斷絕了他們染指政治的任何希望。

扮演俄烏和平使者

台灣的情況當然與香港有本質不同，但一旦被北京單方面界定為「外部勢力干預的棋子」，至於台獨究竟是什麼定義？中華民國算不算台獨？台灣民眾是不是都是台獨？這些問題都變得既不重要，也無意義。但令人憂心的是，由於蔡政府的親美抗中路線愈走愈遠，大陸離採取所謂對台「斷然措施」也就愈來愈近。在這次習拜視訊會上，習近平再一次鄭重警告美方涉台言行，這些話背後的含義，美國和台灣執政者都應該聽進去、聽明白。

然而，相較於台海戰爭的危機管控屬於「最壞打算」，兩岸之間仍要爭取「最好結果」，而且並非不可能任務。過去10年，儘管美國政府發生三次輪替，但從大戰略上抽身中東、轉向東亞卻是不可逆轉的趨勢，兩岸關係一步步從當時的互信發展演變到今天的瀕臨破裂，本質上是美國對中戰略、全球戰略轉向的必然。不過，俄烏戰爭很可能演變為長期化僵持，華府不得不重新把精力放在歐洲，而以法德為首的歐洲也藉勢尋求真正意義上的自主，中美俄歐進入四方新賽局，對大陸來說是新的戰略機遇點，對兩岸關係來說則是新的戰略機遇期。

一方面，美方若能在台海議題上維持戰略模糊，就有望獲得北京在烏克蘭問題上的戰略清晰。兩岸之間基於意識形態的政治分歧，固然還是要交由時間解決，故短期內雙方維持模糊空間、延續民間互動仍是明智之舉。美中會談之後，蔡政府基於情勢逐漸在小三通、兩岸恢復交往等議題上鬆口，若兩岸能在恢復民間往來上達成默契，這就是戰略模糊的奧妙。

另一方面，北京調停俄烏戰爭的正面角色仍被國際社會期待。說到底，台灣民眾還是對大陸、對統一心存疑慮和恐懼，如果大陸能夠扮演和平使者的關鍵角色，不僅在台灣民意的形象將是極大加分，也會令困擾和迷惑台灣社會已久的「恐中牌」失靈、失效，兩岸和平統一、心靈契合的遠景將更加穩定。