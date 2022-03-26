立法院3月25日表決公民權下修到18歲的修憲案，獲朝野高度共識，以109票贊成、無人反對情況下三讀通過，各政黨第一時間發布新聞稿表示全員投出贊成票，極力討好年輕族群溢於言表，接下來就看年底合併九合一選舉的公民複決投票，能否獲過半選舉人數965萬票通過，即能迎接一個更年輕化的民主時代來臨。

討好年輕人是人之常情不見得是壞事，在賦予更多年輕人參與公民活動的同時，朝野政黨不應該只為了爭取年輕人選票而放棄改革的立場，重大國家政策的爭議、疑惑必須理性討論並釐清，不能再如過去朝野政黨公投對決，含混地「四個同意或四個不同意」，做了錯誤的公民示範。

例如：國防部調整攸關國家安全的兵役制度是否從4個月延長為10個月、教育部廢除早自習，9月起將全面實施高中生每周4天8點到校即可的規定；以及年輕人最關心的基本工資調漲與居住正義的無殼蝸牛老問題，這些造成年輕人「躺平」的社會現象，現在就必須以更認真的態度來解決。別等到將來又變成選舉民粹，亂開政見支票，坐地討價還價。

前幾天副總統賴清德回到母校成功大學演講，問在場滿座的學生們將來想做什麼？有41%回答「躺平族」，不想努力了，讓賴副總統驚愕不已。如果連成大這般優秀學府的學生都這樣懷憂喪志，對未來不抱希望，我們怎麼期待年輕人願意「自己的國家自己救」？國防部調整兵役制度又會不會受制政治人物的選票壓力而退縮呢？

過去每屆總統選舉約有100-120萬首投族，2024年總統大選可能增加為150-180萬首投族，占比不算低、政黨意識又不高，成為候選人最想拉攏的對象。但這些年輕人的同溫層很窄，他們能透過什麼樣的媒體，獲得正確的選舉資訊，朝野政黨做好配套了嗎？一個更年輕化的民主時代會更有朝氣活力呢？還是「躺平」後的災難？

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