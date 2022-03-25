陸委會主委邱太三，拋出「維護中華民國主權若不算台獨 是兩岸協商較好條件」，再加上之後補充的「互相承認主權」，其實這就是吃到張亞中教授《和平備忘錄》的口水。

相信邱太三也沒這麼天真，希望北京承認「兩岸互不隸屬」的中華民國主權；所以邱太三其實是拋出一個風向球，由民進黨承認「中華民國包括台灣與大陸」，來換取北京承認中華民國的主權地位；換句話說，就是兩岸互相承認「中華民國、中華人民共和國是領土重疊的兩個國家」。

邱太三的論述，內涵就是張亞中《和平備忘錄》中的「兩岸各自與其他國家建立官方關係」；當然老共也不會接受這個條件，張亞中只是希望拿一個北京答應不了的內容去談，談不成，那是北京不要統一，不是台灣，兩岸不會有擦槍走火的風險。

邱太三看出張亞中的苦心，改個名稱拋出「互相承認主權」風向球，這不可能是邱太三即興式的個人意見，而是府院高層沙盤推演後的決定。

從教召延長十四天、恢復徵兵制，到「互相承認主權」，顯然民進黨感受到兩岸擦槍走火的風險，開始亡羊補牢。若蔡政府願承認「中華民國包括台灣與大陸」，北京不妨予以正面回應；既然是要「和平統一」，「心靈契合」，總是給台灣的執政者，一個下台階。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※