1年前，新官上任的陸委會主委邱太三躊躇滿志，期待兩岸「春暖花開」。1年來，台海依舊兵凶戰危，邱太三和陸委會也時不時成為眾矢之的。最近，邱太三語出驚人，宣稱如果「維護中華民國主權」不是「台獨」的話，將是未來兩岸協商較好的基本條件，甚至倡言兩岸應「相互承認主權」。

不出所料，此番言論立刻引發軒然大波，除了國台辦痛批為「兩國論」，曾主張兩岸「互不承認主權、互不否認治權」的前總統馬英九也通過發言人諷刺邱太三自掘墳墓。當初說好的春暖花開，換來的卻是寒風凜冽。

1992年，《兩岸人民關係條例》出台，指定由成立於1991年的行政院大陸委員會統籌處理有關大陸事務。條例明確規定「大陸地區」是指台灣地區以外之中華民國領土。換言之，台灣在法理上不承認中華人民共和國，但是也不否認政府統治權不及於大陸地區，所以需要設立陸委會作為專責機關。這或許就是馬政府時期「互不承認主權、互不否認治權」的濫觴。其實，從「大陸委員會」5個字就可以看出，台灣主張「一個中國」，大陸不是外國，故不存在「兩國論」或者「一邊一國」。

2008年馬英九上台後，兩岸關係確實有過一段春暖花開的日子。作為國台辦的對口部門，陸委會成為兩岸官方關係破冰的先鋒。2014年2月，時任陸委會主委王郁琦訪問大陸，與時任國台辦主任張志軍會晤。大陸罕見地沒有用引號標注「大陸委員會」，相當於承認陸委會的合法性，同時兩人在見面時互稱對方官銜，是為兩岸分隔65年來首次正式的官方接觸。同年6月，張志軍回訪台灣，實現了雙方兩岸事務首長的互訪。

然而，好景不常，2016年民進黨再次上台後，兩岸關係陷入低谷，陸委會風光不再。蔡政府的首任陸委會主委張小月是職業外交官出身，卻無兩岸事務經驗，甫一上任就爆出兩岸「鄰居論」，令輿論譁然。由於民進黨不承認「九二共識」，國台辦與陸委會的聯繫溝通機制中斷，張小月也難有作為。

接替張小月的是人稱「兩岸通」的陳明通，這也是他第二次執掌陸委會。外界一度認為這是蔡英文重視兩岸關係的信號，也期待陳明通能讓兩岸「通則不痛」。可惜，在陳明通任內，陸委會不但沒有成為溝通兩岸的橋梁，反而屢屢淪為破壞兩岸關係的打手。

現任陸委會主委邱太三曾任副主委兼發言人，按理說也是「兩岸通」，「善意理解」、「恢復交流」、「春暖花開」這些話也說得很漂亮，但是他和陸委會到底為增進兩岸理解與交流貢獻了什麼呢？答案是仍然拒絕「九二共識」，並且為蔡英文「四個堅持」背書。如今主張兩岸相互承認主權，比蔡英文走得更遠。

已被罷免的獨派立委陳柏惟曾建議外交部成立中國司或者組建內交部，從而貽笑大方。老資格的邱太三，難道要向愣頭青看齊嗎？還是揣摩上意，想廢除陸委會？抑或是邱太三早就預感到蔡政府第二任期的陸委會注定將淪為一個無用的「陽春機關」，不如說說漂亮話，刷刷存在感？