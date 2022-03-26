俄羅斯入侵烏克蘭的「特別軍事行動」已屆一月，在雙方軍力存在差距、美國及北約自始即表明不派兵介入，甚至規畫成立烏克蘭流亡政府，似對戰局已有定論，但在美國發起制裁及提供武器對抗入侵奏效後，烏克蘭亦士氣大振，雖然俄軍在遭受重創下仍維持戰場主動，但整體戰事有陷入僵局之勢。

分析俄羅斯此次入侵，事實上完全符合由強國觀點出發，並以美國為主流及實踐的攻勢現實主義與單邊主義等國際關係理論理性原則，此因美國過去無數次入侵他國已成為此理論之「典範」，因此美國在戰前預告俄羅斯必會入侵烏克蘭，可謂依此「典範」所獲結論；換言之，若與俄羅斯易位，歷史預告美國也會採取攻擊行動。

然而「美國打伊拉克因為懷疑它有大量毀滅性武器、美國不打俄羅斯因為它真的有這種武器」之諷刺，雖暗指自詡正義的國家對烏克蘭遭受侵略時之偽善與雙標，但在一面倒的輿論認知戰下，質疑的聲音除甚微弱，更進一步形成非我即敵的感性理盲。這場戰爭會如何結束雖可由相關方可能的終戰指導判斷，但在各有所圖下，目前仍處混沌狀態。

就美國言，利用這場戰爭讓蘇聯瓦解的歷史重現，並進一步藉反侵略、反霸凌及支持民主的道德輿論綁架中共，分化俄中準同盟關係的策略已逐漸浮現。美國雖未直接參與此戰爭無從設下終戰指導，但在上述目的下，會持續軍、金援烏克蘭，藉持久戰拖垮俄羅斯。此若成真，則北約東擴將理所當然，而整個歐洲也終成為美國與俄羅斯間的緩衝區。因此無論俄烏兩國孰勝孰敗，就地緣戰略及經濟效應言，美國均將受益。

俄羅斯方面，雖有軍力優勢且是發起攻勢的一方，但終戰指導由以戰逼和轉為以戰逼降後之行動過於保守，復在美國、北約直、間接介入及發起經濟、金融制裁下，俄軍達到「既成事實」的壓力遽增，因此除行動轉趨暴力，無差別攻擊事件更是頻傳。迫使基輔屈服於普丁意志雖為其政治目標，但以美國為首的北約後續會如何反應，將為俄羅斯終戰指導的最大變數。

美國公開將俄、中視為主要對手，促使這兩國宣告彼此的合作將「無上限」，但俄烏之戰旋即考驗此戰略夥伴關係。中共在俄、烏兩國都有重大利益，保持中立自為上策，雖無法阻止俄羅斯，仍期望速戰速決以免歹戲拖棚。但形勢發展不如期待，尤其拜登要求表態並警告不得援俄後，中共出現「中俄之間合作雖無禁區但仍有底線」說法，所謂「底線」雖解釋係聯合國憲章宗旨下的國際法和國際關係準則，但對俄關係由「無上限」變成「有底線」，顯現迫於壓力下某種程度的妥協。雖然出現中共應善盡大國責任出面調停的呼籲，為其扭轉國際形象提供大好機會，卻也存在請君入甕吃力不討好的風險，世局在戰後將如何演變仍充滿變數下，中共舉動猶待觀察。

至於烏克蘭，雖然澤倫斯基對加入北約的態度已軟化，但在不能放棄領土主權承認烏東、烏南地區獨立地位，卻又極度仰賴他國援助下，強烈抗敵意志亦擴大戰爭帶來的巨大傷害。雖不致立下戰至最後一兵一民的終戰指導，但要堅持到俄羅斯放棄行動亦不容易。澤倫斯基在各國激勵下似決心成為擊敗歌利亞的大衛，普丁也不會接受戰敗後的政治清算，使得雙方都騎虎難下。處在大國角力與國際現實之間的烏克蘭如何訂定終戰指導？一時恐難有明確方向。（作者為海軍退役少將，國立中山大學社會科學博士）