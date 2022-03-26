俄烏戰爭已歷一月，烏克蘭仍硝煙瀰漫，人道主義災難加劇，戰事無偃旗息鼓跡象。俄烏戰爭是第二次世界大戰結束後歐洲最為慘烈的戰爭。這場戰爭不僅引發了二戰以來歐洲最嚴重的安全危機，對21世紀國際秩序的演化將產生深遠的影響。

俄烏戰爭改變了歐洲的地緣政治現實，是歐洲政治的分水嶺。俄烏戰爭改變了歐盟。歐盟擔心戰爭會蔓延到歐盟成員國，一向決策緩慢且難以形成共識的歐盟對危機做出了快速反應，歐盟迅速通過對俄嚴厲制裁措施，顯示了歐盟前所未有的團結。歐盟出台了對俄羅斯的四輪制裁，制裁力度前所未有。歐盟在其歷史上首次撥款向非歐盟國家購買並提供武器，支持烏克蘭。

在歐盟看來，烏克蘭不僅為自身的生存而戰，而且為歐洲及其安全架構而戰。俄烏衝突後，法國總統馬克宏倡導的歐洲戰略自主將得到增強，中東歐成員國對歐洲戰略自主損害跨大西洋關係的憂慮將下降。俄烏戰爭後，預計歐盟成員國的防務合作將得到加強，歐盟與北約在安全領域的合作將得到強化，歐盟的共同外交和安全政策將更加關注危機預防。

俄烏戰爭也打破了歐盟共同防務的禁忌，歐盟《戰略指南針》文件的出台是歐盟共同的防務政策邁出的重要一步。在應對俄羅斯的威脅上，歐盟正在成為一個安全行為體，開始嚴肅對待歐盟面臨的威脅。歐盟將更加關注其東部和北部的安全。正如疫情助推財政聯盟一樣，俄烏衝突將助推防務聯盟。烏克蘭危機推動歐盟擺脫對俄的能源依賴，歐盟計劃到2027年不再使用俄羅斯的石油及天然氣。

德國在安全問題上的立場轉變是歐洲歷史上的分水嶺。德國最初在向烏克蘭提供武器、切斷俄羅斯與SWIFT系統的聯繫、中止北溪2天然氣管道等問題上頗為遲疑，戰爭後德國立場發生了180度的大轉變。德國認為俄烏戰爭後世界已變，德國的外交政策也需要相應的改變。傳統上和平主義的德國開始向烏克蘭以及其他北約盟國運送致命武器，並承諾立即撥付1000億歐元用於國防開支，同時承諾明年將國防支出提高到占GDP的2%以上。二戰後德國的防務政策發生重大轉變。德國總理蕭茲強調德國應當更多投資於自身的安全，以保護其自由和民主。德國不惜承受經濟損失，決定支持切斷俄羅斯與SWIFT系統的聯繫，並停止與俄羅斯的北溪2天然氣管道。德國與俄羅斯密切的政治、經濟和貿易關係已經結束。

瑞士打破中立的傳統，加入了歐盟對俄羅斯的懲罰性制裁。中立國芬蘭和瑞典對北約的態度發生轉變。芬蘭民眾對加入北約的支持率一直徘徊在20%-25%之間，在俄烏戰爭後民眾對加入北約的支持率大幅增加，2月超過50%，3月達到62%。瑞典在二戰後首次向交戰國提供武器，民眾對加入北約的支持率達到49%，現在正在公開辯論加入北約問題。丹麥一直未參加歐盟共同的安全和防務政策，在俄烏衝突後丹麥決定6月1日就參加共同的安全和防務政策舉行全民公決。波蘭作為烏克蘭的鄰國，在俄烏戰爭後成為烏克蘭利益的代言人。波蘭一向強調俄羅斯威脅，主張強硬應對俄羅斯威脅。在歐盟未來的安全政策中，法國、德國和波蘭預計將發揮重要作用。

俄烏戰爭進一步激活了被馬克宏所稱「腦死亡」的北約，加強了美國在歐洲的軍事存在。烏克蘭危機後，北約首次啟動其快速反應部隊，並將其部署到北約的東部戰線。美國向歐洲部署了約1.5萬美軍。北約將4萬部隊部署在北約東翼國家，並在保加利亞、匈牙利、斯洛伐克和羅馬尼亞部署四個戰鬥群。俄烏戰爭爆發後，美國海軍的戰略重點轉向東歐。美國杜魯門號航空母艦戰鬥群在地中海游弋，進入戰鬥狀態。美軍戰鬥機和雷達飛機在北約東部邊界巡邏。烏克蘭危機表明，歐洲無力獨自應對其安全挑戰。歐洲需要美國的軍事保護。特別是北約東翼國家如波蘭和波羅的海國家，希望進一步增加美國的軍事存在。預計北約新的戰略構想將充分考慮俄烏戰爭後歐洲地緣政治環境的變化，北約將在未來的歐洲安全中發揮更重要的作用。美國將加強在歐洲的軍事存在。

俄烏戰爭的發展存在巨大的不確定性。在西方源源不斷的軍事援助下，俄羅斯要征服烏克蘭愈來愈困難，很難達到俄羅斯原來設定的目標即對烏克蘭解除武裝，實現政權更迭。迄今為止，俄羅斯並未放棄軍事行動，烏克蘭也未放棄抵抗。俄烏戰爭事實上成為北約和美國與俄羅斯的代理人戰爭。俄烏戰爭不僅是俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭，而且是俄羅斯與西方的戰爭。

西方在制裁俄羅斯、支持烏克蘭上顯示了前所未有的團結。3月24日，在布魯塞爾舉行的北約特別峰會、歐盟峰會和七國集團峰會傳達了進一步加強對俄制裁的信息。歐洲國家擔憂戰火擴散。如果俄羅斯無意或有意攻擊北約東翼國家，意味著俄羅斯與北約的戰爭。美國擔心俄羅斯對烏克蘭使用大規模殺傷性武器，包括化學武器、生物武器和核武器。俄烏衝突後，美俄關係降至歷史最低點，美俄敵意增強。

令人憂心的是，在冷戰結束30年來，核戰爭的幽靈再次籠罩在歐洲大陸。戰爭開始不久，俄羅斯總統普丁下令俄羅斯戰略威懾力量轉入特殊戰備狀態。近日普丁總統發言人佩斯科夫拒絕排除在衝突中使用核武器的可能性。近日俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫抨擊美國試圖羞辱、限制、分裂和摧毀俄羅斯，警告如果美國實現其目標，那麼世界可能面臨一場反烏托邦危機，這場危機將以「大核爆炸」告終。如何在烏克蘭結束戰爭、實現和平是對國際社會的艱巨考驗。（作者系中國社會科學院歐洲研究所研究員）

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