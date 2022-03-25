準備競選桃園市長的綠營立委鄭運鵬日前在立法院質詢時表示，「年輕人不應把青春浪費在古文上」，要求考選部國考「廢除國文」，理由是「花錢補習，考過又用不到」。誠然，古文用不到，可以拿掉；音樂美術也沒什麼用處，亦然！以此類推，我們的社會就只剩下庸俗，或者小學時的雞兔同籠，中學的一元/二元一次方程式，估計90％的人終生都沒用過，也可以拿掉乎？

1957年10月蘇聯發射了第一顆人造衛星，美國1958年才升空，落後了83天，舉國震驚，開始委託學術界尋找原因，要是事發在中國大陸、兩岸四地，大抵就是優化數理化、側重工科、走實用主義。但是，美國人的結論卻是：美國的科學技術教育是一流的，但文化藝術素質教育是落後的，於是1967年哈佛大學開始了Project Zero「零點計畫」。

他們分析，從19世紀到20世紀，俄羅斯出現了一大批世界級的、傑出的文學家、藝術家。文學家有列夫•托爾斯泰、屠格涅夫、車爾尼雪夫斯基、契訶夫、岡察洛夫、普希金、萊蒙托夫、陀思妥耶夫斯基等；音樂家有里姆斯基—柯薩科夫、鮑羅丁、穆索爾斯基、格林卡、柴可夫斯基、魯賓斯坦、普羅科菲耶夫等；美術家有列賓、蘇里柯夫、雅羅申柯、別洛夫、克拉姆斯科依、列維坦、謝洛夫等。對照這一時期，美國只有德萊塞和傑克倫敦等少數作家，音樂家雖然也有拉赫瑪尼諾夫、斯特拉汶斯基等國際級的著名大師，但一查家譜，全都來自俄羅斯。這樣的文化藝術背景決定了俄國人的文化藝術素質超過了美國人。

「零點計劃」用「零」來命名，體現了美國哈佛大學研究學者的良苦用心。他們用「零」來表示對文化藝術素質教育認識的空白，「零」也同時意味著一切從頭開始。50多年過去了，哈佛大學的研究者們用科研成果，一直不斷地在驗證自己的觀點：加強文化藝術教育是實施全面素質教育不可或缺的重要內容。

鄭立委擬參選桃園市長，結果桃園市清明掃墓春祭大典就鬧笑話了，「蒞臨祝禱」居然印成了「蒞臨祝壽」，人死不能復生，只能慎終追遠紀念冥誕，如何祝壽？堪稱滑天下之大稽。鄭委員，您可能中文素質不好、古文讀的更少，這般素質還敢要求廢考「國文」？還是說想要讓大家也跟著您一樣鬧笑話？（作者為台灣青年聯合會理事長）

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