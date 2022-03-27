18歲公民權修憲案終於走到公民複決的階段，剩下的僅是政黨在該不該修憲綁大選的投票日設定的議程上，做做文章、噴噴政治口水。然而，機關算盡仍然不會改變投票結果，因為，是由現在20歲以上的人來決定這場複決的結果。這群人在參與民主後卻呈現投票率向下的趨勢，難道是對政治感到信任而不去投票?這群人的「集體智慧」難道會跟著特定政黨與政治人物高喊「18歲就是正義」而盲從?恐怕言之過早。

為了證明「18歲」這個數字能投票，相關理由已經見諸各種宣傳。因此，理性來說，也必須探討為何是18歲，而不是17歲、16歲、15歲?如果這個時候再援引相關法律年齡的規定來辯護18歲的適格性，試問贊成者豈不是跟當初反對18歲的人拿出法律年齡一樣的「道德標準」?現在連幼兒園兒童都已頻繁使用手機平板接觸資訊，原比現在已經接近成年人的族群更早接觸社會資訊，而家長們最哀怨的心聲居然是小朋友越來越聰明。如果說科技已經啟發學習提早的進程，那是否也應該反思，如果所謂的投票年齡是以心智成熟的普遍性來認定，那麼贊成18歲公民權已經稱不上進步，16歲也未必不可，更何況全球第一個16歲就能投票的國家—奧地利也已經產生了。

再看看「先進國家的成功案例」。去年中央社一則報導指出，法國國民議會議員提案將投票年齡門檻下修至16歲，原因竟然是企圖改善青年不願投票的現象。據了解，18到35歲年齡層選民有高達82%未參與投票。就有學者表示，青年棄票是由於強烈政治無力感，「而非年齡」。如果從近年台灣選舉投票率逐漸呈現下降的趨勢，以及青年族群同樣投票不熱衷的現象來看，是否18歲的公民權也是為了特定政黨搶救投票率下降的政治工具?

悲觀來看，爭取18歲公民權早已被特定政治利益所綁架，可以想見18歲投票如果成案，不久後的某一年就會開始倡議16歲投票，倡議的很可能還是同一批人。與其到時候質疑其「切香腸式」的動機，支持18歲公民權的青年同樣有理由現在就思考「你早晚都要投票的，為何不早兩年投?」這個哲學議題。為何不討論一次到位的16歲公民權?難道不應該預期30年後的青年會憤怒的表示:歐美國家都已經16歲公民權行之有年了?為何「超前部署」的進步概念會沒有落實?這些都應該是18歲公民權支持者要延伸思考的問題。

還好，18歲公民權修憲公民複決這項行為的本質是:現在20歲以上所有人同不同意台灣已經走到18歲可以直接參與民主的抉擇問題。而最意外的是，20歲以上的人對18歲公民權的支持程度似乎一直缺乏壓倒性支持，從民調紀錄寥寥以及相關數據都未呈現明顯贊成大於反對的情況來看，這場需要高修憲門檻的才能通過的案子，不無可能走到最後被20歲以上的法定多數人所否決。

總之，18歲公民權應先受到社會各階層的理性討論，形成共識後再來票決。而不應是特定政黨或特定政客透過長期操作特定議題偏好，「先講先贏」透過議題設定來取得政治話語權，包裝形塑某種「平等」、「正義」的概念，在爭取到一部分的認同以及成果後，再自我標榜為「爭取者」，將反對者打成「反民主者」，便可輕輕鬆鬆上下其手攫取政治利益。其實這並不是新穎的民主公式，而是再古老不過的權鬥套路的複製貼上罷了，只是這樣爭取到的公民權也未免太膚淺了些。（作者為自由撰稿者）

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