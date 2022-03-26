近日，台籍教師施沛琳結束了從台灣返回大陸的隔離，回到閩南師範大學開啟新學期的教學工作。

施沛琳是位資深報人，曾在台灣《聯合報》任職25年。她退休後於2007年西進大陸學界，在廈門大學攻讀博士學位，而後執教於閩南師範大學。

在台南眷村長大的施沛琳有著很深的祖地情結。10多年來，她不僅完成了尋根之旅，還專注於閩南文化的研究，探尋閩台淵源與文化流變，並觀照傳統文化在當下的傳承與發展。

退休後西進大陸學界

60多歲的施沛琳在台灣《聯合報》當記者時，主要跑文化線新聞。這段經歷，深刻影響著她日後對閩南文化的研究。

施沛琳2005年開始退休生活，直到2007年，才決定赴廈門大學歷史系攻讀博士學位。

「我們這代人經歷了島內經濟疲軟、復甦到騰飛，年輕時有很多想做而沒有機會做的事，留下了不少遺憾，因此產生了退休後再進修的念頭。」施沛琳說，之所以選擇福建，則源於祖地情結。

施沛琳從小就知道自己的祖籍地是福建泉州晉江。在眷村的經歷，使她對大陸有更多的瞭解與嚮往。施沛琳說，兒時居住的眷村位於銀同里，而這正是廈門同安的舊時稱呼，「兩岸淵源，可見一斑」。

2007年，施沛琳入讀廈門大學歷史系，並以閩台共有文化形態閩南語歌曲作為自己的研究方向。這是她第一次來到閩南。在拜訪過導師後，施沛琳特地去了一趟位於泉州的中國閩台緣博物館，並從館前的花圃裡捧回一抔泥土，她說要帶著它回到台灣向年邁的父母報告：「這是咱們老家的泥土！」

完成博士學業後，施沛琳的大陸生活並未因此結束。2012年，她以外聘教授的身份，加入閩南師範大學閩南文化研究院，為學生教授閩台閩南語民歌、閩台閩南語戲曲、閩台閩南語電影等課程，同時開設公選課。她希望帶領學生通過探究閩南文化在海峽兩岸的演變，透視兩岸的淵源與變遷。

在大陸榮獲新聞獎項

「接到獲獎通知時，感到驚喜又意外；沒想到一個台胞，還能在大陸獲得新聞獎。」談及獲得中國地市報新聞獎二等獎，施沛琳接受記者採訪時激動地說。

施沛琳兩年前采寫的通訊報導《一條「紅繩」牽起兩岸姻緣》，於2021年11月獲得中國地市報新聞獎二等獎。相關人士稱，台胞在大陸榮獲新聞獎尚屬首次。

「可能是新聞職業病吧。」施沛琳說，每當身邊發生一些有意義的事情，她的記者情懷總會被喚醒，獲獎消息通過社交媒體平台與台灣朋友分享，也接到不少祝賀留言。

「求婚成功了！我校畢業生徐雁飛和台灣青年李姿瑩，修成正果了。」2019年10月，當聽到同事這樣感慨時，擔任過家庭婦女欄目編輯且家族有類似故事的施沛琳，覺得台灣新娘題材不同尋常。

「台灣高學歷女青年嫁給大陸小伙子，兩人是在閩南師大舉辦的兩岸研習交流活動時播下愛情的種子，實在難得！見證日益密切的海峽兩岸交流。」不久，李姿瑩來到閩南師大任教。施沛琳專門宴請徐雁飛和李姿瑩，瞭解他們六年跨越海峽兩岸的愛情故事。

後來，施沛琳與《閩南日報》記者朱俊輝合作署名報導徐雁飛和李姿瑩的愛情故事。2020年4月在選送參評新聞獎時，報社同等對待，將她列為主創人員之一。

因為「同等對待」，施沛琳已創造了多個台胞在漳州的「第一」：第一位到漳州高校任教，第一位獲得國家社科基金項目立項，漳州第一位獲得「福建省傑出人民教師」稱號，第一位入選福建省引進台灣高層次百人計劃，第一位兩岸攝影獎得主。

此次獲新聞獎又創下新的紀錄。施沛琳感慨良多：「我此前在台灣獲得不少新聞獎，但在大陸獲新聞獎意義不同，不光是我間隔20年再獲新聞獎，更是大陸給予台灣同胞同等待遇的見證。」

探尋閩台淵源不止步

記者在施沛琳的朋友圈注意到，她除了以台灣教授的身份，還以筆名「孟孟」，開設了專欄《孟孟走漳州》，重新以記者的視角，記錄漳州這座古城的風土人情，挖掘那些塵封的歷史。

在漳州工作生活十來年，施沛琳早已融入了當地生活。她笑道：「有朋友來漳州參訪，我都會當起嚮導。」

「淳樸的街景與老家台南何其相似……老街的前世來不及參與，卻深入了今生。我應該是走過漳州老街次數最多的台灣人之一。」施沛琳坦言，凡有台灣友人來訪，漳州古城和老街成為接待第一站。在她看來，行走漳州老街宛如「行灶腳」（閩南語，字面指走在廚房，意指對某處相當熟悉）。

在行走漳州過程中，施沛琳也發現了更多閩台淵緣深遠的例證。據她介紹，她曾在自媒體上記錄下了漳州龍海區石碼古鎮的模樣，「這個被稱為『福建四大名鎮』之一的古鎮位於錦江邊上，保存至今的騎樓林立，商店照樣活絡，人潮與電動三輪車依然馳於小巷古弄裡，閩南人為生活打拼的形象，盡顯於這些基層的市集中。」（張金川/福建）

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