今天，歐洲國家和美日領導人在布魯塞爾密集地召開了三場峰會，上午是北約峰會，中午是G7會議，下午是歐洲理事會特別會議。與會各國宣佈對俄羅斯實施新一輪制裁，制裁對像涉及400多個個人和實體，包括俄杜馬及其議員、其他權力精英、國有軍工企業等。G7發佈聲明稱，他們擔心俄羅斯在烏克蘭遭遇挫折後，可能會訴諸於極端行為，包括使用化學武器。此外，拜登宣佈美國將接收多達10萬名烏克蘭難民，並呼籲將俄羅斯逐出G20。

三場會議的焦點是俄烏衝突，但都談到了中國。美西方仍然對中國有很大的疑心，擔心中國會對俄羅斯提供經濟甚至軍事上的幫助。即將於4月1日舉行的中國－歐盟峰會也將不同尋常，目前美歐方面正在努力做工作，想確保歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩屆時向中方清楚表明，如果中國幫助俄羅斯規避制裁，將面臨「嚴重後果」。不過，義大利總理表示仍期待中國為結束戰爭作出努力。

為了應對俄烏衝突，北約決定將秘書長斯托爾滕貝格的任期延長一年，至2023年9月30日。斯托爾滕貝格從2014年10月起擔任北約秘書長，此前他的任期已延長過一次。今年2月，挪威政府任命斯托爾滕貝格擔任下任央行行長，希望他在12月初上任，現在斯托爾滕貝格已辭去央行行長的職務。

烏克蘭副總理費多羅夫致信中國無人機製造商大疆稱，俄陸軍正在使用大疆無人機為其導彈攻擊導航，烏方希望大疆公司關閉在俄羅斯、敘利亞、黎巴嬾境內購買、在烏克蘭使用的無人機。大疆回應稱，他們無法關閉單架無人機，只能通過軟件限制無人機的活動範圍，這項功能是用來使無人機遠離機場或其他敏感區域的，但一旦使用這項功能，就會影響到烏克蘭境內所有聯網的大疆無人機，但對於沒有聯網更新軟件的無人機是無效的。目前在烏克蘭的戰場上，俄烏雙方都在使用民用的大疆無人機來為其作戰服務。

據美聯社和NORC今天發佈的民調結果顯示，56%的美國人認為，拜登的對俄回應還不夠強硬；約三分之一的美國人認為，拜登處理危機的方式正合適。支持美國在烏克蘭發揮主要作用的美民眾比例，已從2月俄烏衝突爆發前的26%上升到當前的40%。民意的變化給拜登帶來很大壓力，他正在走一條介於「懲罰普京」和「挑起美俄核戰爭」之間的中間路線。此外，拜登的總體支持率仍停留在43%，自俄烏開戰以來幾乎沒有變化，而大多數共和黨人仍然拒絕承認他的總統身份，並不認同他在處理烏克蘭問題上的表現。

俄烏衝突似乎給朝鮮帶來了一個窗口期。日本防衛省稱，朝鮮今天發射了一枚新型洲際彈道導彈，該導彈在飛行時間和高度等方面都有所突破，是自2017年以來朝鮮試射的最先進、威力最大的洲際彈道導彈。這枚導彈落在日本海的日本專屬經濟區內，距離北海道渡島半島以西約150公里，是朝鮮導彈落彈點距離日本最近的一次。日本政府還稱，這枚導彈顯然是以陡角發射的，如果採用正常的彈道，可飛行12,000公里，美國東海岸包括首都華盛頓都在其射程內。

正在布魯塞爾開會研究俄烏問題的拜登和岸田文雄，也不得不抽出一些時間和精力來專門討論朝鮮導彈問題。二人都對朝鮮試射導彈表示強烈譴責，強調進行外交努力的必要性，並同意繼續合作以對朝鮮追責。拜登還重申了美國對日本和韓國的安全承諾。

據日本《京都新聞》最新民調顯示，有四分之三的日本人擔心俄烏衝突會促使中國大陸也發動類似的攻勢，武統台灣或奪取釣魚島。86%的日本民眾支持日本政府對俄羅斯進行經濟制裁。而日本《每日新聞》和國立琦玉大學進行的另一項民調顯示，有十分之九的日本人擔心中國大陸會武統台灣。

（本文來源：《海外看世界》「華府圈內」公眾號，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※