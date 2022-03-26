「行政院大陸事務委員會」是政府大陸政策最重要的執行單位，陸委會主委不僅是行政院的閣員，也是總統府國家安全會議重要的國安團隊成員。陸委會主委講話通常是非常嚴謹的，若對大陸政策有重大的新論述，在國民黨主政時期，陸委會必定要發表全新的大陸政策白皮書。

陸委會邱太三主委3月23日在立法院備詢時表示，台獨這個名詞太過模糊，如果「維護中華民國主權」不算台獨的話，未來在兩岸做任何協商談判上，應該會是比較好的基本條件。邱太三主委的講話實有點太輕率了，想用一句話即可改變現階段兩岸的情勢，是癡人說夢話。

當前兩岸關係之所以緊張，是因為蔡英文政府不承認「九二共識」，大陸並沒有把門完全關上，希望蔡英文政府能夠交出尚未完成的答卷。蔡英文政府可能忘了，從1992年有了「九二共識」後，海峽兩岸雙方所談的是事務性問題，尚未涉及兩岸定位的政治性問題。

現在貿然提出「維護中華民國主權不算台獨」的論述，想要海峽對岸為我背書，可謂昧於現實。大陸方面只要蔡英文政府承認「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，以口頭聲明方式各自表達，但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵意。」這即是「九二共識」，而且是當時1992年11月3日，我方海基會向對方海協會建議的。

至於「維護中華民國主權」問題，筆者倒想問邱太三主委：

一、中華民國主權，是否指憲法中的主權？還是民進黨所認為的台、澎、金、馬主權？

二、目前蔡英文政府將我國家的正式名稱口頭敘述改為「中華民國台灣」，並由蔡英文總統在國慶雙十講話中使用，向國際社會宣傳，這是否已經改變中華民國在憲法中的地位及性質？

三、最新的護照封面只有Taiwan，幾乎看不到R.O.C.，內頁有Republic of China。蔡英文政府外交部是在維護中華民國主權？還是在維護台灣主權？

四、小學、中學、高中歷史課本，中國已屬東南亞史範圍，中國被視為外國，中華民國主權不包括中國（中國大陸）其主權有何實質意義？

陸委會若想要成為堂堂正正中華民國的部會，應當是依據中華民國憲法的規定，維護中華民國的主權，其領土包括中國大陸，而不只是台灣主權。一個不承認自己是中國人的政府，在文化、教育、內政方面，實施去中國化，教人怎能信任民進黨政府能夠保護中華民國的主權？也難怪邱太三的話語一出，立即引來大陸國台辦的回應，認為是夾帶「兩國論」的私貨，不離謀獨本質。陸委會只有承認「九二共識」或至少認肯其精神，兩岸才可能回到和平發展的正軌。

（作者為前海基會副祕書長）