延長役期一事熱議。相關討論與辯論，坦白說，無聊又矛盾。

去年7月間，新任國防部參謀總長陳寶餘公開提示，國軍作戰指導須確依「戰力防護」、「濱海決勝」、「灘岸殲敵」作為建軍原則。同年，國防部發布的「四年期國防總檢討」，又曾揭示國軍依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，以創新不對稱作戰思維，強化遠程精準打擊能力。

的確，用創新不對稱作戰思維，強化遠程精準打擊能力，才能達到「重層嚇阻」、拒敵於彼岸的效果。然而，不對稱作戰、遠程打擊能力，不論是遠程雷達監控、飛官駕駛戰機巡弋、中程飛彈的製造操作、無人機巡航監控、飛彈快艇巡邏海峽，甚至是延攬黑客監控網路，無一不是需要專業職業官兵為之，哪裡是服役一年期滿的義務役可以勝任的呢?

一年役期義務役訓練出來的士官兵，充其量強化了一般地面部隊。地面部隊無助於提高遠程打擊能力，除非登陸對岸，也無法拒敵於彼岸，只能擔任濱海決勝，灘岸殲敵的任務。然而，以高科技、高爆炸力、高殺傷力的現代戰爭而言，真要到了濱海決勝、灘岸殲敵的地步，台灣恐怕已成焦土廢墟，即使能殲敵於灘岸，生靈塗炭，何來勝利的喜悅?

台灣蕞爾之地，無力參與軍備競賽。與其拒敵於彼岸，何如與彼岸為友?兩岸和平共存70年，經貿交流、共享和平紅利30年，何須附美驥尾，幻想彼岸為敵?俄烏戰爭為鑒，拒敵抗敵，關鍵不在於延長役期，而在於領導者有無追求和平的慾望和智慧，以「無敵」為國家發展的終極目標！

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