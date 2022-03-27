在民36年12月25日國民政府推行憲政的時候，同時亦決定縮減各黨部的工作人員，先父浩公又被省政府改調為順德縣任縣長一年。

順德縣緊臨廣州的番禺和中山縣，都曾被日寇侵占統治多年，田籍帳冊等因戰亂多有散失，尚未能及時稽補；且離澳門和香港不遠，縣民有數十萬以上在港澳二地謀生。故順德縣政的處理，施展較為困難，亦難免多受港澳僑居縣民的影響。加上由港澳返鄉投資的勞資糾紛，國共內戰時期仍不歇的徵兵，而所徵兵員多逃港澳無法徵集等，都是當時做縣長會踫到的死穴。

看浩公民37年（1948）4月12日之日記稱：早參加縣黨部紀念周，繼參與縣兵役協調會開會，據報告順德縣復員兩年餘，已徵送新兵約2000名，而真係本人應徵者，僅有水籐鄉之1人，而此人亦因犯盜竊罪，為應徵而避罪者。

仝月17日浩公之日記：廣州行轅兵站督徵組，由組長胡銳軍率領粵中師管區副司令詹行旭，廣東軍管區司令部專員劉岸，團管區司令薛季良，副官侯智深，民政廳股長馮翊等6員，於昨夜到縣，今上午9時，召集各鄉鎮長隊附開會，予坦誠報告順德復員後徵送新兵情形，計民35年度配兵1204名，已徵1182名，欠22名；民36年度配兵683名，已徵650名，欠33名；今37年度配兵1176名，現4月僅徵到80名，屆時能徵送多少未知；連同前兩個年度，順德已徵送新兵1913名，此1913名新兵，真正係其本人應徵者僅水籐鄉之1人，其餘1912名全係買頂。今9縣同時徵兵，造成本縣到鄰縣買兵已不可能，故能否在限期前完成徵兵任務，殊難樂觀。

這連年的外患內亂戰爭，人民多不願應徵當兵，實可理解。豈止縣長難為，部隊亦有缺員之苦。戰鬥兵員都不足，在前線如何作戰贏得勝利？作戰是雙方在戰場上的生死對決，既影響國家的存亡或政權存續，尤涉及普羅百姓的生計與安全。難怪我國軍隊從民國初年的軍閥，至抗戰，至內戰，各方為充實兵員員額，買兵頂替或強捉良民當兵等情事，難以禁絕。尤其較重大的會戰後兵員損失較多，而又急需補充兵員而不可得時，強徵或捉兵之事更容易發生。

國府陸軍第118師第353團楊書田團長，在其徵兵日記中記載說（資料來自網路，未見日期，推判其日期應在1948年末至1949年夏間）：在江西省黎川縣新城鎮徵兵時，曾藉殺人立威，死者包括李長耀，他是以接掌其父李流芳第六保第一甲甲長身分，以符合緩徵資格抗徵，另一為饒達三，以師範畢業但未服教職不符緩徵而抗徵；另還關押了領導抗徵的大芸鄉前鄉長陳原和。

由此可見，徵兵之難，先困住了縣太爺們；前方部隊臨時有所急需時，軍隊就直接介入徵兵業務了，還可殺人立威呢！故民37年（1948）12月15日徐蚌（淮海） 會戰國軍失利，黃維的第12兵團全軍被殲，傷亡及被俘者11餘萬人。黃維被俘，胡璉突圍受傷，突圍到蚌埠後，設收容站收容突圍歸來的官兵兩千餘人，後赴上海醫治復元。

蔣中正總統於1949年1月下野前，授權胡璉重建12兵團，國防部給他一紙命令，指定由浙、閩兩省各徵新兵3萬人，江西新兵1萬5千人。請問在這風雨飄搖的時日，還能稽徵到新兵？但部隊的官兵們有了這一紙命令在手，將在外自然有將在外的辦法唄。

這一紙命令，浙江、福建兩省都表示礙難照辦，只有江西省主席方天，是抗戰時石牌之役與胡璉一同獲頒青天白日勳章的老長官，願意配合重建12兵團而推動徵兵。方法是先創設怒潮軍校擴大招生，培養基層幹部，同時嚴格實施徵兵，晚期並以「搶救青年」為名，強抓壯丁入伍。

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】