因為國家通訊傳播委員會（NCC）要求「鏡電視」與「鏡周刊集團」各自獨立營運。裴偉應辭去鏡電視董事長，不得擔任鏡電視有給職務及參與公司營運；鏡電視和裴偉也承諾，已辭董事長亦無影響公司營運決策。所以NCC今年1月19日通過對鏡電視執照的核發。

但一直到現在，不管是鏡電視本身也好、甚至NCC內部，具名或匿名檢舉函滿天飛。指證歷歷，鏡電視每個月以顧問名義付150萬元給一家設立在台中南區民宅、資本額只有50萬元的公殼公司，那家公司叫「停雲」，董事長是裴偉！

根據我掌握的資料，除了去年10月份的百餘位在鏡周刊集團工作的員工，掛名在鏡電視、領鏡電視的薪水；甚至到今年的1、2月間，鏡電視和鏡周刊之間還有頻繁的人事調動。甚至鏡電視副總陳素秋之前每天都率領電視台各級新聞部主管和晚間新聞製作人，一起到7樓跟鏡周刊的社長裴偉開編採會議！

所以，我要問陳耀祥：第一、鏡電視與停雲顧問公司的這份合約，是要讓裴偉來插手電視台編務的嗎？這樣有沒有違反鏡電視的新聞獨立？第二、你知不知道「停雲管理顧問公司」支付費用給有力人士以取得鏡電視的執照？第三、你究竟是承受了多大的壓力，即使鏡電視的獨立性備受質疑、即使被舉發，也非讓鏡電視通過不可？

日昨我請辦公室同仁向NCC索資，要求NCC提供具名檢舉人「就鏡電視新聞台暨裴偉所涉及之違法事項」的調查紀錄、本案公文往返紀錄、審照當天的完整會議紀錄。這個索資完全合法、合理，因為立法院早有決議，在鏡電視過關1個月內應送給立委全部會議資料。

但是，陳耀祥竟然回覆：「因涉有政府資訊公開法第18條第1項第3款及第6款限制公開或不得提供之事由，本會歉難提供。」這根本是胡來。你，陳耀祥，身為肩負我國新聞公正、獨立、自由的監督者，竟企圖引用錯誤法條，作為籍口阻擋監督，掩蓋護航黑幕！

我就問陳耀祥，知不知道政府資訊公開法是「任何公民對政府要求資訊公開」，不適用在「國會對行政機關違法濫權的監督」？如果涉及個資可以去識別化處理，而NCC竟然直接濫用法條迴避國會監督，你陳耀祥背後究竟是誰在撐腰？（作者為立法委員）

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