在美國頻頻逼中國和印度譴責俄羅斯的時候，中印卻站到了一起！

顯然，這讓美西方一些人和一些媒體不淡定了。

因為，這似乎成為美國在戰略上弄巧成拙的典型案例。美國太著急，導致動作變形。

由於這是在加勒萬河谷衝突事件之後，中國外長首訪印度，所以對中印關係而言釋放了一個特殊的信號。

而美國一些媒體則擔心，華盛頓精心打造的美印日澳「四方機制」聯盟，會由此遭到弱化，甚至會影響美國「印太戰略」整體的推進。

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中國國務委員兼外交部長王毅將於25日訪問印度。

英國路透社23日發出的這條消息，引起了國際輿論的關注。該報導援引一位印度官員的話說，「儘管中印雙方都還沒有正式宣佈，但這將是兩年前中印邊界衝突導致兩國關係惡化以來的最高級別訪問」。

王毅這趟南亞訪問行程，先是在巴基斯坦出席了伊斯蘭合作組織會議，然後抵達阿富汗訪問，再從阿富汗於25日前往印度，並將於25日當天去尼泊爾訪問。

可以說是馬不停蹄。

這位要求匿名的印度政府消息人士告訴路透社，預計王毅將與印度外交部長蘇傑生和印度國家安全顧問多瓦爾會面，雖然議程還不清楚，但預計會討論烏克蘭衝突問題。

關於這條消息，印度外交部不予置評。中國外交部發言人在23日的例行新聞發佈會上說，他目前沒有任何信息可以提供。

2020年5月至6月中國和印度之間的關係變得緊張，當時在中印邊境加勒萬河谷等地，雙方邊防官兵發生了對峙。尤其是，2020年6月15日，在加勒萬河谷發生的一場致命衝突，造成了20名印度士兵和4名中國士兵喪生。

從那之後，中印關係一度陷入緊張，印度邊境巡邏人員甚至在與中方人員對峙時，打破幾十年雙方一直遵守的規矩，開槍警告，十分危險。

之後，印度就限制許多中國公司在印度開展業務，而且還停用了數十款中國開發的APP軟件。

但是，中印兩國關係之間的「疙瘩」總是需要解開的，雙方也都有這個意願。

本月11日，中印兩軍舉行了第十五輪軍長級會談。

從會談後發出的官方消息來看，雙方遵照兩國領導人關於盡早解決剩餘問題的指引，坦誠深入地交換意見。雙方還重申，實現剩餘問題的解決將有助於恢復西段實控線地區的和平與安寧並促進雙邊關係發展。

在此期間，雙方同意保持西段地區一線的安全與穩定。雙方同意保持軍事和外交渠道對話，盡快達成雙方都能接受的解決方案。

也有分析稱，從印度方面看，由於2021年12月8日印度時任國防參謀長拉瓦特及其妻子乘坐的一架Mi-17V5直升機在泰米爾納德邦古努爾地區墜毀，導致拉瓦特等13人身亡。

而拉瓦特在印度軍中是對華「強硬派」的代表，而他的身亡，也讓這派的力量被削弱了。

所以，印度方面的對華氛圍也在發生改變。

2

當然，眼前的現實來看，中國和印度有一個非常大的「共同點」，就是在俄烏衝突發生後，都沒有跟隨美國及西方的腳步，一味譴責和制裁俄羅斯。

就因為中印都持勸談促和，保持中立的態度，美國及西方對中印都給予了輿論攻擊和外交施壓。

美國一些媒體宣稱，這是中國有意在關鍵時刻拉住印度。而印度也有邊境問題、軍備需求及「不結盟」傳統的戰略考慮。

自俄羅斯對烏克蘭採取「特別軍事行動」後，印度在聯合國安理會就俄烏相關議題進行投票表決時，兩次都投下棄權票。而俄羅斯，則一直將印度視為友好國家。

自冷戰時期開始，蘇聯就與印度建立了外交和經濟關係。而且，當時巴基斯坦與美國關係密切，而印度靠著與蘇聯的走近，以及從蘇聯獲得的武器和安全幫助，維持著南亞地區的安全平衡。

直到今天，印度現役的航空母艦是從俄羅斯買的二手貨，而且經過俄羅斯人一手改裝才實現部署；印度在沒有國產核潛艇時，是從俄羅斯租借的核動力攻擊性核潛艇。再看看印度空軍的主力戰鬥機，幾乎俄羅斯製造佔了三分之二。

所以，連一些研究南亞問題的美國學者都不得不承認，印度並不想疏遠自己主要的國防軍備供應商——俄羅斯。一個很明顯的例子是，之前美國幾次威脅要制裁印度，可印度還是堅持從俄羅斯採購了S-400防空反導系統，這讓華盛頓感到很受挫。

另外，俄羅斯還為印度提供其他國家無法提供的軍事平台，比如一起合作研發五代戰鬥機，與印度共同開發先進的巡航導彈。

尤其是，當美國和英國對俄羅斯石油揮舞制裁「大棒」，當歐洲國家也跟著制裁俄羅斯，撤離俄羅斯市場的時候，作為世界第三大能源消費國印度卻反而增加了對俄羅斯石油的採購。數據顯示，今年3月份，印度對俄羅斯進口的石油是去年每月平均進口量的近4倍。

可以看出，印度的思路很簡單，越是在關鍵的時刻，越不能選邊站隊。在任何情況下都不想把所有雞蛋都放在西方這一個籃子裡。

因此，為了保持不結盟的存在，以便在東西方之間找到空間，印度將俄羅斯視為幫助印度實現這一目標的重要組成部分。

但是，在這個時候西方一些政客和媒體，甚至包括印度國內一些親西方的勢力，對莫迪政府採取這種姿態施加了不小的內外壓力。

尤其是，美國總統拜登在3月21日曾點名印度，在對俄羅斯出兵烏克蘭的回應上「不堅定」(shaky)。

印度不想成為被孤立者，而中國同樣面臨西方政客和媒體類似的攻擊、抹黑。

所以，印度和中國自然而然有走到一起的需要。

現在美國及西方一些國家最擔心的是，在他們瘋狂經濟制裁俄羅斯的時候，中國、印度繼續與俄羅斯用這三國的貨幣進行貿易。這將對美西方帶來一些挑戰。

美國發現，自己為了鞏固亞太主導權而一手推動的美印日澳「四方機制」，在印度這個點上出現了變數。美國苦心會不會被白費？

美國威脅、警告其他國家，如果幫助莫斯科將面臨制裁與報復。但如果是印度也在從事這類行為，美國會不會制裁印度？

因為印度購買俄羅斯的S-400 防空系統，美國一直威脅制裁印度，但也一直停留在口頭威脅上。這一次美國要對印度實施制裁？

3

上海外國語大學特評教授黃靖告訴「補壹刀」，印度的主要安全關切在於北方的亞洲腹地（巴基斯塔、阿富汗、中亞以至中東）。阿富汗撤軍後，印度對這一地區的安全關切劇增，而美國在這一地區的影響卻劇降。

在海洋上，印度的安全關注在印度洋，而美國則一心想在西太維持霸權。隨著美印在安全利益上的錯位進一步拉大，印度不論在地緣政治、國家安全和能源供給等方面尋求與俄羅斯合作更加務實理性。

同時，俄烏戰爭使得歐洲對美國的戰略價值劇增，相比之下印度的戰略價值明顯下降。烏克蘭危機以來，印度的「不結盟」中立表現得如此堅決，以至於美國甚至威脅要對印度進行制裁。

清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰告訴「補壹刀」，王毅外長自中印邊境衝突及新冠肺炎疫情暴發以來第一次到訪印度，意義重大。

俄烏衝突下世界日益被人為分成幾大陣營，中印兩國作為兩個獨立自主的大國，根據事件本身的是非曲直和本國利益出發，不謀而合地做出了相似的政策選擇。中印作為兩大發展中國家和新興國家代表，在維護國際和平穩定方面有很多共同利益，對許多重大國際問題「三觀」較為一致。

目前，包括阿富汗在內的諸多地區問題仍未降溫，王毅外長此時訪問南亞，體現中國作為負責任大國對地區穩定將繼續發揮建設性的作用，也顯示中國願意與印度相向而行，落實兩國領導人共識，修復雙邊關係的誠意，從而避免兩國的局部分歧上升為戰略爭端。

錢峰認為，中印兩國在俄烏衝突問題上立場高度相似，都是呼籲盡快停火，主張勸和促談，避免選邊站隊，認為各方正當合理的安全訴求理都應得到重視。印度政府從本國利益和民眾福祉出發，不願意順從美西方的壓力。印度朝野各黨與民眾與俄羅斯傳統友誼深厚，基本都支持政府的對俄政策。

俄印軍購是印度國防發展的長期基石，印度軍備一半以上來自俄羅斯製造，沒有俄羅斯，印度飛機飛不起來，軍艦開不動。歷史上，蘇聯及俄羅斯在印巴關係、印度入常等問題上一直給予印度很大支持，與俄羅斯搞好關係是印度謀劃大國關係的重要一環。

過去，中印兩國時常在雙邊問題和國際問題認知上，呈現冷暖不一的情況。一方面，中印對於影響雙邊關係的一些問題，相互分歧、防範與爭執遺留至今。另一方面，在維護廣大發展中國利益，呼籲加強全球治理，改革和完善現行國際政治經濟秩序等重要國際問題上，有著很多相似和相近的看法。只不過這兩年兩國關係中的衝突方面掩蓋了兩國在國際合作方面一直以來的一致性。

而此次俄烏衝突客觀上為兩國關係改善帶來了契機。下一步，雖然諸多邊境爭端等雙邊問題短期內難以得到圓滿解決，但中印可以通過擴大在國際事務中的互利合作，為修復互信基礎，進而相向而行解決雙邊分歧創造更多條件。

（本文來源：「補壹刀」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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