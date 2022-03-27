2017年2月19日，我啟程前往台灣，開始了為期近五個月的讀書時光。這五個月裡遇到太多可愛的人、發生太多可愛的事，今天我仍很感謝當初的勇氣和決定，無畏前行，終有收穫。

01

師者，傳道受業解惑

我所就讀的是世新大學新聞系，這裡有許多學術造詣高、業界經驗豐富的老師們。遇見好的老師，上了乾貨滿滿的課，懂了許多道理，讀了許多書是我認為此行的最大收穫。

王建壯老師畢業於台大歷史系，是外省二代，父親畢業於民國時期中央大學物理系，後成為國民黨軍官。王老師學富五車，歷史上的人物、事件信手拈來。他曾任《中國時報》社長，現在是一家新媒體新聞的創始人，還是李敖先生與胡因夢女生婚禮的伴郎。我所選擇的是王老先生的一門名為「媒體經典閱讀與媒體典範」，這堂課堅定了我的傳媒夢，讓我大開眼界，講授到動情之處我還會潸然落淚。

我的印象中，王先生已65歲，滿頭白髮，皮膚蒼白且體弱多病（給我們上了一學期的課，感冒了一學期）。然而他的內心卻出乎意料的強大，精神世界也出乎意料的豐富。不同於一般老師，王先生會在在上課鈴響後15分鐘才進入抵達教室，15分鐘一分不多一分不少。一開始我十分不解，上課老師還會遲到？後來經過我的觀察才發現，在這15分鐘的過程裡，班上同學會從一開始的喧囂吵鬧到小聲議論老師為何還不出現直到最後安安靜靜的做著自己的事。隨後伴隨著軟皮鞋跟的身影，老師推開門，從容地放好包，坐在第一排的桌子上，翹著腿問我們「上一節課我們學了什麼？誰來說說？」待同學回答完畢後，再自然的將話題轉入到新的內容。

在王老師的帶領下，我對於東西方的傳媒典範和傳媒史上的節點大事以時間為軸系統的梳理了一遍，也理清了脈絡。更為重要的是，通過老師的講述，我瞭解到這些前輩們不再是一個個神話，而是有血有肉、有笑有淚的真實存在的鮮活的人，他們一路披荊斬棘，歷經磨難卻不忘初心的堅守新聞理想。從張季鸞、胡適、雷震、李敖到西方的塔貝爾、法拉奇、麥克盧爾、斯蒂芬斯、辛克萊，他們的卓越才華、過人勇氣都令我洶湧澎湃。今天我仍舊記得最後一堂課老師的最後一句話，希望你們「forever young」。我不禁潸然淚下，我見過新聞理想，卻很少看到有人用一生去堅持最初的信仰。

除了王老師，我還上了很多令我受益匪淺的課，跟隨了很多腹有詩書氣自華的老師。比如台大政治學博士彭懷恩先生帶領我學習政治學、經濟學、社會學、哲學、新聞學；留美歸來的陳思含老師帶我走進的心理學的大門；台大李教授、徐教授帶我學習哲學，讓我以一種全新的視角去看待問題，開闊了我的視野（我還堅持在台大旁聽）；同樣留美歸來的管理系助理教授林芳儀姐姐給了我一分鐘的陳述，讓我給她一個為什麼我要在這門課已經人數達上線後仍要堅持選「生涯規劃與輔導」以及如何做才能對其他沒選上的學生來說不存在不公平的理由，並最終接受了我。聽這些老師上課對我來說是一種享受，與他們的相遇讓我驚喜、讓我感恩，他們對我來說是引導者，引導我接受自己、引導我發現知識的魅力並不斷成長。最終我以所有課程均上90分，其中「統計學」、「生涯規劃」、「媒體典範」均拿下全班最高分。我想這是對老師最大的尊重，也算是給自己的一個交代。

02

朋友，與你相遇好幸運

除了讀書，我還結交了一群朋友。有大陸來的交換生，也有台灣本地的同學。每逢課餘時間，我與大陸朋友們一起玩遍了台灣各大大小小的景點，以台北為中心，環島一圈，淡江、綠島、花蓮、墾丁、阿里山、日月潭……都留下了我們的足跡。我們逛街血拼、穿梭夜市、追星吶喊、誠品書體……獨在異鄉為異客，因為大家都是遊子，更加體會彼此陪伴的重要性，也十分真誠。此外，我也結交了一群本地朋友，他們天真無邪，善良熱心。帶著我騎電驢夜遊台北、玩遊戲、喝珍珠奶茶、聚餐、邀請我去教會參加活動，介紹更多的朋友給我認識……他們對海峽對岸的世界充滿好奇，我們一起談天說地。雖也有意見分歧之時，但更多的是彼此尊重，和而不同。如今我也熱切的盼望著他們能來大陸遊玩，帶著他們看一看祖國的大好河山，品一品美味佳餚。

03

台灣，一座精緻的想要珍藏的寶島

我很喜歡台灣，喜歡這裡人們的禮貌和熱情，在這裡尋求幫助是一件簡單且幸福的事，人們會發自內心的信任你、幫助你。比如手機沒電時，地鐵站的陌生小姐姐會大方的把手機借你打電話；在你搞錯地點導致形成延誤差點趕不上船班時，會幫你安排好車技一流的司機，請售票台的工作人員留窗口快速取票，並拜託船長能在不延誤整體行程的情況下酌情考慮等待；比如教務處老師會在你無法選必修課時及時幫忙瞭解情況，安撫情緒。此外，我還喜歡那些細節，比如地鐵上不會有人吃東西；公共場合不會有人大聲喧嘩；誠品裡一位西裝革履的叔叔站在角落一動不動兩個小時的看書；人們秩序井然的排隊；小孩子純真的眼神的燦爛的微笑；週末森林公園的集體活動和野餐……

台灣的自然風光很美，但更美的是這裡的人和他們對這座寶島的責任感和維護這份精緻的美好與決心。

離開台灣的最後一天我一個租了一輛自行車，最後一次從忠孝東路騎到小巨蛋再騎到101，最後一次在誠品看書；最後一次在象山看台北的夜景。我想：五過月太快，就如一場夢，再來一段時光可好？台灣，等我們都變得更好時再重逢吧。

（肖子南）

（本文來源：兩岸青年公眾號）