俄烏戰事打到今天，雙方陣亡的將士數以萬計。看到俄羅斯超過10名將校級指揮官戰死沙場的悲壯，再看看我們花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，僅為了不到3千元餐宴核銷款，就被依貪汙罪判刑4年半「壓死」的窘況，令人不甚唏噓。

俄羅斯、烏克蘭軍人為維護各自國家及人民的利益而捐軀，盡軍人的天職，都值得敬佩。而這一戰場上的事實，也明白地顯示，軍人不同於一般百姓，也與一般公務員有別。

古之用兵者不只有言：「養兵千日，用兵一時」，還說：「謂兵養者，謹養而勿勞」。如果從深層意涵去理解，可以發現「謹養」說的是國家社會對軍人尊崇地位的養成，「勿勞」則指不要用社會上一般繁瑣雜事及標準去干擾軍隊。

講起「謹養而勿勞」，美國軍人最值得一提。美國無論是政府體制或社會輿論都對軍人給予極高的尊崇。獲戰功光榮返國的士兵或陣亡兵士的遺眷歷來都是美國總統在國會發表國情咨文時的座上賓，可獲全體起立鼓掌致敬的最高殊榮。

至於「勿勞」，美軍進入阿富汗作戰期間，曾有坐鎮指揮的一位美軍司令部指揮官被人指責說，他動用軍方飛機載乘他的妻兒去度假。有記者詢問總統的意見，當時的美國總統說，我們不會處理這樣的事情，因為這位指揮官正指揮著十多萬美國軍人為國作戰，他的情緒及判斷關係到所屬官兵的生與死。

回頭看看台灣，不僅談不上對軍人的「謹養」，而且軍人之上還公公婆婆一堆，經常對軍人的養訓指手畫腳，既要軍人為國家賣命，又處處貶低軍人的地位，不給予應有的尊崇及資源。

韓豫平被指「違法」使用「漢光演習加菜金」，來核銷指揮官宴請下屬一家人的餐宴款，而被依貪汙罪判刑的案子，正是一個可檢視國家如何正視軍人地位的機會。

此案除了韓豫平用錯訴訟策略，不僅沒有說服法院給予有利的認定，且還在某個證據上前後立場不一，固然是敗訴原因之一，但花東防衛部指揮官宴請下屬政戰主任及其隨行家眷，畢竟不是宴請一般民眾，能不能動用「漢光演習加菜金」，才是本案是否涉及不法的最大關鍵。依軍方的界定及法院的見解，政戰主任是軍人，但他隨行的太太及兩個兒子是一般民眾，所以母子3人的餐宴費用就不能拿「漢光演習加菜金」來核銷。

我們軍方如此界定軍眷，著實令人心寒。因為，放眼美國、歐盟各國，無不將照顧軍眷視為提升軍人戰鬥士氣及地位的一環。過去美軍在台期間只要舉辦聚會、餐宴，幾乎都邀請軍士官家眷為座上賓，就是視軍眷為一家的具體展現。

反觀我們軍方，不僅把軍眷切分為「一般民眾」，讓他們無法分享軍人父母、軍人丈夫或妻子的榮耀及尊崇，就連一個統領數萬軍隊的花東防衛部指揮官可用來施展領導統御手腳的主管行政費，每個月也只有區區2萬元。

這樣的「養兵」，讓人不得不問：被如此對待的指揮官，未來怎麼在戰場上領兵作戰？受這樣對待的將士，又如何期待他們能為國捨命？因此，我建議那些為韓豫平將軍抱不平的朝野立委，抓住問題的重點，要求行政院、國防部提出改正辦法，絕對不能讓軍方主管宴請下屬時還得區分你我他。