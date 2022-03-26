一樁工業總會理事長王文淵和祕書長蔡練生之間的家務事，竟扯上303全台大停電案，也透露出裡頭暗藏了一些不為人知的貓膩。

貓膩之一是：事情起源於3月6日工總表示王理事長指示半年內向政府提出能源政策建言，到3月14日王理事長以「無法節制祕書長執行業務」為由請辭，時間已隔1個星期，其間究竟發生了什麼事？

貓膩之二是，祕書長是理事長所任用，自然有權要求其離職，哪有理事長自請辭職的道理。業界盛傳是行政院某高層對王理事長表達更高層的不滿，打算趁機安插自己人進入工總。王理事長的請辭，實際上也是在向政府表達抗議。沒人為大停電造成百億以上重大損失負起政治責任，反怪起要為產業界提出建言的民間團體，能不說這是一個沒有是非的政府？

對於303大停電案，有人說經濟部長王美花是好官，另有人說現在的能源政策不是經濟部所能決定，隱含的意思都是在說王部長不用負政治責任。對於王部長是不是好官、該不該下台，自有社會公評。但好官未必是一個有能力的人，也未必是一個有擔當、有能力解決問題的人，甚至可能是個「笑罵由人笑罵，好官我自為之」的人。而所謂的好官，有了過失就可以不用負責任嗎？

責任政治是民主政治的重要元素，責任本身就是紀律。作為一個公務員基本上要接受行政責任和法律責任的監督，政務官還須加上一層更重的政治責任，蓋因其制定政策、執行政策、掌控人事與資源分配，影響重大。為官不用負責任就會沒有是非曲直、循私枉法、誤國鮮恥。

部會首長是執政團隊的成員，入閣是政治理念的結合，若理念不合就該離開團隊，既然留在團隊就必須為團隊的理念擬定政策、執行政策而努力。即使政策不是自己所擬所定，也必須為政策執行的成敗負責。2025非核家園是執政黨的政治承諾，相關閣員都必須為該項政策負起責任，一旦政策失敗或執行失敗就必須承擔政治責任。王部長在立院已承認2025年再生能源占比達20%的目標無法達到，政策跳票，大停電頻仍，屢屢造成全民和工商界重大損失，卻看不到任何官員為政策負起政治責任，這若不是無恥，會是什麼？

蔡政府執政以來政務官不負政治責任早已因循成習，人民也早就無感。除了王部長1年內發生3次大停電仍被慰留，吳釗燮自2018年接任外交部長以來，已與6個國家斷交，是1978年以來斷交最多的部長，每次斷交拿出的理由不是大陸打壓就是大陸利誘，新近還扯上立陶宛為與我建立關係而受大陸打壓來為自己緩頰卸責。大凡賴皮不想下台，蔡政府都可以創新找到各種藉口。

清朝康熙年間，被稱為小于成龍的直隸巡撫向康熙皇帝密奏：「官已被納蘭明珠、余國柱兩人賣完。」康熙事後問親信高士奇：「何無人參？」高士奇回答：「誰不怕死？」只要和當道沆瀣一氣就可保官護爵，這不就是現在政府的為官之道，哪裡需要為什麼政治責任負責！於是上行下效，為官者光怪陸離的行止層出不窮。

例如官員於總統出訪利用職務之便大肆走私香菸，涉案者有的事後升官，有的降調後又回鍋；率爾散布「牛肉麵節冠軍用的就是萊牛」假消息的行政院發言人引發爭議後，接著發生買牛肉麵報行政院統編的不法行為而辭職，不旋踵間又被蘇貞昌偷偷以機要顧問職回聘辦公室內等，不一而足，讓人見識到「負責」兩字在蔡政府執政之下成了何物。

日前即將成立的數位發展部傳出將由唐鳳出任部長，另位負責籌備工作的政務委員隨即向行政院長請辭；人各有志本就不可相強，但由此也可看出蔡政府政務官員所在意者不外就是搶官奪位。2016年蔡英文總統曾經引用陸軍官校門口對聯「貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」訓勉官校學生，近6年來終於讓人看清楚，所謂的「他路」究竟是指哪一條路。（作者為前經建會主委、前經濟部長）