如何評價澤倫斯基這個人？從烏克蘭角度看，或許是個英雄，或許是個禍首，暫不評論；從國際社會角度看，西方陣營認為他是價值捍衛者，俄羅斯陣營或認為他是麻煩製造者，也姑置不論；但有一點應可確定，從中國角度看，他有益於中國，因為他給中國帶來了又一個寶貴的戰略機遇期。

近代中國的崛起，除了靠中國人本身努力外，運氣或國運其實也扮演了一個不容忽視的角色。應該說，在過去的半個世紀中，中國迎來了一個又一個意料之外的戰略機遇期，讓中國可以全心全力地關注自己本身的發展，短短4、50年時間，從一個各方面都嚴重落後的狀態，壯大為全球第二大經濟體，力追美國，並向中華民族偉大復興之途邁進。

上世紀1970年代初，中蘇關係交惡，又面對以美國為首的西方世界封鎖遏制，中國兩面受敵，未料美國出現了一個戰略家季辛吉，說服當時的美國總統尼克森，採取了極為大膽讓全球震驚的「聯中制俄」戰略。於是從1972年尼克森訪華陸續簽訂「三個公報」開始，中美關係頓時從敵對走向和緩並展開密切合作。1978年底鄧小平在做出改革開放重大決定前，就對全球形勢做出研判，認為中國將迎來一個有利於和平發展的寶貴戰略機遇期。我認為季辛吉是中國崛起復興的第一個貴人，他為中國爭取30年的珍貴機遇期。

中國改革開放20年經濟能量獲得爆炸性釋放，GDP全球排名從1978年的第11位，到2000年就竄升到了第6位，並在2001年順利加入WTO，但這時已引起美國的警惕與提防，小布希上台之後，已將中國與伊朗、伊拉克、北韓這3個所謂的邪惡軸心和包括利比亞、敘利亞、俄羅斯等在內的敵對國家並列為要全力對付的對手，但突然911恐怖襲擊爆發，基地組織賓拉登「插隊」，逼得美國不得不放下這些對手，先全力對付恐怖組織，發動了兩場大傷美國國力的反恐戰爭。阿富汗戰爭直到去年才正式結束，這又相當於為中國爭取了又一個20年的戰略機遇期，中國GDP的全球排名也上升到了全球第2，直逼美國，賓拉登因此是中國崛起復興的第二個貴人。

當中國GDP在2010年超過日本成為全球第2之後，美國已開始坐立難安了，所以從歐巴馬的「重返亞太」大戰略到川普美國優先「印太戰略」，明顯都是劍指中國，但效果不彰，2021年中國GDP與美國GDP之比已拉近到了77%，如無意外，將在2030年前後超越美國，作為世紀全球霸主的美國，壓力焦慮之大可想而知。

2021年拜登上台之後，重新部署全球大戰略，首先致電普丁釋出善意，接著放行北溪2號工程安撫德國與歐洲；緊接著展開與伊朗修好的伊核協議談判；又接著是從阿富汗撤軍。拜登同時在歐洲、中東及中亞三方面進行戰略收縮，目的即是要集中力量對付中國。哪裡想到澤倫斯基這麼一搞，美俄關係惡化，美歐之間心生芥蒂；伊朗導彈攻擊伊拉克美國使館，表態與俄國站一邊，拜登棋盤全被打亂，如何還能全力對付中國，中國又將迎來再一個戰略機遇期，這一次，澤倫斯基是貴人。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）