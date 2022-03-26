2022年2月24日以來，俄烏軍事衝突已持續一個月，俄方計劃的閃電戰未能實現，已在前線與烏軍陷入膠著。與此同時，西方不斷加碼對俄金融制裁，雖然俄羅斯也實施了反制，但是就目前看來，制裁帶來的不利影響還是非常顯著的。

烏克蘭方面此前已表示，俄羅斯方面有關領土的要求是不可接受的，烏方準備就其餘問題繼續進行談判。實際上，這已經預示著第四輪談判必然也十分艱苦。除非中美在下一個階段積極介入俄烏談判並發揮重大作用，否則俄烏衝突繼續拖延下去的可能性依然很大。

值此關鍵時刻，中美兩國元首通過視頻通話就烏克蘭局勢坦誠深入交換了意見。與此同時，中國國內很多觀點再次明確他們該場衝突開始就持有的立場——堅決支持俄羅斯。核心理由之一，就是如果俄羅斯垮了，美國將會徹底騰出手來集中針對我國，彼時中國將面臨比現在更大的戰略壓力。所以，俄羅斯一定要頂住！

這一觀點咋聽挺有道理，但是對於俄羅斯挺不挺得住，願不願意為中國分擔來自美國的戰略壓力，我們不能一廂情願。筆者以下謹對俄羅斯當下面臨的戰略壓力和在衝突後對華合作意願做一點粗淺的分析，希望就中國是否能夠期待俄羅斯分擔來自美國的戰略壓力，以及在新秩序中應當扮演何種角色這兩個問題，提供一些參考。

俄羅斯已基本用盡戰略勢能

姑且不論俄羅斯對華合作的意願如何，單從實力來講，其需要保持一定的戰略勢能才能與中國一道應對來自美國的戰略壓力。然而事與願違，俄羅斯已經釋放了幾乎所有的戰略勢能，甚至包括將核武器調至最高警戒水平，卻仍未達成戰略目標，而且如果按照目前的衝突進程來看，俄羅斯未來想要有效達成原定戰略目標也已幾乎不可能，目前只是出於慣性而拒絕調整。

過往幾周內各種信息紛繁複雜，不斷爭奪大家的注意力，以至於很多人都淡忘了俄羅斯此次「特別軍事行動」的根本戰略意圖。根據俄方在談判中提出的停火條件（在三次談判中有增減），其發動此次「特別軍事行動」的核心戰略目標有三：

第一，領土訴求：割讓克里米亞給俄羅斯，承認盧頓兩地獨立，同意哈爾科夫和敖德薩等幾個地區的自治；

第二，安全訴求：將永不加入北約寫入烏克蘭憲法；

第三，為保障前兩個訴求而產生的（涉及烏內政的）政治訴求：烏克蘭實行總理負責制，由俄方指定總理人選，澤連斯基可作為儀式性總統。

此外還有一些可以變通的次核心或非核心目標，包括：去納粹化、去軍事化、中立化和取消對俄語的限制。

俄羅斯提出的核心戰略目標直指烏克蘭的領土主權、國防政策和政府制度，想要實現這些目標，本質上都基於一個前提，即俄羅斯在戰場上、戰場外都完全壓服烏克蘭，從而可以「授予」後者一部新憲法，類似於二戰後美國給予日本的待遇。為此，俄羅斯需要達成的條件包括：

1，徹底癱瘓烏軍戰力，以包括核戰爭在內的任何手段震懾住北約、歐盟及毗鄰俄羅斯西部邊境的其他歐洲國家，使其因為懼怕遭到俄羅斯的直接攻擊而放棄以包括武器支援在內的任何手段幫助（利用）烏克蘭對抗俄羅斯，從而防止事態進一步擴大。

2，必要時佔領包括西部地區在內的烏克蘭全境，或至少使得烏克蘭方面相信只要普丁願意，俄軍接下來就能夠在較短的時間內佔領全境，從而消除烏克蘭方面打持久戰的選項。

3，無論是在烏克蘭境內的軍事行動還是對佔領地的社會管制，乃至俄羅斯國內的社會、經濟表現都可以向全世界傳遞明確的消息，只要俄羅斯願意，長期佔領烏克蘭，或者至少是形成烏克蘭東西徹底分裂是完全可能實現的。

如果達成以上三條，烏克蘭方面會相信如果不妥協就會「亡國」，而北約和歐盟幫其「復國」的方案也無從指望。此時，俄羅斯那些需要通過重新制定一部烏克蘭憲法才能達成的戰略目標方可能實現。以現在的軍事形勢來看，這些目標對俄軍來說，已經愈發不現實。

另外，這裡必須強調的是，如果俄羅斯軍事行動的對烏壓服程度打了折扣，比如只是將烏克蘭境內的軍事行動長期化，在接下來的幾個月乃至數年間邊打邊談，那麼在談判桌上幾乎就不存在「部分實現戰略目標」的選項，而是完全可能面臨在漂亮的外交辭令和故意模糊的條約的掩飾下一無所獲的境地。比如，只要無法建立穩固的親俄政權，哪怕俄羅斯做出「巨大犧牲」，以放棄對克里米亞主權的訴求來換取停止「北約東擴」的承諾，最後在烏克蘭民族主義的推動下，烏方「非北約」安全模式仍然是高度軍事化的，甚至與歐盟和美國也都存在某種類似美國制定「台灣關係法」那樣的准軍事協防機制，其結果就是俄羅斯的安全關切實質性落空。

基於以上分析，如果俄羅斯不變更既定的戰略目標，就只能進一步在軍事行動和外部制裁下消耗其戰略勢能，而且即便俄軍不惜一切代價達成相關軍事條件，俄羅斯也將面臨另一重大挑戰——為烏克蘭的親俄政府長期、大量「輸血」。一個親俄到願意接受俄羅斯為其「制定」憲法的政權，想要在因軍事衝突導致民族主義情緒空前高漲的烏克蘭穩定執政，需要的就不僅僅是俄羅斯的能源供給，而是在國計民生的方方面面都以肉眼可見的改善來說服民眾，否則「顏色革命」隨時可能再次發生。然而衝突結束後的相當一段時間內，俄羅斯在經濟上都會遭到比以往更加嚴酷的制裁，那麼其是否還有能力為親俄政府托底，很值得懷疑。

據俄羅斯《消息報》發佈2022年經濟走勢評估，由於戰爭和經濟制裁，預計俄羅斯2022年的通貨膨脹率年底可能會達到17%， GDP可能會縮減4.5~5%。2022年中國將GDP增長目標設定為5%，很多人尚且感歎（較之從前）接下來會如何不容易，那麼一個國家的GDP負增長5%是什麼感受可想而知。不得不說，除非出現某些意外的顛覆性狀況，比如俄羅斯因為國內原因徹底放棄之前的戰略目標，選擇與西方全面合作，否則在往後至少五到十年的國際博弈中，俄羅斯得以自保就已經是比較理想的局面。

與俄羅斯的乏力表現相較，歐洲雖然在能源供給方面短時間內還無法完全擺脫俄羅斯的影響，在經濟方面會承擔一定的損失，但長期來看，歐洲能源結構的調整將逐步削減俄羅斯在這方面的戰略勢能。更重要的是，歐洲在安全事務上顯然已經開始著手提升戰略勢能。而此次衝突的最大贏家美國，僅僅依靠策動烏克蘭，就耗盡了俄羅斯除了（只有在短期內具備威懾作用的）能源供給以外的幾乎所有戰略勢能；而其本身為此付出的代價極其有限：軍事上沒有被直接捲入，經濟上雖然受到通脹的影響，但還沒有顯現出失控的跡象；政治上成功阻止了整個歐洲與俄羅斯的合作，甚至還在一定程度上使得中國繼續鞏固與俄羅斯「上不封頂」的戰略合作時因為不想被過分捲入亂局而更多了幾分顧慮。

此外，美國甚至還可能因為吸收了大量來自歐洲及其他地區的資本和俄羅斯流出的人才而進一步提升實力，形成俄美兩國國力呈現此消彼長的態勢。自此，面對著整軍精武的歐洲和實力依舊的美國，俄羅斯戰略騰挪的空間已經被壓縮得極為逼仄，除了以能源供給和核武威懾來勉強維持自身戰略地位，恐怕再難奢求更多，相應的，在包括涉及中國的其他事務上，其對美國的牽制不會比過往更多。

俄羅斯對華合作的前景不樂觀

通過以下的簡單對比，我們可以檢驗一下，完全以符合俄羅斯自身的戰略利益為考慮時，其對於分擔中國的戰略壓力的能力與意願。

首先，可以建立一個基本的思維框架，重點考察兩個維度，即俄羅斯在此次衝突後實力是增強了還是減弱了，以及實力變化後的俄羅斯與中國合作的意願增強還是減弱？兩個維度交叉，一共有四種情況：

第一種情況：俄羅斯實力減弱，對華合作意願加強；

第二種情況：俄羅斯實力減弱，對華合作意願減弱；

第三種情況：俄羅斯實力增強，對華合作意願增強；

第四種情況：俄羅斯實力增強，對華合作意願減弱。

其次，可以將前兩種和後兩種情況分類討論。

第一種和第二種情況的基本判斷是此次衝突會削弱俄羅斯的實力。就目前情況來看，應該說這已經是大概率事件。出乎意料的衝突進程對俄軍力耗損嚴重，且引發歐洲國家，尤其是俄羅斯臨近國家的安全焦慮。在西方制裁的作用下，俄羅斯經濟受到嚴重衝擊，相當一段時期難以復甦，甚至因為資本和人才的流失而全面陷入衰退。這種情況下，雖然俄羅斯可能部分實現了安全戰略意圖，但總的來說，還是會付出綜合實力減弱的代價。

按照一般直覺，第一種情況似乎最為合理。俄羅斯由於自身實力減弱，從而不得不增強對華合作的意願，這也是國內很多觀點對形勢的預判。但這裡面存在的問題是，俄羅斯在軍事上與歐洲的戰略對峙加劇了；與世界的經濟聯繫被削弱了；在高科技領域的孤立加深了；國內的人才在流失，不穩定因素在增加，那麼俄羅斯除了（以符合其貿易利益的價格）出口能源和糧食，究竟還有多少餘力在其他事務上實質性地支持中國？另外，還要考慮到，如果中俄走得太近，中國不僅在道義上可能遭到非議（畢竟聯合國大會上絕大多數國家支持通過譴責俄羅斯的決議），而且可能受到美國的關聯制裁。當我們考慮到這一層，對於俄羅斯替中國分擔美國的戰略壓力，還有多少信心？

第二種情況看似不合邏輯，但其實並非不可能。俄羅斯如果陷入極其艱苦的境地，為了緩解國內問題，不排除會動一些「歪腦筋」。比如，與其在自己的安全問題上讓步，倒不如通過伺機在有關中國的問題上表示中立來向西方示好，從而換取減少金融、貿易、科技方面的制裁，站在俄羅斯的角度，這未嘗不可取。畢竟，至少在現階段，歐洲能源市場、國際資本投資、美國的技術開放和國內正在流失的高端人才加總起來肯定比中國能給予的利益更多。另外，還必須考慮到如果俄羅斯因為內部原因發生領導人更迭，新任領導人對政策做出大的調整，那麼做出以上選擇的可能性就更高。

第三種和第四種情況下，俄羅斯的實力都得到了增強，但是在對華合作的意願上分別呈現增強和減弱。關於這類情況的討論要有意義，首先要回答一個問題——俄羅斯是否有可能在衝突之後反而變得更強大了？筆者個人對此不太看好，但也注意到確實也有不少人持這類觀點，他們通常認為：軍事上，俄羅斯此次軍事行動可以有效遏止北約東擴，自此營造出更加有利的安全環境；經濟上，歐洲高度依賴俄羅斯的能源供給，目前並未切斷與俄羅斯之間的能源交易，而且國際油價飛漲，一來一去之間俄羅斯的損失並不一定很大，而能源交易之外，俄羅斯對西方的制裁「早都習慣了」，各種應對和反制的預案都很成熟。

筆者在此不對這類觀點做判斷，只在假設這種分析成立的前提下，比較第三種和第四種情景的可能性，即俄羅斯確實因為此次衝突而變得更加強大，那麼一個更加強大的俄羅斯，會是中國更加堅定的夥伴，還是會更加執著於自己的利益佈局？事實上，即便是在俄羅斯自身處境沒有那麼理想的時候，比如2014年起因為克里米亞問題受到西方制裁而經濟發展乏力，其對華合作的策略選擇也是相當「務實」的。一方面，俄羅斯非常歡迎能源和糧食對華出口帶來的外匯；另一方面，其軍工系統對於中國仿製、升級俄式武器並在國際上擴大相關市場份額頗有微詞，其外交和商貿部門則擔心中國在中亞「一帶一路」項目的經濟活動削弱了俄羅斯在那一地區的地位，甚至就連很多普通的民眾也對中國商人到俄羅斯境內大量收買開墾荒地非常不滿。

試想俄羅斯在基本消解了北約東擴的軍事壓力和西方國家經濟制裁的衝擊之後，必然信心更加爆棚，從人性出發，此時的俄羅斯幾乎必然會更加傾向於按照自己的意志行事，而非更加注重與中國協同。這一判斷是有歷史依據的，朝鮮戰爭和越南戰爭之後，兩個社會主義兄弟與我們的合作都出現過階段性的滑坡，甚至是反目。

不少中國人始終堅持，一切國際事務中任何國家都是以本國利益為考量，公義、道義無非是裝飾。這類徹頭徹尾的現實主義思維，筆者個人雖不完贊同，但很確信比較而言，俄羅斯顯然是最符合這種描述的國家之一。在俄羅斯實力並不那麼強大的時期，就在中越南海爭端的背景下長期夥同越南開採南海石油；在中印邊境緊張局勢下多次對印軍售； 甚至在對烏採取「特別軍事行動」前都未向中國透露實情，以至於中方無法提前部署撤僑行動。說明俄羅斯不可能為支持中國的一些主張而犧牲自己的實際利益。那麼如若俄羅斯實力得以增強的話，是否反而會更加尊重或遷就中國呢？

另外，我們還必須考慮到，從沙俄到蘇聯，再到今天的俄羅斯，俄羅斯民族的實力雖然起起伏伏，但是從來都不願把自己的國家當成世界上的二流大國，尤其是其歷屆政治領導人，更是沒有哪個放棄了作一流大國政治強人的執念。那麼即便中俄加強合作，共同反制美國，一個更加強大的俄羅斯的領導人到底希望俄國和中國分別扮演什麼樣的角色，這是否符合中國自身的角色定位和實際利益呢？

基於以上四種情況的對比，筆者認為，第一種情況在邏輯上最可能發生，而且這也是國內很多人期待的。然而，此時那個軍事上分身乏術，經濟上自顧不暇，科技上全面脫鉤，輿論上高度孤立的俄羅斯，只剩下了賣油、賣糧兩張牌，期待其替中國分擔來自美國的戰略壓力的想法很可能缺乏實質意義，因為「中國在新世界秩序構建過程中扮演更為重要角色」的努力絕非僅靠能源和糧食這兩項大工業生產時代的戰略資源就可以達成。第二種情況，貌似荒謬，但類似的例子歷史上屢見不鮮，絕非不可能，要特別提防。

第三、第四種情況，就目前形勢看來，可能性要低於前兩種，而如果是在該次衝突使得俄羅斯實力增強的前提下討論，第三種情況，也就是更加強大的俄羅斯更加堅定地在實際層面支持中國的可能性很可能還要低於第四種情況，即俄羅斯儘管實力萎縮，但也未與中國加強實質性合作。畢竟，站在俄羅斯的角度，一來是要鞏固在衝突中得來不易的利益，不太可能為了支持中國而再度加劇自己與西方的戰略對峙；二來是更加強大的俄羅斯其實意味著它獲得了更多的資本在中國和西方間左右搖擺，如果操作得好，也許可以確保俄羅斯在與西方和中國的關係中「雙贏（俄羅斯贏兩次）」。

新秩序的偏重與中國的建設性角色

以烏克蘭衝突為界，舊有秩序並非完美，但畢竟已經在冷戰後為世界營造了幾十年總體上有利於和平發展的基調，而且在那裡曾經確實存在過對俄羅斯和中國來說都更為理想的選項。如果俄羅斯以其安全關切為由，不停地發出戰略威脅，但未採取實質性的戰略行動，因此並未深陷泥潭，也未受到制裁，其和歐洲的能源交易不斷得到強化（令歐洲對其的能源依賴穩固，甚至是增加），那麼這對俄羅斯自身的穩定和發展來說是現階段最好的局面；而對中國來說，這樣的俄羅斯留存了更多的戰略勢能，當然值得美國留下精力來應對。

然而，無論是出於什麼原因，是美國的戰略壓迫和戰術誘惑奏效，還是俄羅斯封閉和僵化的決策系統出現戰略誤判，總之普丁邁出了實質性的一步，之後不僅未能及時達成戰略目標，而且俄羅斯上上下下對於通過持久戰來達成戰略目標的信心也開始顯露出不足（想要盡快談判）。如果對戰略目的可實現性具有信心，軍事鬥爭的艱苦未必能壓垮一個國家；反之，一旦達成戰略目標的可能性趨於渺茫，那麼在軍事鬥爭中「挺不住」是遲早的事。

只能說，俄羅斯耗盡戰略勢能的根本原因是其制定的激進的戰略目標大大超越了自己的能力，而這一誤判的代價是慘重的。比起2014年克里米亞事件至2022年俄烏衝突間的這段時期，未來的俄羅斯很可能會是一個更加虛弱的國家，一定是一個更加孤立的國家。即便是普丁這樣強人，此後如果繼續執政，預計也很難單獨依靠俄羅斯的力量主動掀起波瀾。縱使俄羅斯能奇跡般地將捉襟見肘的資源利用到極致，從而打造出一個基於俄、白、烏及中亞數國的「小蘇聯」，在該區域之外，俄羅斯對美國的牽制不會比過往更多。因此，烏克蘭衝突結束之後的新秩序的構建中，俄羅斯的角色很可能被局限在特定地區和某些突發性事件上，但是在全球事務中的總體影響力進一步淡化。這裡可以參考一個極端的例子朝鮮，由於沒有經濟基礎和道義制高點的支持，核武器和強硬的政治姿態有時確實可以引起周邊的警戒，但從來不能讓這個國家長久地待在國際舞台中央。

鄭永年教授曾在分析文章中指出，舊冷戰秩序解體表面上看是西方秩序的全面勝利，但實際上就在那一刻起開始孕育新的國際秩序了。新國際秩序是沿著兩條歷史主線展開的，第一條主線是北約東擴對俄羅斯戰略空間的極度擠壓和由此而來的俄羅斯的極度不安全感；第二條主線是中國的崛起和美國對中國的防範。然而俄羅斯只是一個軍事強國，沒有強大的經濟實力，而中國既有足夠自保的軍事實力，又有強大的經濟實力以及和西方緊密的經濟聯繫。這也是為什麼在美國精英眼中，中國對美國構成的挑戰要遠大於俄羅斯對美國的挑戰。 這也就意味著，在新秩序形成的過程中，中國本來就身處應對美國戰略壓力的第一線，並沒有人擋在更前面。

這些年來，美國人在與俄羅斯戰略競爭的同時，又何曾放鬆過防範中國崛起的佈局呢? 2001年9.11事件之後，美俄在反恐問題上開展了長期合作；2014年的克里米亞事件之後，美國又拉上盟友制裁俄羅斯；再往後，美國與俄羅斯開展合作與競爭的同時也完全沒有耽擱其在2018年開始對華發起貿易戰。所以說，俄羅斯的戰略影響力，過去並不足矣，將來恐怕更難實質性地左右美國的總體戰略。當普丁在長桌的一端繼續獨自講述舊帝國的榮光時，另一端的人們紛紛開始把目光投向那個據說唯一可以調停此番衝突的力量，在既有的領導者與崛起的領導者的意見交流中，新秩序的構建正在偏重於第二條線路。

當然，第二條線路並不平坦，美國在重申不尋求同中國打「新冷戰」；不尋求改變中國體制；不尋求通過強化同盟關係反對中國；不支持「台獨」，無意同中國發生衝突的同時，大方向上仍在堅持「合作-競爭-對抗」的戰略。這就意味著中國需要更多地扮演建設性角色，在「有限全球化」降臨的時代頂著「脫鉤」、「站隊」和「民粹」的壓力努力踐行開放與合作的理念並且努力使之成為國際新秩序的總體基調。在此，筆者借鑒鄭永年教授在一次有關安全問題的研討中提出的框架指出，中國需要考慮做大量艱苦的工作，在以下方面引領各方達成更加牢固的共識：

第一個是歷史

各國對於歷史的闡述都不可避免地帶有一定的主觀性，但是這種主觀性不能否認幾乎任何一個熱點地區、衝突議題、價值分歧所涉及的歷史都是多元的。一方面，每個國家、民族從各自的視角出發，有一番自己的闡述；另一方面，相關國家、民族也都在講述他們各自視角中的這段歷史。所以不僅要積極提供己方版本的歷史，也要認真閱讀人家版本的歷史。比如俄烏關係背後的歷史就是複雜、多元的歷史，任何單一視角的論述都可能出現偏頗。當一方展開歷史的敘述時，到底要回溯到什麼時代，才能把脈絡梳理清楚，這就是很值得探討的問題。但是因為種種原因，現在各方往往以單方宣告代替雙方對話，以單邊行動代替多邊磋商，這對於穩定秩序的構建顯然是不利的，各方至少需要開始尋求對話，期待諒解。

第二個是國際法

歷史是各國、各民族自己記錄和講述的，而當代國際法是全人類在實踐中共同總結的（雖然西方在其中扮演了更為主導的角色）。那麼這種客觀現實就要求各方切實運用國際法來判斷是非、協調利益。雖然既有的國際法體系還存在著這樣那樣的缺陷，對其修改、完善也是一個相對漫長的過程，有一點是非常清楚的，「大國之所以為大國，或者之所以被視為大國，並不在於其挑戰舊秩序，更不在於其進行戰爭的能力，而在於其推進和維持國際和平的責任和能力」 。

第三個是安全關切

各方既要考慮到自身的安全關切，也要考慮到其他國家的安全關切。以此次衝突來說，烏克蘭作為一個小國，面對俄羅斯時自然有她的焦慮，但是當俄羅斯獨自面對一眾國家組成的北約不斷東擴時，難免也有她的憤懣。這時候罔顧任何一方的合理訴求，都會導致安全困局。安全困局不可能長期維持，總有一方率先打破局面，將對峙升級為衝突，這是歷史的規律，但絕對不是大家想要的結果。

第四個是國際角色

在新秩序中，每個國家都應謙虛地思考自己要做什麼樣的國家。對於小國來說，要像烏克蘭一樣急於充當大國博弈的前哨嗎；對於大國來說，要效仿俄羅斯在烏克蘭問題上的做法嗎；要炮製美國在各類國際安全事務中的角色嗎；還是要做一個負責任的大國，在新秩序的構建中扮演更加建設性的角色？在新舊秩序交接之際，俄羅斯在竭力維持其在區域安全事務和全球能源市場上的部分主導，而美國顯然想要延續其過往在各個領域的主導，歐盟也在努力構建獨立自主的外交戰略，從而使其至少可以主導歐洲大部分地區的主要議題。這些力量彼此之間，與中國之間都可能產生種種張力，但是必須切記「衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富」。（作者為廣州粵港澳大灣區研究院研究員）

（本文來源：「广州粤港澳大湾区研究院」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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