高雄橋頭地檢署將以「準放火罪」罪嫌，偵辦303興達電廠事故發生並導致全台大停電的電廠值班主任及兩名員工。而對於外界爭議，法務部長蔡清祥24日表示，個案情節由偵辦檢察官蒐證認定，法務部將不會干預。

高檢檢察長為此案找橋頭、桃園兩地的檢察官開會時，不但先以烏俄戰爭為例，表示停電會造成人心浮動，要留意是否有反社會份子想藉機擾亂民心；甚至還直接說後來幾次造成停電的鳥類和小松鼠，不排除是被人從外頭丟進去，想要刻意造成停跳電。種種將其他所有可能非人為因素直接排除，並導向特定個人或是群體惡意行為的推論，究竟是一般大眾太過善良、不會往這方面聯想，還是檢察官壞人看多了，總覺得一定會有人這麼邪惡？

如此嚴重的事件發生後，找出事故原因、預防再有類似失誤，固然是當前執政政府與台電應該盡的責任。然而代表國家行使檢察權的檢調單位卻在此時，以國安、公共危險罪的刑事規格論處事件第一線的員工，而法務部也不加阻止並任其發展，只會讓人懷疑這是否就是政府所期望的結果。當民眾的輿論因為調查而轉向基層個人，結構性的問題以及更該負責的高官要員是否從此又能高枕無憂？

兩年多前鬧得轟轟烈烈的私菸案不也就是這樣被搓掉了嗎？當時總統府也說要徹查，但除了幾個比較基層的涉案人員被革職判刑之外，與總統關係比較密切核心的前侍衛長、專案負責人、副總經理當年除了被暫時調去別的地方低調度日，還不是最近又紛紛被找回來分居要職，所以被許多內部人士說根本就是船過水無痕。

要知道，從303大停電和之後零星發生的停電事件至今，民間無論是質疑政府或是迴護政府的爭論焦點，一直都是放在系統性和結構性的軟硬體問題，諸如能源政策的規劃是不是有問題、發電配比是不是不夠平衡、電力網路過於老舊的更新與維護如何進行，以及未來要如何預防類似狀況。大家不把焦點放在第一線的基層員工，一來是因為相信台電一定有一套專業訓練與標準作業的程序，所以有可能過失但故意的機率很低；二來，則是這些問題背後絕對都是更高層的台電長官，甚至是政府部門的政務官或事務官才有能力處理與負責的問題。

從第一線基層裡面抓戰犯當然很容易，反正當天誰值班誰就倒楣。但後續更龐大的結構性問題，還有政府應該要負起的責任，還不是沒有被處理？政府不在此時勇於承擔，而是放任檢調系統獵巫抓戰犯，只會讓老百姓產生更多不信任感，更讓公共事務與公家機關的基層更加不安，深怕未來一個不小心自己又要成為系統性錯誤下的犧牲者。（作者為口譯工作者）

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