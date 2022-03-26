繼台灣大哥大擬以282億元合併台灣之星後，2022年2月下旬，遠傳電信也拋出震撼彈，打算以247億元合併亞太電信，一旦兩個合併案通過後，國內電信市場正式進入三大公司寡占競爭的時代。

遠傳電信之所以起心動念購併亞太電信，可能的理由包括：

第一，擔心亞太電信的殺價競爭：由於之前遠傳電信和亞太電信達成策略聯盟，遠傳將擴大持有亞太電信的股份，和鴻海並列為第一大股東，同時兩者的頻譜資源共享。不過，亞太電信面臨長期的虧損，殺價競爭司空見慣，一旦進行殺價競爭，最大受害者勢必為與亞太電信共享頻譜資源的遠傳電信。基於防衛性的策略考量，併購亞太電信成為不得不然的抉擇。

第二，繼續躋身電信三雄之列，避免被邊緣化：一旦遠傳未併購亞太電信，位居兩大之後，則公司在投資人心目中的形象及股價勢必屈居前述二強之後。同時，一旦景氣熱絡，設備、零組件面臨短缺，設備商、零件商將會優先供應大廠商，價格也會有折扣。因此，遠傳電信一旦掉出三雄的贏者圈，在價格談判、零組件及設備的取得，也會面臨談判籌碼不足的困擾。

第三，寡占的結構可擁有較穩定的利潤進行資本設備投資、差異化服務：台灣大併台灣之星，遠傳併亞太電信之後，台灣電信事業進入新三國時代，寡占式的產業結構，使廠商之間，不必落入價格競爭。廠商有穩定的利潤，才有能力從事更多資本投資及差異化、加值化的服務。

過去主管機關普遍認為，有小廠商存在，不時的價格競爭，對消費者的權益比較有幫助，一旦大廠合併小廠，進入寡占式的產業架構，將會影響消費者的權益。但事實上，台灣5G的頻譜拍賣價格位居世界第三高，如考慮市場規模、用戶，則單位用戶的標價將高居世界第一。在如此高的固定成本之下，再進行殺價競爭，將大大侵蝕企業利潤，更遑論再進行設備投資、差異化的加值服務，勢將影響電信產業的競爭力。

就政府的角度看，5G頻譜拍賣、鼓勵企業進行投資的任務有四，包括用戶權益、市場競爭、通信產業發展及國家安全，並非只有用戶權益與市場競爭等指標。通信產業有發展前景，企業有盈餘、有穩定的利潤，才能進行設備投資、差異化服務，提高企業競爭力，並兼顧資訊安全、國家安全。

就服務業而言，台灣服務業的主管部會一向太過於重視規範，並秉持成本降低的思維（因為台灣薪資長期停滯之故），以至於產業缺乏國際競爭力。舉例而言，台灣的有線電視流行吃到飽的服務，一個月數百元的租費就可以收看100多台頻道，而此一成本降低的發展模式，導致頻道上充斥著低成本、重播，或自國外引進的節目，以求維持微薄利潤，整體產業只好擁抱成本競爭的商業模式。

再就台灣醫療事業而言，在民眾繳費不高，全民健保面臨虧損下，只好採行總量管制。而在總量管制的發展模式下，醫院無力購置先進設備，也陷入無法為醫事人員加薪的困境，以至於台灣人自豪的醫療產業，未來也將面臨競爭力下滑的危機。

如同前述，成本降低的商業模式使台灣服務業陷入競爭力低落的泥淖。例如電視產業、電影產業競爭力不如日本、韓國、中國，節目的品質不佳，人才也面臨流失的困境。醫療產業雖有競爭力，但設備投資不足，醫護人員也有過勞、人員流失的問題。

有鑑於此，此次的台灣大併台灣之星、遠傳併亞太電信等購併案，國家通訊傳播委員會（NCC）、公平交易委會應該樂觀其成，讓廠商可以回到穩定的寡占結構，擺脫過去成本降低的商業模式，並進行良性的品質競爭，進而有助於企業與國家競爭力的提升。

但在寡占的產業結構下，NCC並非採取完全放任，而是可以改變關鍵績效指標（KPI），朝下幾個方向來進行監督：

其一，從產業競爭力、國家安全與國家競爭力等層面，設計KPI來監督三大電信廠商，督促它們進步，做為未來換照的評鑑指標，同時，監督其避免聯合定價、漲價，並敦促廠商定期透過優惠客戶的誘因設計，回饋消費者。

其二，政府頻譜招標的價金可以動用一部分來投資若干有外部性的5G基礎建設，使廠商有先進設備，強化企業、國家競爭力。

其三，交通部或NCC可以援引經濟部「產業創新條例」的架構，提供廠商投資5G高階設備、應用服務投資等相關投資的抵減優惠，甚至可以效仿荷蘭、比利時的「專利盒子（Patent Box）」模式。此模式係由業者於年初設定利潤率，超過利潤率的部分，如係因業者專利、研發努力的投入，到年底則可享有租稅抵減，藉以鼓勵5G業者加速差異化、研發及設備的投入，進而有利於企業、國家競爭力的提升。