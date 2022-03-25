日前被控詐領議員助理費，前台南市議長賴美惠、台北市議員林穎孟、新北市議員王淑慧，分別被偵查、起訴、判刑確定。賴、王均為民進黨籍，林穎孟原時代力量黨員，有太陽花背景，現為無黨籍。

判刑確定的王姓市議員刑期9年，足見其所犯罪行嚴重，有此案例，賴、林兩位應該亦在此量刑範圍。這件事讓人深覺，不管是太陽花出生的市議員，或民進黨籍為背景的市議員，她們原口口聲聲的說是為台灣人民，「愛台灣、反中國」，罵國民黨貪汙舔共，但現在看來全是一些假話，心中只是貪圖個人私利，「愛的台灣，反的中國」，全是幌子，這樣的民代，台灣如果仍以民主為傲，我們則深以為不齒。

民主如果失去了廉潔，還剩下什麼價值？只不過是高調。市議員詐領助理費，立法委員有沒有詐領助理費？我們也希望檢調單位一起查，不要因為立法委員層級高於市議員，直接監督情治單位，就放開一馬不敢查？一些民主的敗類，就像一顆老鼠屎，壞了一鍋粥，如果不去除這些老鼠，鼠屎豈能禁？又如何來維護所謂民主的正當性、優越性？

兩大黨在台灣天天對自己子民宣傳大陸是獨裁暴政，所以反對統一，我認為雖格調高上，但兩大黨都有詐領議員助理費的情形，對自己執政及民代貪汙橫行無法禁絕，如何有臉批評對岸？如果一個禿頭指著和尚罵禿驢，人民看在眼裡，心中會不會非常反感？

沒有錯，獨裁不民主政權應該推翻，但一個打著民主幌子，高舉反中大旗，卻從事貪汙，也是一種打著民主旗幟，嚴重的反民主，其對民主造成的灼傷，不是更甚？要不要推翻？

何況台灣現在的民主，根本是誰掌握了法院，誰才有民主；誰站對了隊伍，就搶佔了大貪特貪的制高點！站錯了隊伍，即使是無罪也有檢察官上門，日昨被檢持搜索票，依涉妨害秘密、個人資料保護法，搜索住處和事務所後帶回警局偵訊，聲請羈押的律師張靜，原因不就是因擔任媒體人彭文正控訴蔡英文總統假博士的辯護律師？

這是司馬昭之心路人皆知的事，民進黨竟然敢明目張膽真幹？這是民主嗎？誰得罪了當道，誰就是民主的受害者？誰罵罵中共，比賽反中，誰就有選票，選上後，就可「吃銅吃鐵」，這樣的民主我們要不要？

蘇貞昌說「把官員當狗罵的時代應該讓它過去」，對蔣萬安質詢蘇院長能不能保證台灣不缺電，蘇貞昌疾言厲色，扯蔣萬安祖父(其實是曾祖父)，也沒保證反攻大陸。針對蘇揆的說法，看到政府執政黨及民代的貪得無厭，用蘇抱怨罵狗方式罵官，講一句良心話，這些人，我們人民真的不能用罵狗方式罵，狗除了忠於人類外會貪汙嗎？不會的。（作者為自由撰稿者）

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